Una variopinta manifestación recorre las calles de Santa Cruz contra la inmigración irregular

Una manifestación volvió a recorrer las calles de la capital tinerfeña después de la multitudinaria del pasado 20 de abril contra el modelo económico y turístico de las isas. Nada que ver, fue eso mismo, una isla en un océano pero tampoco un fracaso. Unas 700 personas -fuentes de la Policía Nacional reducen la cifra a 150- respondieron a la llamada de ese potente altavoz que son las redes sociales para rechazar la inmigración irregular y las mafias que trafican con personas porque "Canarias tiene un límite y ya no puede más". 'Se coló' la crítica furibunda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Símbolos

Carteles más o menos ingeniosos -"Sánchez, Canarias es el CIE de Europa"- y todas las banderas, más alguna camiseta del CD Tenerife. Vale para el caso cualquier símbolo en esta mañana de verano en Santa Cruz. Los había envueltos en la de España -el sentimiento patrio crece según avanza la selección en la Eurocopa-. Unidos, hombro con hombro con aquellos que defienden la enseña independentista de las siete estrellas o la oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Herederos de los que llamaban con el sonido del bucio a las armas contra los conquistadores junto a los descendientes, biológicos e ideológicos, de los castellanos del siglo XV que pasaron por aquí antes de dar el salto a América. Banderas diferentes, posiciones distintas y discursos variados. Da igual derecha o izquierda o la enseña que uno saque de casa para apoyar la causa. Un ejemplo: un manifestante con la bandera de España saluda a otro que recoge firmas con una de Canarias, sin siete estrellas, eso sí, con un elocuente "Arriba España". Pues arriba, a ver si le gana a Francia.

Motivos

A todas estas, falta conocer un pequeño detalle: por qué se manifestaban. Ahí casi cada uno tiene su razón, aunque el motivo fuera rechazar la inmigración ilegal (irregular), perseguir a las mafias y mostrar que Canarias "ya no puede más". Dos ideas: una, los "noes" al tráfico de personas y a más muertes en la mar; dos, los remedos al lema del 20A como "Santa Úrsula no se vende, Santa Úrsula se defiende" Malestar, indignación y cabreo son las palabras que mejor definen el sentimiento de quienes salen a la calle "desde los pueblos y barrios" donde cala el mensaje.

Manifiesto

Precede a la salida de la marcha una lectura (larga) del manifiesto consensuado por las fuerzas convocantes, incluida la crítica a los colectivos y abogados que intentaron frenarla estos días. Además de una recogida de firmas para conmemorar el 6 de julio como día de lucha, apoyar a los "alzados guanches" de Canarias, además de levantar dos monumentos (guanches) con este motivo, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife.

Consignas

Las consignas definen muy bien el acontecimiento. La más coreada el "Pedro Sanchez, dimisión" y en menor medida "Clavijo dimisión". Luego del "no es inmigración, es una invasión" a "ni en patera ni en avión, stop inmigración". Sube la euforia a medida que se suma gente y la sombra permite un respiro porque el calor aprieta al mediodía. En el núcleo duro, situado en las escaleras del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, la tensión se palpa, pero baja con la llegada de más gente que hace crecer la satisfacción pese a la sensación de que "muchos dicen que vienen y luego no aparecen y no dan la cara". Custión de parapetarse detrás de X, Instagram o Wahttsapp.

Comentarios

"Ya ni se puede ir por la calle" dice alguien. "Ni alquilar una casa" contesta otra. "Ni...". La lista sería demasiado larga -casi siempre con los inmigrantes en colectivo como culpables de todos los males- aunque hay alguna nota humorística entre tanta calentura como la de quien pregunta a qué hora empieza la cabalgata. Alusiones repetidas a que los canarios lo están pasando mal, peor que los inmigrantes aunque el aspecto del personal no hace presumir que la mayoría de los presentes esté en una situación social límite. Pero las apariencias engañan, la procesión va siempre por dentro y se manifiesta por fuera. Cuestión más de vísceras que de cerebro.

Activistas

Algún activista profesional, mezclado entre aficionados, dirige el cotarro. Se pide por megafonía respeto a la prensa y a su trabajo. Hubo algún escarceo con "esos mentirosos compulsivos pagados por el sistema" del que "yo no quiero saber nada" o "conozco a todos los políticos y sé de qué van". Entre gritos de libertad, en general, y de expresión en particular. La cosa no pasó a mayores previa intermediación del 'speaker' y 'propietario' del megáfono. Pide un minuto de silencio por todas las muertes y por David, al que le propinaron una paliza en la Península. Toque emocional al que responde la masa con un "no estás solo".

Libertad

Por fin, bastante más allá de las doce y media, parte la manifestación. La encabeza una gran pancarta, donde aparece rotulado el lema: "De solidarios a engañados". Entre mensajes de que "Canarias tiene un límite", "Ya está bien" , "Repatriación de inmigrantes", "Las ONG son las mafias" o el repetido "Libertad, libertad" sin más añadidos. Ah, y que la Armada patrulle en la ruta canaria con todos los medios a su alcance. Mientras la marcha se aleja por la calle Méndez Núñez y los trabajadores del servicio de limpieza municipal de Santa Cruz hacen su trabajo, suenan folias a la libertad en la voz de Los Sabandeños. Entre banderas de España. ¿O eran de Canarias?