Tenerife refuerza la vigilancia de su costa para reducir la alta cifra de fallecidos

Los ayuntamientos de Tenerife que reciben más bañistas refuerzan este verano los medios de vigilancia y socorrismo para afrontar un problema que afecta de forma especial a las Islas. Algunos incluso extienden los operativos al resto del año, sobre todo al otoño e invierno, pues es en estas estaciones cuando se desarrolla la temporada alta turística. Canarias es una de las comunidades con mayor número de fallecidos por ahogamiento del país. Su costa es muy extensa –1.583 kilómetros– pero los municipios invierten cada vez más dinero en mejorar la seguridad y reducir estas cifras trágicas.

Un total de 71 personas murieron el año pasado por ahogamiento en el Archipiélago, casi el doble de víctimas que en accidentes de tráfico (34). Según el estudio estadístico elaborado por la Asociación para la Prevención de Ahogamientos Canarias 1.500 Kilómetros de Costa, Tenerife encabeza la clasificación de fallecidos por isla con 24. En todo su litoral y en las piscinas isleñas se producen el 16,8% de las muertes de toda España. Mientras, en lo que llevamos de año, en el Archipiélago se han producido 88 accidentes en espacios acuáticos, en los cuales han fallecido 31 personas. En el caso de Tenerife, es la segunda isla con mayor número de ahogados en este 2024, por detrás de Gran Canaria, con ocho bañistas fallecidos entre enero y junio. Aproximadamente el 83% de estas muertes se produjeron en espacios abiertos, mientras que un 17% sucedieron en piscinas de complejos turísticos y naturales.

Sebastián Quintana es presidente de Canarias 1.500 Kilómetros de Costa. Esta organización trabaja para visibilizar este problema y desarrollar una labor pedagógica con el fin de concienciar a administraciones y ciudadanos sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas. Esto se debe, en parte, al alto número de puntos de baño, hasta 700, y la elevada cantidad de turistas que llegan atraídos por el buen tiempo y las playas –16 millones el año pasado– pero que desconocen las características de las zonas de baño y sus riesgos. Y es que los visitantes acaparan las mayores cifras de siniestralidad: siete de cada diez ahogados en Canarias son turistas.

Tenerife refuerza la vigilancia de su costa para reducir la alta cifra de fallecidos / Irene Mederos

Quintana destaca tres puntos clave para evitar estos accidentes en el agua. Primero hay que respetar las señalizaciones, como las banderas, y las indicaciones de los profesionales del socorrismo. En segundo lugar subraya que no hay que bañarse en playas que no dispongan de vigilancia o en el tiempo en el que los socorristas no se encuentren de servicio. Por último, en el caso de caer en una corriente en la que el bañista se ve empujado mar adentro movido por una masa de agua, no hay que nadar en contra de esa corriente. «El bañista puede entrar en un estado de pánico y perder la fuerza para continuar a flote», recuerda.

Sebastián Quintana compara el ahogamiento con «una muerte silenciosa». «Pero tiene que dejar de ser silenciada», cree. Por ello es esencial, asegura, el refuerzo de los servicios de seguridad en las playas y piscinas y la implicación por fomentar una «cultura de la prevención» entre la ciudadanía con la que lograr puntos de baño más seguros. «Entre la población debe haber un conocimiento de las normas básicas, que estas se respeten y sentido común a la hora de bañarse», añade Quintana. De hecho, Canarias 1.500 Kilómetros de Costa divulga vídeos educativos que se difunden en 13 países.

Esta organización también incide en las trágicas consecuencias que implica no respetar las señalizaciones. Un ejemplo está en el sur de Tenerife. Es el caso del Charco del Tancón, en el municipio de Santiago del Teide, donde está prohibido bañarse. Así lo indican carteles por toda la zona. Sin embargo, allí se han contabilizado hasta cinco muertes desde 2017 de personas que no respetaron esas indicaciones. Todavía hoy, a pesar del gran impacto que han tenido estos episodios de temeridad, hay personas que se saltan la prohibición y se lanzan al bufadero, con el enorme peligro de que los succione el agua y los lance al fondo de estas cuevas volcánicas sumergidas.

Tenerife refuerza la vigilancia de su costa para reducir la alta cifra de fallecidos / Irene Mederos

Por todas estas razones, la mayoría de municipios tinerfeños con más zonas de baño han duplicado este año sus medios de socorrismo, incorporando embarcaciones neumáticas o drones y aumentando los horarios de cobertura para lograr un verano más seguro en el agua. Además, los ayuntamientos inciden en la importancia de disponer, durante todo el año, de material apto para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a las playas también con seguridad. Estos son los operativos para este verano de los municipios con más playas y piscinas de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife

La capital incorpora este año un dron acuático al operativo que ofrecerá hasta 2025 gracias a un convenio con Cruz Roja. El servicio contempla vigilancia, asistencia sanitaria, balizamiento y servicio de apoyo al mar en los principales enclaves de la costa santacrucera: los muelles de San Andrés y Añaza y las playas de Las Teresitas, Las Gaviotas, Playa Chica, Roque de Las Bodegas, Almáciga y Benijo. Desde el año pasado se incluyen además las playas o zonas de baño de El Bosque y la playa Acapulco en Valleseco. Además, este año se incorporó la nueva zona de baño de Los Charcos, también en Valleseco. En temporada alta, desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, el horario del servicio es de 9.00 a 20.00.

La playa capitalina de Las Teresitas es una de las más visitadas de Tenerife. Reúne el dispositivo con más medios humanos. Cuenta con 11 socorristas, dos técnicos de emergencias sanitarias y un enfermero, además de cuatro agentes de la Policía Local. Asimismo, dispone de dos puestos de socorro, una embarcación neumática, una moto acuática, una ambulancia y útiles y accesorios para el baño de personas con movilidad reducida.

La Laguna

El municipio lagunero dispone de un personal de diez personas que brindan protección diaria a las playas de Punta del Hidalgo, Bajamar, Jóver y La Barranquera. Durante el verano la mayor afluencia en el litoral lagunero incentiva la ampliación de los horarios del personal de socorrismo. Mientras el resto del año el servicio termina a las 18:00 horas, ahora en verano lo hace a las 20:00. Además, en La Barranquera y Jóver el servicio de socorrismo, durante estos meses, será todos los días, mientras que el resto del año está solo los fines de semana.

Adeje

En el municipio sureño ya se pusieron en marcha los dispositivos especiales de seguridad en mayo y estarán desplegados hasta septiembre. En estas fechas se vigilan las zonas de baño de La Caleta y El Puertito, especialmente concurridas por locales en verano, que en otras épocas del año no cuentan con socorristas. El dispositivo especial está compuesto por 25 efectivos especializados en socorrismo y seguridad en playas, a los que también se suma, en caso de necesidad, el personal de protección civil. Todas las playas que se denominan urbanas, desde la de Troya hasta La Enramada contarán con, al menos, dos socorristas en muchas de ellas. Mientras, en las playas más concurridas habrá hasta cuatro como en el caso de Torviscas, Fañabé o Playa del Duque.

Además, durante estos meses la Policía Municipal adejera refuerza especialmente sus servicios y presta atención a las zonas de baño y a las playas, en permanente contacto con los socorristas. Adeje, motor turístico de la Isla, tiene un total de 24 playas y zonas de baño. Algunas de ellas tienen características especiales de accesibilidad por lo que es preciso que estén vigiladas durante todo el año. En aquellas playas en las que no hay un socorrista fijo se cuenta con un servicio marítimo de zódiac con personal especializado que hace rondas de vigilancia.

Arona

El municipio aronero, otro de los motores turísticos de Tenerife, incorpora este año el OneUp. Es un mini flotador inteligente y reutilizable que al contacto con el agua se infla automáticamente en menos de dos segundos. Con este recurso se pretende disminuir el tiempo de reacción de los vigilantes de la costa. Las playas de Arona que cuentan con servicio de salvamento son Playa Honda, El Camisón, Los Cristianos, Las Vistas, La Arenita y Las Galletas. El personal es un jefe de servicio y 22 socorristas en labores de embarcación de auxilio, torre, a pie de playa, en silla y asistencia al baño a personas con movilidad reducida.

Granadilla de Abona

El operativo de seguridad en el litoral granadillero duplica este año el personal e incrementa su horario de verano hasta el 30 de septiembre tanto en El Médano como en la Playa Grande de Los Abrigos. El municipio dispone de 21 personas en el servicio de salvamento y socorrismo, de los que 12 son socorristas. En cuanto a los recursos materiales, cuenta con una moto de agua, dos vehículos 4x4, un dron acuático y una embarcación de rescate. El servicio es diario durante todo el año en las playas de El Médano, Leocadio Machado, La Tejita, El Chinchorro y La Jaquita, y durante los fines de semana en Playa Grande y Los Abrigos. El horario es de 9.00 a 20.00 en la playa de El Médano, y en el resto de playas, de 10.30 a 19.30.

El Rosario

El operativo rosariero, que comprende las zonas de baño de Tabaiba, Radazul y la playa de La Nea, cuenta desde el pasado 15 de junio y hasta el 15 de octubre con 11 socorristas en horario de 10.30 a 19.30 de lunes a domingo. Como complemento, el servicio cuenta con una moto acuática, una ambulancia y el apoyo de los voluntarios de Protección Civil, que intensificarán las labores de patrullaje y el control del tráfico. Por último, la Policía Local, en coordinación con la Guardia Civil, aumentará su presencia en estas zonas. También participan en tareas de refuerzo de limpieza Cruz Roja, la Agrupac0ión de Voluntarios de Protección Civil y la UTE Mancomunidad del Nordeste.

Candelaria

Durante la época estival, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, el horario del servicio en Candelaria es de 11.00 a 19.00 todos los días. Comprende la vigilancia, socorrismo, salvamento, primeros auxilios y atención a personas con discapacidad. Los operativos se encuentran disponibles durante todo el año en las playas de Punta Larga y dique y durante la época estival y Semana Santa se añaden Las Caletillas, playa de Olegario y playa de Candelaria. La playa de Punta Larga cuenta con cuatro socorristas a diferencia de la playa de Olegario, Candelaria y Caletillas, que tienen dos socorristas cada una. El municipio, además, cuenta con una moto acuática de rescate, que sirve de apoyo para aquellas intervenciones alejadas de la costa, y con un vehículo de emergencias por si fuera necesario reforzar alguna intervención.

El equipo de socorrismo de Cruz Roja despliega el servicio de seguridad y vigilancia especial de este verano en Las Teresitas. En una de las fotos, la embarcación neumática con la que cuenta en la playa capitalina.

Suscríbete para seguir leyendo