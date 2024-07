Toda una vida alrededor de la estiba en Tenerife

«Tengo una nostalgia enorme por este colectivo». Estas palabras son de Antonio Herrera Martín, antiguo estibador del Puerto de Santa Cruz de Tenerife que disfruta de su jubilación desde el mes de octubre de 2009. A esta fecha llegó después de haber ejercido 41 años como profesional de manera ininterrumpida: «Consideraba a los estibadores mi segunda familia y tengo que decir que aún hoy en día sigo manteniendo ese sentimiento».

Antonio Herrera es desde hace unos pocos meses el nuevo presidente del Hogar del Estibador, asociación que fue creada en el año 2001 por un grupo de trabajadores jubilados y en activo con el objetivo de seguir manteniendo una relación directa con el mundo portuario y mantener así un espacio abierto donde compartir vivencias y organizar una gran variedad de actos en compañía de sus familiares y amigos.

«Mi idea y la de mis compañeros de junta», señala el actual presidente, «es la de reunirnos una vez al mes; que todos podamos vernos con cierta regularidad después de haber pasado tantos años trabajando juntos». «Queremos recordar los buenos tiempos. En estas reuniones hay compañeros que se han vuelto a ver después de 25 años distanciados. Han brotado hasta lágrimas», detalla. En la actualidad el Hogar del Estibador cuenta con algo más de 100 socios.

Cientos de anécdotas

Antonio Herrera tiene cientos de historias y anécdotas en su cabeza de los tiempos de su labor como estibador. Imposible reproducirlas todas en un trabajo periodístico. Las verbaliza con enorme precisión, con fechas y nombres y apellidos concretos, a pesar de que desde alguna de ellas ya ha transcurrido más de medio siglo.

Sobre el tiempo presente tiene claro que «el Puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene muy buenas perspectivas de futuro, con grandes profesionales, que están haciendo todo lo posible para mantener el mejor de sus funcionamientos». «Tenerife siempre ha sido pionero en las labores de estiba. El primer coordinador de los puertos de España fue un tinerfeño, Francisco Ramos Vargas y con él se impulsó la profesionalización de todos los puertos de España». También ve cómo todos los trabajadores siguen aglutinados en la misma organización sindical y eso lo ve positivo: «Coordinadora estatal de estibadores es y será la única que podrá defender nuestro trabajo».

Su labor como estibador empezó en el año 68, cuando aún no podía pertenecer a la OTP (Organización de Trabajos Portuarios) de aquella época porque no tenía la edad, dado que no llegaba a los 16 años: «Mis primeros trabajos fueron en lo que entonces se denominaba el muro, en la antigua entrada del muelle sur».

Herrera recuerda que en aquellos tiempos todo se realizada de manera manual, «incluso la madera se cargaba tabla a tabla». «El primer elevador pequeño, lo que hoy se conoce como motorito, llegó al puerto finales de los años 60».

En el recorrido por sus más de cuatro décadas como profesional de la estiba se suceden los inicios de la organización colectiva y de las conquistas paulatinas de los derechos labores: «La primera huelga en el puerto que yo recuerde fue en el año 75. Entonces defendimos los derechos de 105 temporeros que estuvieron trabajando 7 meses y que fueron despedidos sin compensación ninguna. Protagonizamos una lucha bastante fuerte y ahí empezó la organización colectiva portuaria. En el 77 logramos que los readmitieran a todos».

La importancia del trabajo

«Los trabajadores», aclara, «nos fuimos organizando en torno a una idea: que todos tuviéramos derechos en el puerto, cosa que por aquel entonces era casi inexistente. De igual manera, de forma paulatina nos convertimos también en trabajadores más profesionales y tomamos conciencia de la importancia de nuestro trabajo».

A lo largo de los años, con capítulos muy intensos en años recientes, los trabajadores del mar han dado muestras de ser un colectivo unido, fieles a unos principios y con capacidad de sacrificio por el bien de la mayoría: «En el 92 llegamos a la conclusión de que había que ampliar y rejuvenecer la plantilla, y las empresas y la administración no estaban dispuestas a asumir esos costes. Hubo que bajar un 15% el salario de todos los conceptos de los trabajadores para hacer una prejubilación e indemnizar a algunos de los compañeros. Algunos se fueron con 50 años porque estaban muy mal, con serios problemas de salud. Para aquel entonces los estibadores logramos un préstamo para prejubilar 190 compañeros».

El papel de las mujeres

Entre un muestrario variado de recuerdos, Antonio Herrera destaca el papel que las mujeres en uno los momentos más críticos vividos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, «cuando después de un cierre patronal las empresas se valieron de esquiroles para sacar el trabajo adelante y fueron nuestras mujeres quienes ocuparon las instalaciones para evitar que se pudiera trabajar con normalidad». «Gracias a ellas esa lucha se ganó», concluye.

Ahora disfruta de vida de jubilado: «Pensé que me iba a costar mucho esta nueva realidad, pero me he adaptado bastante bien». En su cabeza permanecen muchos capítulos de amistad y compromiso y otras vivencias no tan agradables, «a lo largo de mis cuatro década como profesional estuve presente en nueve accidentes mortales»; y alternando su vida familiar y sus labores como presidente del Hogar del Estibador disfruta de otra nueva pasión, «camino todos los días, hay ocasiones en las que recorro hasta 13 kilómetros».