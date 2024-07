El Gobierno insular se propone crear solo este año 700 viviendas sociales

El gobierno insular de Tenerife estima que creará 700 viviendas sociales en este ejercicio. Los dos programas Activa Suelo para municipios con más y con menos de 20.000 habitantes permiten añadir 451 en alquiler asequible a las 229 ya previstas hasta completar esa cifra. Así lo expusieron ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, al dar cuenta de los asuntos aprobados durante el Consejo del Ejecutivo. Destacan también las licitaciones de las obras de rehabilitación del Faro de Teno por 1,6 millones de euros y de la carretera TF-215 entre El Sauzal y La Matanza por 1,5 millones.

El Consejo aprobó en concreto el Programa Insular Activa Suelo para municipios de más de 20.000 habitantes. Está dotado con 2,5 millones de euros que impulsarán la adquisición y urbanización de terrenos destinados a la construcción de vivienda protegida para alquiler social asequible.

Lope Afonso valoró que «en lo que llevamos de mandato, hemos destinado más de 20 millones de euros a proyectos y programas relacionados con el incremento del parque de vivienda pública»

Activa Suelo incide, en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, de la misma forma que iniciativas similares puestas ya en marcha como Activa Vivienda, cuya finalidad es «corregir el déficit de vivienda pública en alquiler que tiene Tenerife» explica Afonso.

La aportación económica permitirá a los ayuntamientos de la Isla la adquisición de solares aptos para la edificación de vivienda protegida con destino al alquiler, para la ejecución de obras de urbanización de terrenos de propiedad municipal e, incluso, para la compra de fincas y la posterior ejecución de obras de urbanización, siempre y cuando, en estos dos últimos supuestos, el destino final sea la construcción de vivienda de protección oficial en régimen de alquiler. La ayuda máxima por beneficiario será de 250.000 euros.

Faro de Teno

La licitación de las obras de rehabilitación del Faro de Teno tiene un importe de 1.646.651 euros, que son financiados por fondos de la Unión Europea Next Generation. La puesta en valor del antiguo Faro de Teno –data de 1897– tiene como objetivo recuperar esta infraestructura, en la que se prevé un Centro de Interpretación dotado de los servicios necesarios para destacar los valores culturales y sociales del Parque Rural de Teno. Los trabajos contemplan las obras para dar agua y luz al edificio y adaptar la planta a una cafetería o restaurante, así como unos baños, que estarían bajo rasante junto a una zona de almacenamiento. El plazo previsto es de diez meses para en palabras de Rosa Dávila, «acabar a lo largo de 2025, probablemente después del verano y hacer visitable todo ese entorno de gran valor histórico y etnográfico».

Reservas en Masca

El primer fin de semana de acceso al barranco de Masca (Buenavista del Norte) con el cobro de una ecotasa se saldó con 178 visitantes, la inmensa mayoría no residentes. Respecto a la recaudación, la presidenta del Cabildo valoró que la iniciativa «está arrancando» y por ahora «eso no es lo importante. Cabe recordar que los no residentes pagan 28 euros, los canarios tres y para los tinerfeños es gratuito. Aclaró que «la receptividad de la medida en el municipio ha sido muy buena» aunque «insisten en dejar claro que la tasa en por descender el barranco –el barco para salir se paga aparte– y no por visitar el caserío algo que preocupaba a vecinos y comerciantes».

Rosa Dávila aclara que la visita está regulada de viernes a domingo en una primera fase hasta que en una segunda, a partir de diciembre, se amplíe con 18 personas contratadas para vigilancia, guía y mantenimiento, además de un futuro plan de movilidad para regular los accesos en guagua. Reconoció, cuestionada sobre las críticas del PSOE que los residentes deben adelantar el dinero (tres euros) en la plataforma de reservas para «no bloquearla con un coste cero y luego no ir». El cupo diario máximo es de 275 personas y ese «depósito o fianza» garantiza «que la gente acuda y cumpla con la cita». Basta con enseñar el DNI para que se reembolse una cantidad simbólica que «creo que no es para rasgarse las vestiduras» opina Dávila.

Carreteras

El Consejo de Gobierno aprobó la licitación de las obras de rehabilitación de la TF-215, a su paso por los municipios de El Sauzal y La Matanza, por un importe de 1.567.601 euros y un plazo de ejecución de seis meses. En Carreteras también se aprobó la licitación del contrato de redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera TF-421 que afecta a tres municipios de la Isla Baja (Garachico, Buenavista y El Tanque) por 175.052 euros y siete meses de plazo.

Turismo

En Turismo se aprobó una partida de 600.000 euros para la promoción y conectividad aérea. En concreto, se destina a las nuevas rutas aéreas directas entre Tenerife y Estados Unidos, así como para que haya una mayor presencia de Tenerife en los mercados globales y la promoción del turismo sostenible.

Artesanía

El Consejo dio el visto bueno a una aportación de 610.000 euros para la Empresa Insular de Artesanía destinada a la realización de diversos eventos dinamizadores como las Ferias de Artesanía, la Internacional de Moda, Peluquería y Estética, la Tenerife Fashion Beach y el Encuentro Comercial Moda Infantil.

Sector Primario

Se aprobó la licitación de las obras de mejora y pavimentación del camino agrícola Vereda de El Pinito, ubicado en La Victoria, con un presupuesto de 596.206 euros.

Patrimonio Histórico

Una partida de 168.538 euros se destina al Ayuntamiento de Guía de Isora con el objetivo de financiar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Suscríbete para seguir leyendo