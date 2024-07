Luis García: «La persecución del PSOE contra mí por el Arts es corrupción política»

Luis García, concejal de Urbanismo en representación de Más Arona, asegura en esta entrevista que sufre una «persecución obsesiva» por parte del PSOE que compara con «la corrupción política». Defiende su papel en el expediente del centro comercial Arts y asegura que las últimas sentencias lo avalan.

Debe ser difícil mantener un Gobierno municipal con tres partidos como pasa en el municipio aronero con PP, CC y su partido, Más por Arona. ¿Se entiende el tripartito?

El mandato ha comenzado de forma positiva si tenemos en cuenta de dónde venimos. Evidentemente, gestionar tres fuerzas en un municipio tan complicado y tan dinámico como Arona no es fácil. Pero las tres fuerzas tenemos la voluntad, y así lo estamos demostrando, de tener una coordinación efectiva y se están dando soluciones a muchos problemas que tienen los vecinos. Hay diferencias de opiniones. Pero de eso se trata, de llegar a acuerdos y buscar la mejor solución para el municipio. En eso estamos enfocados.

Al menos la conflictividad política ha quedado atrás.

Eso ya por lo menos es un avance y la demostración de que el tripartito funciona.

Cuando estaba en el PSOE fue cesado por el anterior alcalde, José Julián Mena, en 2020, poco después de empezar el mandato. ¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento a su regreso ahora con Más por Arona?

Lo encontré peor que cuando me cesaron en 2020. No hubo gestión durante casi dos años y medio; lo único que hubo fue una estrategia de supervivencia. Un gobierno con siete concejales frente a una oposición con 18 es inviable. Y mucho más cuando la voluntad de ese gobierno de siete es no llegar a acuerdos con la oposición de 18. Ahora nos hemos encontrado con un caos absoluto. Menos recursos humanos, contratos esenciales para prestar servicios públicos totalmente vencidos, una administración dividida. Eso nos ha obligado a reorganizar toda la administración, dotar a todas las áreas, en especial las que entendemos que son estratégicas.

La justicia acaba de declarar ilegal la paralización, precinto y sanción al centro comercial Arts firmadas por el anterior alcalde, José Julián Mena. ¿Qué va a pasar con el Arts, que se encuentra en pleno frente marítimo de Los Cristianos?

El Arts se abrirá siempre y cuando lo quiera su promotor. Lo que yo demando ahora, como concejal de Urbanismo, es que el trámite administrativo se concluya. Llevamos casi 7 años. Hasta 2020, el Ayuntamiento actuó a sabiendas de que en el Arts se habían hecho obras ilegales. Yo mismo lo precinté entonces por eso. Eso no significa que el Arts sea ilegal. Hay obras ilegales que son subsanables, como este caso. Una vez que se detectaron, no sólo mandamos a paralizar las obras, sino que solicitamos al promotor que presentara un proyecto reformado para solventarlas. El promotor lo presentó y lo que el Ayuntamiento debió hacer fue quitar el precinto y dejar que se llevaran a cabo las obras de lo que se llama en urbanismo la restitución de la realidad alterada, es decir, arreglar aquello que se hizo mal. Ahí es cuando el Arts se complica. El anterior alcalde no permitió esa restauración. Lo más ilógico de todo es que exigiéndole el Ayuntamiento al promotor que lo hiciese y estando el promotor obligado y predispuesto a hacerlo, la Administración no se lo permitió. Es lo que la sentencia está diciendo ahora: que la decisión del alcalde de precintar esos trabajos de restitución y sancionar al promotor es ilegal.

Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora para que pueda abrir?

Permitir al promotor hacer esas obras. Insisto, el Arts no es ilegal en sí mismo, sino que tiene que resolver cuestiones que sí lo son pero que son subsanables. Hay que tener en cuenta que el Arts está en suelo urbano consolidado, en primera línea de costa, sí, pero en suelo urbano consolidado. Está perfectamente trazado lo que se puede hacer y lo que no, y a día de hoy lo que nos ha dado esta sentencia es un bofetón en la cara en el sentido de que el Ayuntamiento, desde 2020, no actuó correctamente.

Si todo estaba tan claro, ¿por qué Mena adoptó esas decisiones que ahora ha tumbado la justicia de forma rotunda?

Se utilizó ese expediente o dos expedientes en concreto, el de una nave de Guaza y el del Arts, que son del mismo promotor, para utilizarlos políticamente en contra mía. Hasta tal punto que se utilizó públicamente ese expediente para cesarme, cuando se sabe ahora que no había motivos para cesarme, porque esta última sentencia me viene a dar la razón y se la quita el Ayuntamiento desgraciadamente. En aquellos momentos de 2020 se dijo en algunos medios de comunicación que el concejal de Urbanismo, que era yo, estaba actuando de forma cómplice con el promotor. Ha quedado demostrado que era totalmente falso. Lo que estábamos haciendo era cumplir la ley y le estábamos obligando al promotor a cumplir la ley. Y el promotor estaba dispuesto pero no se resolvió. El mayor problema es que al final todo esto lo paga el vecino, lo paga el tejido productivo...

¿Por qué lo va a pagar el vecino? ¿La sentencia puede conllevar indemnizaciones millonarias con dinero público?

La consecuencia de esta sentencia es que abre la puerta a una indemnización millonaria al promotor. ¿Y quién la pagaría? Los vecinos. O sea, que es muy probable que una vez que se pueda resolver el expediente –porque la predisposición del promotor es resolverlo–, podrá pedir una indemnización por todo el tiempo que no ha podido abrir el Arts. Yo no sé sinceramente qué es lo que el Partido Socialista busca con esta historia, porque siguen enredando a pesar del fallo judicial, que es contundente. Lo que entiendo es que siguen yendo en contra de mí para apartarme. Pero ya el daño está hecho. Y el daño lo ha hecho el Partido Socialista. En este caso, el anterior alcalde, cuando asumió Urbanismo y firmó estas resoluciones que ahora la justicia ha declarado ilegales.

En paralelo a este procedimiento, la Fiscalía provincial presentó una denuncia en 2021 por un presunto delito urbanístico en la construcción del Arts. ¿Tienes alguna noticia de cómo va esta investigación?

Soy el primer interesado en saber en qué estado se encuentra esta investigación porque soy uno de los denunciados. Lo que se sabe es que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Arona y el juzgado pidió una pericial. El perito ha solicitado informes al Ayuntamiento. ¿Qué es lo raro de toda esta historia? Mi participación en los expedientes del Arts es mínima. Lo que no sé es quién me denuncia. Segundo, no entiendo la obcecación del Partido Socialista por que yo figure en esos expedientes cuando mi participación ha sido la misma que la del exalcalde de Arona, es decir, mínima. Bueno, exactamente la misma no. Yo cumplí con la ley; él no, como dice la última sentencia.

¿Ha sido llamado a declarar como investigado?

No, en ningún momento. Pero la obsesión del PSOE de Arona conmigo prosigue pese a las sentencias que los han puesto en su sitio. El día 16 tengo que ir al juzgado a responder a dos citaciones por otras dos denuncias, en este caso querellas personales, que me presenta un concejal del PSOE, Frank Tolle, sobre estos mismos expediente.

¿Hay intereses empresariales detrás de este embrollo?

No. Lo que hay es corrupción política para atacarme. Lo que están intentando es separarme de esos expedientes porque saben perfectamente que los conozco y sé qué cosas hicieron mal. A lo mejor el PSOE tiene miedo a que descubre algo. La mala utilización de la administración para perseguirme es corrupción. Y lo hacen aún a sabiendas de que no tengo nada que ver con esos expedientes ni tengo nada que ocultar. Y la persecución es permanente, obsesiva; en los plenos, en las comisiones informativas, en la justicia, en las preguntas permanentes a los técnicos, en las declaraciones... No sé si lo que están buscando es dilatar este procedimiento, que lo único que conseguirá es incrementar la indemnización que podría solicitar el promotor. Es decir, están yendo en contra de los intereses de los aroneros.

Hablemos de la vivienda, un grave problema en Arona ante la falta de oferta de alquiler y los precios desorbitados.

Hay normas pero el problema es que si no se ponen medios para poderlas llevar a cabo, para poder ejercer la labor de control, estamos en el mismo problema. Está claro que hay que regular la vivienda vacacional. Y, mientras, estamos haciendo todos los esfuerzos para buscar suelo para vivienda protegida, tratando de vencer nuestras limitaciones.

¿Está Arona saturada turísticamente?

No vamos a ser más ricos ni vamos a tener un turismo mejor porque vengan más turistas. Es algo que ya nadie discute. Lo que tenemos que hacer es diversificar el turismo y explorar campos en los que nunca nos hemos movido, más allá de la gallina de los huevos de oro, que está en el suelo y la playa.

