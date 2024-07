Los turistas están detrás de una cada tres infracciones en los espacios protegidos

Durante los primeros seis meses de este año se han interpuesto ante al Cabildo de Tenerife más de 400 denuncias por infracciones medioambientales. De ellas, 120 corresponden al Parque Nacional del Teide. Un total de 141 actas de infracción se levantaron a turistas extranjeros en espacios naturales protegidos –el 35%, 75 en Las Cañadas–, de las cuales ya han sido recaudadas las multas impuestas por 34 personas (25%), encontrándose el resto pendiente de tramitación. La institución insular da un importante impulso este año para tratar de notificar y recaudar correctamente las sanciones impuestas a personas con domicilio fuera de España y sin identificación fiscal en el país. Facilitar la información en diferentes idiomas y un número de cuenta bancaria restringida permite realizar los abonos a través de la Sede Electrónica de la Corporación.

«Desde el 2021 no se procedía al cobro de las sanciones a extranjeros, ya que solo se notificaba a los residentes en la Península y en Canarias» explica la presidenta insular, Rosa Dávila. Subraya que «desde la llegada del actual equipo de gobierno se ha hecho un esfuerzo por corregir no solo esta discriminación que se dio con el gobierno socialista anterior, sino también la absoluta impunidad en la que quedaban los infracciones realizadas por los turistas que visitaban nuestra Isla».

Coordinación

Indica Dávila que «nos pusimos a trabajar de forma coordinada las áreas de Hacienda y Medio Natural, desbloqueamos la situación y empezamos a remitir las denuncias a los extranjeros». Recalca que «ahí hemos tenido la colaboración fundamental de las agencias de coches de alquiler porque muchas infracciones son por mal aparcamiento en espacios naturales». Ahora, resume, «vemos como se cobran muchas multas en el tramo voluntario de pago porque les llegan a las personas que cometen las infracciones». Independientemente de eso, aclara, «desde un punto de vista estrictamente legal, vamos a estar insistiéndoles hasta que paguen y se lo vamos a recordar hasta que abonen la sanción».

La presidenta agradece el esfuerzo tanto de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo como de los servicios administrativos, ya que «sin ellos no podíamos haber dado un vuelco a la situación». Ahora el proceso es remitir las sanciones a la semana de haberse registrado la denuncia, «con lo cual hay una eficiencia tremenda» valora Dávila.

El que la hace...

Hay otro aspecto esencial que, según Dávila, «se está trasladando a la ciudadanía: la persona que hace algo mal en un espacio natural, lo tiene que pagar, sea extranjero o nacional». Considera que «era injusto que sólo se sancionase a los nacionales –canarios o peninsulares– y ahora logramos que los extranjeros que cometen una infracción paguen las sanciones correspondientes».

El proceso de cobro de las sanciones ha coincidido, además, explica «con la puesta en marcha de los dispositivos de control y seguridad que desde el Cabildo hemos venido realizando en los espacios naturales en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Canaria y las Policías Locales».

La combinación de la disuasión con la sanción de las denuncias, apostilla, «ha reforzado la imagen de seriedad de la Administración Pública a la hora de vigilar y controlar las acciones que se realizan». Desde el Cabildo, concluye no sin antes agradecer su ayuda al resto de administraciones con competencias en el medio natural «estamos mejorando los niveles de control y vigilancia a los que estamos obligados para salvaguardar los espacios naturales protegidos de Tenerife». La finalidad última del ejercicio de la potestad sancionadora es, precisamente, hacer valer la protección de los espacios naturales de la Isla, su rica biodiversidad, así como la preservación de su masa forestal.

Vehículos a motor

El tránsito de vehículos por pistas forestales con finalidad recreativa se encuentra limitado a la Red de Pistas habilitada al efecto. Debe tenerse especial precaución con el uso de motocicletas y bicicletas por senderos y campo a través en espacios naturales protegidos, al tratarse de una conducta que reviste gran peligrosidad para los viandantes y a la que la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias le atribuye un rango de multa de 600 a 6.000 euros.

Prevención de incendios

Deben respetarse las restricciones en materia de prevención de incendios forestales, especialmente en casos de alertas declaradas por altas temperaturas y riesgo de fuego, pues las multas por quemas sin autorización, uso de motosierras y equipos de soldadura, obstaculización de pistas y tomas de incendios, entre otros casos, pueden alcanzar los 1.000 euros, en aplicación de la Ley de Montes.

Agentes

De las 400 denuncias, 233 (57%) fueron levantadas por agentes de Medio Ambiente y forestales del Cabildo de Tenerife; 124 (30%) por efectivos de la Guardia Civil; 8 de la Policía Canaria y 7 de la Policía Local (3,5%). Por su parte, los guardas de caza al servicio de la Federación de asociaciones para la gestión cinegética de la caza menor controlada, entidad colaboradora en la materia, cursaron en lo que va de año 22 boletines de denuncias. Además, un pequeño porcentaje de denuncias fueron presentadas por la propia ciudadanía.

Tramitación

De las denuncias cursadas, un total de 120 fueron remitidas a los órganos competentes para su tramitación, la mayor parte a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, competente en materia de obras y construcciones sin autorización en suelo rústico (51); vertido, depósito y abandono de materiales y residuos (26) así como la omisión del deber de conservación de invernaderos (7). Asimismo, se enviaron a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 7 denuncias por sobrevuelo de drones en zonas no permitidas. Además, los agentes de Medio Ambiente dieron curso a la Fiscalía de 7 atestados por presuntos delitos medioambientales.

Competencia

En las materias competencia del Cabildo, solo en el Parque Nacional del Teide se levantaron 120 actas de infracción, la mayor parte por estacionamiento de vehículos fuera de los lugares habilitados y en menor medida por transitar fuera de senderos autorizados en zonas de exclusión y uso restringido. En el resto de espacios naturales protegidos de la Isla se levantaron 35 actas por acampar sin autorización, la mayoría en el Sitio de Interés Científico de La Caleta (Adeje), 18 por transitar sin autorización por la Reserva Natural Integral El Pijaral (Anaga) y 5 por acceder a la zona de exclusión y uso restringido de la Reserva Natural Especial Chinyero. En materia forestal fueron 26 actas de infracción por circulación de vehículos con finalidad recreativa por pistas forestales no autorizadas, 11 por incumplimientos en materia de prevención de incendios forestales y otras 11 por talas, cortas y aprovechamientos forestales no autorizados. En cuanto a la caza, la mayoría de los boletines de denuncia tramitados se basan en cazar en época de veda, que no se levanta hasta el primer domingo de agosto.

Multas

Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife ostentan la condición de autoridad por lo que la negativa a identificarse ante sus requerimientos son siempre puestas en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, órgano competente para su sanción. Algunos ejemplos de casos recientes con sanción: Grupo de cuatro motociclistas con multas de 800 euros cada uno por circular por sendero y cauce de barranco en el Paisaje Natural Protegido Las Lagunetas. Multa de 1.000 euros por uso de tractor no provisto de matachispas y de 550 euros por empleo de maquinaria susceptible de generarlas; en ambos casos con alerta declarada por riesgo de incendio forestal. Multa de 500 euros por quema de rastrojos sin autorización en época de peligro alto de incendio forestal. Multa de 2.500 euros por corta de especies forestales sin autorización en la Reserva Natural Especial Chinyero y monte de utilidad pública. Multa de 550 euros por vulnerar la prohibición de acceso a la zona afectada por el incendio forestal de 2023. Multa de 600 euros por pastoreo de ganado caprino dentro del Espacio Natural Protegido de Barranco de Ruiz. Multa de 375 euros por extracción de piedras del Parque Nacional del Teide. Multa de 375 euros por acceder a pie al cono Volcánico de Arenas Negras, una actividad prohibida. Multa de 200 euros por transitar sin autorización por la Reserva Natural de El Pijaral en Anaga.