La final en el sur de Tenerife se escucha en inglés: mayoría inglesa en suelo canario

En Las Américas, la final de la Eurocopa se escucha en inglés. Los ingleses han izado su bandera y las camisetas blancas son mayoría en la zona sur. En los pubs se escucha el Don’t take me home -su himno por excelencia en el que piden que no les devuelvan a casa- y se bebe cerveza, mucha cerveza.

Todo era fiesta y alegría hasta que al comienzo del segundo tiempo España se pone por delante. Los seguidores del conjunto blanco no encajan bien el gol y el ambiente se calienta. Una parte calma al resto y confía en que puedan remontar. Uno de ellos es George, originario de Londres, “los Pross han ido por detrás en todos los partidos así que no estoy preocupado”, comenta el joven al recordar las fases anteriores de la competición.

Incluso el DJ de uno de los pubs, con la bandera rojiblanca pintada en la cabeza, es incapaz de separarse de la pantalla gigante que tienen en el local. Las tarjetas cada vez se reclaman con mayor ímpetu y los cánticos han cesado desde el tanto de Nico Williams. Guy, otro de los turistas a los que la final le ha pillado de vacaciones tampoco pierde el optimismo, “vamos a quedar 2-1, estoy seguro de que nos llevaremos la copa”, afirma en un inglés cerrado.

En los minutos previos al comienzo del partido el himno inglés se escuchó al unísono y después, los abucheos para España. Apenas hay camisas rojas por los alrededores de la zona de Verónicas.

Mientras, los que animan a la roja se reúnen en la Plaza de los Pescadores, en Los Cristianos. Las apuestas para el partido son positivas 3-0 se atreven a decir algunos, aunque también está quien, como Manuel, esperan un 1-0. “ Es una final y hay que ir con precaución”, señala con la vista puesta en la gran pantalla.

Fue en el minuto 47 cuando la jugada le dio la razón, por el momento, a Manuel con el primer gol de la mano de Nico William. El resultado: emoción y mucha alegría en la Plaza con banderas que se izan con movimientos alborotados y sin sentido, el caso es que España se suma un tanto para ser el próximo campeón de la Eurocopa.

El gol de Inglaterra con la zurda de Cole Palmer llevó al éxtasis a la mayoría inglesa. La cerveza voló por cada rincón que pudo, pues según dicen los seguidores británicos "es una tradición". A pesar del gol, saben que en las finales suelen fallar.