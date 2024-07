Las obras del cierre del Anillo Insular se retoman tras un parón de una semana

Las obras del cierre del Anillo Insular de Tenerife entre Santiago del Teide y El Tanque se han retomado después de un parón de una semana por el embrollo provocado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular el concurso público que adjudicó estos trabajos.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa detuvo los trabajos a la espera de que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, responsable de la adjudicación del cierre del Anillo, avalara la continuidad de la ejecución del proyecto.

El Ejecutivo regional envío la documentación requerida el pasado viernes, con lo que las constructoras reemprendieron la actuación viaria más costosa que se desarrolla en estos momentos en Canarias, y que está en su última fase, con un presupuesto que supera los 263 millones de euros.

El Gobierno de Canarias confirmó ayer la reanudación de las obras con total normalidad en este tramo del Anillo Insular vital para unir el norte y el sur de Tenerife, que incluye el Túnel de Erjos, obra subterránea formada por dos tubos paralelos de 5,1 kilómetros de longitud cada uno que discurre bajo el macizo de Teno, un túnel que se convertirá cuando se acabe en unos meses en el más largo del Archipiélago y el tercero del país.

Una grúa trabaja en el cierre del Anillo Insular de Tenerife. | | E.D. / Daniel Millet

El origen de este enredo

El enredo se debe a la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de declarar firme su fallo de marzo que anuló el concurso. Para entender esta polémica hay que remontarse a mitad de mayo de 2019, unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, cuando el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Fernando Clavijo y con Pablo Rodríguez al frente de Obras Públicas (ambos de CC), adjudica este cierre del Anillo Insular a la unión temporal de empresas formada por OHL, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo. Sin embargo, una de las UTE que pierde, la formada por FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa, impugna esta decisión.

Recibe el aval del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, que concluye que OHL-Bahíllo incumple con su oferta la normativa laboral. Con la llegada del Gobierno regional del pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) y a tenor de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, el consejero que suplió a Pablo Rodríguez en Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), ordena en octubre de 2019 adjudicar de nuevo el proyecto, esta vez a FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa.

El 25 de noviembre de 2019 comenzaron los trabajos pero el lío no iba a quedar ahí. OHL-Bahíllo recurre la pérdida del contrato por la vía contencioso-administrativa. Y gana. Lo hace cuando han vuelto Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias y Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Obras Públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que «no han quedado acreditados los incumplimientos de la normativa laboral» de esta UTE. Con este fallo, lo normal habría sido repetir el concurso incluyendo a OHL-Bahíllo.

Hay un gran problema para repetir la adjudicación multimillonaria: FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa tienen muy avanzados los trabajos. Ante esto, al Ejecutivo regional solo le queda la opción de mantener las obras para garantizar el cierre del Anillo Insular, dado su importancia para la movilidad de Tenerife, y en paralelo compensar a las empresas que no debieron quedar excluidas del concurso y a las que se adjudicó en un primer momento, OHL-Bahíllo.

El actual Gobierno de Canarias (CC-PP-ASG) apuesta, además, por tratar de minimizar los perjuicios ocasionados. Es consciente de que la resolución del TSJC es contundente y opta por no presentar un recurso para no dilatar el proceso y evitar que crezca la previsible indemnización millonaria de la que tiene claro que no se va a librar.

Dudas en las empresas

Esta solución extraordinaria, sin embargo, genera muchas dudas legales en las empresas que ejecutan en estos momentos los trabajos. Necesitaban una garantía de que a pesar de la anulación del concurso, pueden concluir las obras. De ahí que pararan momentáneamente. Pero el viernes recibieron el aval del Gobierno de Canarias que les permite proseguir con unos trabajos a los que les quedan muy pocos meses. El objetivo es conectar la Autopista del Norte (TF-5), en el municipio de El Tanque, con la Autopista del Sur (TF-1), en Santiago del Teide. La actuación más importante –y más compleja– de estos trabajos ha sido la comentada construcción del Túnel de Erjos, que se encuentra muy avanzada.

