Rosa Davila, presidenta del Cabildo: "Miramos terrenos para un Tenerife Arena sin esperar a los de la Refinería»

Haga un balance de este año de mandato en insular.

Recuerdo perfectamente aquel día de ilusión, de entusiasmo y de desafío porque por primera vez una mujer accedía a la presidencia del Cabildo. Ha sido un muy intenso y de muchísima actividad. Hemos conseguido volver a poner a Tenerife en marcha con el extraordinario trabajo de un gran equipo. No puedo estar más orgullosa, no sólo de consejeros o directores insulares, sino también de los 7.500 empleados públicos que se han volcado con Isla. Había que poner en marcha una institución paralizada y una Tenerife en estado de hibernación que ahora vuelve a estar en marcha.

Insiste en la idea de dos partidos y un solo gobierno. ¿Qué papel juega el vicepresidente y líder del PP, Lope Afonso?

Fue muy fácil y rápido llegar a acuerdos. El vicepresidente es una persona de principios, de valores y de palabra. Siento que somos dos partidos, pero un solo gobierno. Además tenemos la fortuna de haber colocado a cada uno en su sitio con una visión de estructura y de equipo.

Hace constantes referencias a la herencia recibida o a cuatro años de hibernación.

El anterior gobierno se empeñó en demonizar todo el trabajo de muchísimos años en el Cabildo. Pedro Martín, el Partido Socialista y Podemos –apoyaba desde fuera– destruyeron la gran labor realizada en programas como Ansina o proyectos importantes para Tenerife quedaron paralizados. Creo que con ese empeño sectario sumieron en la parálisis al Cabildo que es un gran portaaviones, dinamizador de la economía y de la sociedad tinerfeñas. En la medida en que coincidió con la pandemia no se avanzó en nada y eso tuvo un impacto negativo directo. Creo que en tan solo un año hemos logrado arrancar de nuevo.

Un primer año de mandato de anuncios y fotografías resume Pedro Martín. Valórelo.

Pues que él no se pudo sacar ninguna porque no estaba, sencillamente. Yo sí las tengo para dar constancia del trabajo de casi 16 horas diarias. Salgo de casa a las 7 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche; claro que hay para muchas fotos y vídeos. Me temo que si él se iba a las 3 de la tarde no tenía oportunidad de sacarse tantas.

¿Cree posible pese a todo pactar con el PSOE sobre los grandes temas de Tenerife?

En este año ya hemos conseguido sacar adelante grandes pactos. Por ejemplo, para llegar a un acuerdo sobre el decreto de emergencia hídrica. La movilidad es otro elemento que reclama un gran pacto. No deben solo con los agentes económicos y sociales sino con la universidad y su comunidad educativa o con la sanidad, poniendo en marcha los hospitales del Norte y del Sur, Espero que en septiembre lleguemos a ese gran acuerdo que tiene que impulsar las infraestructuras, pero también una sostenibilidad que pasa por los ferrocarriles y la gran revolución verde de la Isla que vendrá de la mano de las guaguas con la gratuidad como eje para seguir incrementando el número de usuarios. O el transporte a la demanda que llegará a los lugares más remotos y dispersos para conectar a la gente. En esa movilidad sostenible tiene que estar también el Partido Socialista.

¿Le resulta incómoda la presencia de los dos concejales de Vox, sobre todo en asuntos de calado ideológico?

Tienen un componente ideológico en las antípodas del nuestro. En sus posiciones respecto al colectivo LGTBIQA+, la defensa de las mujeres o la inmigración, Más allá del aprecio personal que puedo tenerle a los dos consejeros representan algo que no tiene nada que ver con nosotros.

Movilidad al margen del anuncio electoral de los 90 días para arreglar las colas.

Lo que dije es que si era presidenta tomaría muchas decisiones pequeñas porque las grandes infraestructuras tardan. Todas juntas resultan eficaces. El acuerdo con la universidad que agradezco al rector y su equipo. También con Ashotel, que se ha involucrado en un convenio para sus trabajadores; con las empresas de vehículos lentos y pesados que los sacan de las autopistas en las horas punta o con la Autoridad Portuaria para establecer un despacho aduanero todos los días de la semana y que esos vehículos no salgan los lunes temprano sino el domingo. Pero lo más importante es a la gran revolución verde que pasa porque más gente use el transporte público, el tranvía o la guagua con un bono residente gratuito. Yo tengo uno, lo uso, igual que mi familia, y funciona fantásticamente. En cuanto al corte del enlace de la TF-5 en Guamasa hicimos la prueba piloto y como novedad apunto que añadiremos un sistema inteligente y más sofisticado de incorporación del tráfico no solamente en este punto sino en otros de las autopistas del Norte y del Sur.

¿Considera viable técnica y económicamente un tren colgante en Tenerife?

Los tres millones para el concurso internacional de ideas están en el presupuesto para 2024 de Metropolitano. Llevamos mucho tiempo esperando por los trenes en Tenerife. Hace 18 se inauguraba el tranvía, que tuvo muchísima contestación, y ahora sería impensable que no existiera en la conexión Santa Cruz-Laguna. Hace falta un nuevo impulso, no solo hasta Los Rodeos y el Muñeco de Nieve o también Añaza en una segunda instancia, sino, sobre todo, con el tren del Sur. Ya teníamos un proyecto. Los sistemas ferroviarios es la gran apuesta que hace Europa, España es una potencia mundial y los insulares, en este caso los de Tenerife, tienen que subirse, nunca mejor dicho, a ese tren. También para descarbonizar la Isla. Cada día se mueven medio millón de vehículos entre San Isidro y Costa Adeje. Tenemos el proyecto del tren, que vamos a abordar por fases, y lo hemos sacado de la gaveta donde lo habían puesto el Partido Socialista y Podemos. El inicio de la ejecución de las obras podría ser posible partir del 2027. En el norte solo hay un trazado con gran número de afecciones a viviendas que lo hacen muy complicado. Buscamos una solución viable en otros lugares del mundo como Japón: el tren elevado sobre la autopista. No consume tanto territorio y planteamos llegar en primera instancia hasta Tacoronte.

Gran Canaria será sede del Mundial de fútbol 2030 y en el Heliodoro no se han adecentado ni los baños. ¿Qué ocurre?.

Cuatro años de parálisis lastran muchísimo. El estadio es del Cabildo y no había ni siquiera un proyecto de mantenimiento. El de los baños era únicamente cambiar tazas del váter por las turcas del suelo. No llegaba ni el agua. Hemos tenido que invertir en las tripas del Heliodoro. El CD Tenerife no podía jugar en un estadio sin cumplir los mínimos requerimientos estructurales de la Liga. Hemos hecho esa inversión para cambiar asientos, baños y vestuarios. Pero no nos conformamos sino que queremos abordar una reforma integral. El anterior presidente del Cabildo pretendía venderlo como si fuera una antigualla, Dije que íbamos a hacer una gran transformación en un recinto de Primera División, que es de todo Tenerife, y lo vestiremos de gala para su centenario en 2025. Ya vino la selección española femenina y queremos a la masculina.

¿Necesita la Isla un Estadio Tenerife Arena?

Sí, y trabajamos para ello. Miramos terrenos que pudieran albergarlo incluso antes de que estén a disposición los de la Refinería de Cepsa. Son otras opciones porque el desmantelamiento de esta zona industrial no terminará antes de 2028 con el enfoque puesto en 2030. Si hay posibilidades y terrenos abordaremos antes de esa fecha un gran Tenerife Arena. No solo para deportes sino para eventos de ocio o conciertos. Ed Sheeran podría haber llenado dos Heliodoros con 60.000 espectadores.

Turismo, el motor económico de siempre con un modelo más sostenible y cuya riqueza revierta en la gente según expreso la ciudadanía en el 20A. Pero cada vez llegan más visitantes con una previsión en 2024 sobre los 6,5 millones.

Y crece la facturación. Eso debe suponer un beneficio directo que se aprecie. Un modelo económico al servicio de la ciudadanía y no al revés. Si no es así, no nos sirve. No puede ser que ahora por muy preparados que estén nuestros jóvenes estén obligados a salir porque aquí no encuentran oportunidades. Hay que transformar el modelo, redefinirlo aunque ninguna nación inteligente renuncia a aquello en lo que es líder y Tenerife es líder en turismo. Pero es necesario afrontar un cambio de paradigma en un sector turístico que gana muchísimo dinero. La gente debe sentir que tiene un beneficio directo de su principal motor económico.

¿Qué opina de que Barcelona elimine las viviendas vacacionales en 2029 y el gobierno del estado limite los alojamientos tipo 'Airbnb'?

El gobierno está planteando una ley de vivienda vacacional. Uno de los grandes problemas que tiene Tenerife es que el sector destá tensionado. Si eres joven o mujer separada y con niños no te van a alquilar, es muy complicado porque también los propietarios tienen miedo. Temen que se haya blindado de alguna manera a quienes dejan de pagar ese alquiler. La Ley de Vivienda ha venido a proteger a unos y a desproteger a otros;no está sirviendo para que haya más viviendas disponibles en el mercado. Hay quien tiene una vivienda o un pequeño apartamento, lo pone al servicio del turismo, obtiene una renta y eso es bueno pero también grandes tenedores a los que hay que poner coto. En el caso del Tenerife, las principales áreas tensionadas son La Laguna, por ciudad universitaria, y el Sur. Hay un efecto contagio y sube el precio de la hipoteca. Lo que hemos hecho es poner en marcha dos proyectos como Activa Vivienda y Activa Suelo para comprer a los fondos de inversión, a los bancos o a medio terminar para ponerlas a una alquiler asequible que sobre todo va a beneficiar a la gente más joven que no se está pudiendo emancipar.

El Parque Nacional del Teide ocupa y preocupa a los tinerfeños. Anuncia la apertura inminente del Refugio de Altavista pero el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) parece estar en una gaveta. ¿Cómo lo valora?

El Teide es nuestro gran símbolo, del que nos sentimos profundamente orgullosos los tinerfeños, creo que todos los canario. Cumplió recientemente 70 años desde la declaración del Parque Nacional. El nuevo PRUG planteado en el pasado mandato tuvo una gran contestación por parte de la sociedad porque arrebataba el Parque a los tinerfeños, ya que eliminaba parte de los usos tradicionales. Estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para hacer una revisión porque un parque no es como un museo en el que lo ves todo en la vitrina. El Teide no hay que expoliarlo sino conservarlo y protegerlo, pero también hay que poderlo disfrutar de una manera contenida y sostenible. Además hay usos y costumbres como el pastoreo, la apicultura, el montañismo, el senderismo o la astrofotografía a permitir. Se habían ido a un lado tan extremo que dijimos, tiene que haber un Plan Rector pero de uso y gestión, no de mírame y no me toque. En cuanto al Refugio de Altavista se cerró el mandato pasado y es absolutamente necesario para la seguridad. Tuvimos que instalar no solamente en las instalaciones del Teleférico un botón SOS refugio para las situaciones más complicadas. El Refugio ya tiene el proyecto para salir a licitación y probablemente haremos la obra directamente con alguna empresa pública. Por otro lado, lo más importante es poder organizar ese cobro de la ecotasa a los visitantes de fuera de la Isla, no a los residentes, en los espacios naturales para que entre en vigor en 2025. Será revertida para los servicios, incluidos más agentes de medio ambiente, aparte de las patrullas de la Policía Canaria y Local desplegadas en el Teide, Teno y Masca.

Parece tener una opinión distinta a la de su compañero de partido y alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez sobre la protección y la permanencia del Monumento a Franco.

No creo que exista tal discrepancia. Creemos en la necesidad de promover y celebrar aquellos monumentos que simbolicen la concordia, la paz y la unión entre los ciudadanos, en lugar de los que rememoran los capítulos más oscuros y conflictivos de nuestra historia. La reciente sentencia está siendo actualmente evaluada exhaustivamente por nuestros servicios jurídicos y el equipo de Patrimonio Histórico para entender plenamente su alcance y sus implicaciones antes de determinar qué pasos debemos seguir de manera legal y efectiva.

La emergencia hídrica por la sequía persistente impedirá repetir situaciones como la Depuradora de Güímar sin uso porque no están conectadas las tuberías a la red.

La decisión tiene un coste político porque pone todos los focos sobre la isla de Tenerife. Llevamos sequía extrema desde 2016 y todos los informes coinciden en que la situación del sector agrario era muy crítica y había que tomar una decisión. Supone que quedan suspendidos todos los procedimientos administrativos para que la burocracia no sea un elemento que ralentice la actuación. Ya estemos en disposición durante el mes de julio de poner más de 12.000 metros cúbicos de agua diarios, cinco piscinas olímpicas a disposición de la agricultura poniendo en marcha depuradoras o desaladoras, pero especialmente agua tratada. Hay una parte que pueden hacer el Consejo Insular de Agua y Balten y otra que le corresponde a los ayuntamientos que en muchas ocasiones no tienen presupuesto para poder atender ni la situación de pérdida de agua de las redes de abastecimiento olas canalizaciones pero la gente no se engancha a la red de saneamiento, tal vez por dificultades económicas. Trabajamos con los municipios en un plan de choque para que el Cabildo financie una competencia que es suya. Sobre todo en aquellos con grandes pérdidas lo que tenemos localizadas en once. Ahí va a estar el Cabildo con una aportación del 100% en unos, en otros del 90% y en otros del 80%.

¿Los residuos son una asignatura pendiente?.

Nos encontramos un absoluto dislate y tuvimos que ponernos serios con la empresa adjudicataria de un contrato entre los mayores de la Isla, ya que no se estaba exigiendo desde el Cabildo que hiciera inversiones en la planta de tratamiento de residuos y en las de transferencia que hay por toda Tenerife. Hicimos una auditoría y tuvimos que retener las liquidaciones hasta que en diciembre pudimos levantar esa, digamos, requisa de los libramientos mensuales que no hacíamos porque había un incumplimiento del contrato. Ahora cumple con rigor y hace inversiones, con lo cual yo estoy muy satisfecha. Los niveles de reciclaje eran los más bajos de toda Canarias y la Isla no se merecía el trato. No queríamos ir al rescate de la concesión, pero sí reconducir la relación con el Cabildo. Podemos afirmar que hay una mejor gestión de los residuos que en una Isla siempre es y será un reto.

¿Algo que no haya podido hacer realidad y hubiera deseado?

Hay una situación en materia de vivienda muy complicada. El Cabildo no tiene competencias y nunca se había hecho una política en esta materia. Estoy empeñada en que, igual que se puso en marcha el cheque de guardería para poder atender fundamentalmente a mujeres que lo necesitaban para poder conciliar su vida familiar y laboral, haya uno similar de alquiler de vivienda para jóvenes y que puedan acceder a una vivienda sin la necesidad de ir a banco y que les digan que no. Jóvenes que quieren emanciparse pero no pueden o, incluso, han tenido que volver a la vivienda familiar porque no pueden pagar.

¿Ha cambiado Rosa Dávila a nivel personal en estos 365 días? ¿Su peor momento?

Te cambia completamente la perspectiva ser presidenta del Cabildo. No tiene nada que ver la Rosa Dávila del 3 de julio de 2023 con la de un año después. Mi visión de la Isla es mucho más completa y nítida, además de dibujar un futuro de esperanza, Ahora me doy cuenta de que me faltaba perspectiva, ves un potencial enorme y a Tenerife como uno de los grandes motores de Canarias. El Cabildo es un portaaviones, un buque insignia con capacidad y potencial de transformar la sociedad como ya lo hicieron antes grandes presidentes como Adán Martín, Ricardo Melchor, Carlos Alonso o un socialista, Pepe Segura. Es un honor y un orgullo ser su presidenta. He tenido otros cargos pero este es, sin duda, otra cosa que te enamora como te enamora la Isla y la gente cuando la escuchas. En lo personal tendría que preguntarle a mis hijos pero creo ha cambiado totalmente mi vida con 16 horas diarias de trabajo. Ya no es mía, sino de todos los tinerfeños. El peor momento creo que está claro, el incendio forestal del año pasado aunque me dejó también bonitas lecciones, experiencias preciosas que viví al lado de los técnicos, que ya son algo más después de vivir diez días intensos que no quiero volver a repetir. Deseo no verlos hasta diciembre salvo en conferencias u homenajes.