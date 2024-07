Los araferos se resignan a beber agua de las cubas

En el Centro Cultural y de Recreo, al lado de la sede del Ayuntamiento de Arafo y refugiadas de un sol de justicia, las vecinas más veteranas ven pasar a Juan Ramón Martín, el alcalde. Le preguntan por su anuncio del día anterior por el que el agua de los hogares no es apta para el consumo en algunas zonas del municipio hasta nuevo aviso. Algunas todavía no se han enterado de esta medida, que afecta a casi la mitad de la población del municipio (2.000 de un total de 5.500). Mientras el alcalde informa al grupo de ancianas, una de las señoras asiente rotundamente a la información que les da Juan Ramón Martín y acompaña su gesto con un «me parece muy bien». Para ellas tomar la máxima precaución nunca está de más. «Qué vamos a hacer...». Por su parte, el alcalde añade que «el pueblo es muy generoso y maduro». Tampoco queda otro remedio. Lo único que cabe es la resignación.

El Ayuntamiento pidió a los vecinos de dos zonas de Arafo que no consuman agua de grifo hasta nueva orden, ni siquiera para cocinar, al aparecer bacterias del tipo clostridium en la red de abastecimiento. Las zonas afectadas son los barrios de La Vera, La Morra, El Barrero y las calles Rafael Clavijo, Belisario García Siliuto y Camino de las Calles. También se encuentran bajo esta restricción La Hidalga y la zona del Carretón.

Un anuncio por megafonía

En estas áreas se anunció la restricción a través de las redes sociales y por megafonía. La bacteria hallada en la red del agua de grifo puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis. El agua solo es apta para su uso en tareas del hogar e higiene como lavar la loza, poner lavadoras o ducharse.

El Ayuntamiento puso ayer mismo en marcha las medidas para paliar la situación en medio de unas temperaturas que rozan o superan los 30 grados. La principal: poner a disposición de los vecinos dos cubas con capacidad de hasta 7.000 litros de agua de agua, una en la Calle Rafael Clavijo y otra frente al bar La Encrucijada, en La Hidalga. Este servicio se encuentra disponible, de manera completamente gratuita, en horario de mañana y tarde (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00).

Además, se ha añadido un servicio a domicilio para aquellas personas mayores o con movilidad reducida que no pueden desplazarse a las cubas. María Candelaria es una de las vecinas de Arafo que no conocía este servicio. Salía de la farmacia y su plan de la tarde incluía ir a por agua. «Iba a ir a buscarle agua a mi madre, que está mayor, pero veo que no va a hacer falta», asegura.

La mañana transcurrió tranquila en uno de los puntos de suministro. «Por ahora solo han venido tres personas», revela María Jesús, responsable de la cuba de agua de la calle Rafael Clavijo mientras espera sentada a la sombra a la llegada de más personas. Aguarda sobre un muro con un chaleco fluorescente al lado mismo de la cuba, que tiene los cuatro intermitentes puestos.

Achaca la poca afluencia de vecinos de la mañana al desconocimiento de parte de la población. «Creo que todavía la gente no se ha enterado pero seguirán viniendo a lo largo de la mañana y la tarde». Los vecinos que se habían acercado y que sí se habían enterado de lo ocurrido lo hacían con hasta cinco garrafas. Una de las señoras comentó incluso que quería recoger agua para darle a su mascota. Lo cierto es que según informa Sanidad, los animales no se ven afectados por esta bacteria.

Para aquellos a los que la información no les había llegado, un vehículo con megáfono recorría el casco de Arafo regando el anuncio de las calles afectadas y de la ubicación de los dos camiones que estarán repartiendo el agua hasta próximo aviso en los horarios señalados.

¿Hasta cuándo?

Precisamente la pregunta que más se repetía era hasta cuándo se mantendrá la restricción. Juan Ramón Martín aclara que «dependiendo de los resultados de las muestras de agua que se hagan en los próximos días se sabrá si esta es ya apta para el consumo humano». Estos análisis se realizan a diario. Fue el pasado martes, sobre las 15.30 horas, cuando uno de ellos detectó la presencia de la bacteria.

El episodio no es nuevo. Ni en Arafo ni en otros muchos municipios, en una Isla que además está en emergencia por la sequía. Se produjo también el año pasado en Arafo con la misma declaración de agua no apta para el consumo y en las mismas zonas durante dos días. Ahora, el Ayuntamiento estudia de dónde proviene esta bacteria, ya que solo se encontró en la red de suministro y no en el depósito del que proviene toda el agua. «Se estudiará el posible cambio de las válvulas de suministro», señala el alcalde arafero.

No todos necesitaron el servicio de agua. Algunos vecinos, como Auxiliadora, ya tenían garrafas compradas. «Me enteré por mi hijo, pero por ahora no me hace falta ir a por agua», señala la señora, que no descarta acudir a la cuba, situada en la calle Rafael Clavijo, si llega a necesitarlo más adelante. Otros como Ramón no sabían aún de la presencia de este camión pero una vez se lo explicaron insistió en que «seguramente iré».

Los más afectados son los bares y restaurantes. Ariana, una de las camareras del bar La Encrucijada y vecina de La Hidalga requiere del agua con urgencia. «La necesitamos para cocinar», explica mientras atiende a una ajetreada barra que volvía a coger el ritmo normal de otros días tras una mañana lenta en la que tardaron más que de costumbre en atender a la gente por la falta de este servicio que llegó, como dispuso el Ayuntamiento arafero, a las nueve de la mañana.

El bar de La Encrucijada marca el segundo punto de suministro de agua, el de La Hidalga, que estuvo mucho más concurrido. Al menos 30 personas habían pasado por la cuba durante las primeras tres horas del servicio con sus garrafas, según informó Ángeles, la responsable de este camión que, además de cumplir su función de suministrar este bien tan básico, fue un punto de información para aquellos que aún no entendían qué estaba sucediendo. «Lo que más me preguntan es cuándo van a poder beber agua de sus grifos y si pueden limpiar o ducharse con ella», explica Ángeles, presta a responder.

Ariana y su equipo del bar serán los que más a menudo visiten esta cuba de agua que se sitúa a las puertas de su establecimiento. La necesitan para cocinar y para servir a sus clientes por lo que ofrecen su servicio cotidiano mientras mantienen la vista puesta en que las garrafas que guardan en la cocina sigan llenas. A las 11 de la mañana ya habían llenado cinco botellas de ocho litros y algunas más de litro y medio para servir directamente en la barra en un día caluroso más del verano arafero. «Estamos acostumbrados a beber el agua del grifo de muy buena calidad, por lo que para algunos es raro beber agua embotellada», confiesa.

‘Un abrir y cerrar de grifo’

Lo cierto es que al disponer de agua en un simple abrir y cerrar de grifo algunos vecinos de Arafo no contaban con una restricción obligatoria de la noche a la mañana y no tenían garrafas que rellenar en la cuba. Ángeles, la responsable de repartir el agua en La Hidalga, cuenta que «la gente también va a comprar garrafas de agua directamente porque no tiene donde cargar la que ofrecemos». Aun así esperan que se corra la voz y más personas acudan hasta que se pueda volver a beber del grifo como siempre.

