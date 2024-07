Pedro Martín: «Un primer año de mandato de Rosa Dávila de anuncios y fotografías"

El rico refranero castellano deja claro que el análisis de la realidad depende siempre del cristal con que se mire. La lupa del PSOE de Tenerife lleva a su líder, portavoz y expresidente del Cabildo (2019-2023), Pedro Martín, a valorar el primer año de mandato (2023-2027) del grupo de gobierno de CC y PP como «el de los anuncios y las fotografías», según explicó hoy en la sede insular de la avenida Bravo Murillo de Santa Cruz. Martín le pide a la nacionalista Rosa Dávila, que lo sustituyó en el cargo el 3 de julio de 2023, que «despierte del sueño y empiece a resolver los problemas de los tinerfeños». Le achacó asimismo «que se arrogue logros que en realidad no son suyos» porque vienen del mandato anterior y «son fruto de nuestro trabajo». El también secretario general insular de los socialistas, además de senador, solicitó asimismo a Rosa Dávila en el balance de su gestión que actúe en materia de vivienda, que soluciones los datos de dependencia, «los peores de toda Canarias», y que «deje de hacer anuncios sobre movilidad y carreteras que no se traducen en resultados». Subrayó: «Rosa Dávila dice que sueña con poner a Tenerife de moda. Nosotros le pedimos que despierte y empiece a resolver los problemas de los tinerfeños».

Promesas y anuncios

«¿Están mejor las carreteras hoy que antes de la llegada de Rosa Dávila?» se preguntó Pedro Martín, quien recordó las promesas incumplidas de la presidenta insular de resolver las colas en 90 días; la renovación integral del Estadio Heliodoro Rodríguez López para 2025 cuando «a día de hoy no ha comenzado ni la rehabilitación de los baños obra que «dejamos adjudicada», ofrecerse para «salvar La Tejita», anunciar «para este verano el nuevo Centro de Deportes Acuáticos, la gran piscina de Tenerife en el Puerto de la Cruz» o crear 2.800 nuevas plazas sociosanitarias en cuatro años de las que «de momento, no hemos visto ni una sola». Incidió como ejemplo en que «la residencia de La Victoria de Acentejo lleva terminada desde hace un año y está cerrada. Martín añadió también en el debe de Dávila «la pérdida de 13 millones de euros de fondos europeos para hacer carriles bus y bus-VAO (Vehículos de Alta Ocupación) en las autopistas», además de recordar el corte del acceso a la TF-5 desde Guamasa «basándose en un informe de la Dirección General de Tráfico que decía lo contrario y «el último anuncio de abrir un concurso internacional de ideas para la construcción de un tren aéreo como en Japón para solventar los atascos en la Autopista del Norte». Martín calificó a su grupo, el socialista, como «la única oposición real en el Cabildo».

Desafíos y vivienda

Pedro Martín valora que «el mayor desafío de la presidenta no puede limitarse a poner Tenerife de moda, como dijo al iniciar su discurso, sino abordar los problemas en materia de vivienda, movilidad y carreteras, atención social o sector primario». Martín lamenta que la presidenta insular «apenas se ha haya referido al problema que tienen los tinerfeños para acceder a una vivienda». También «que haya ignorado la propuesta socialista para crear una Oficina Insular de Vivienda». Subraya que «transferir fondos a los municipios para esta competencia, que el Cabildo adquirió en abril por decreto ley del Gobierno de Canarias, no soluciona el grave problema que tienen para impulsar y dar salida a los proyectos urbanísticos, especialmente los más pequeños».

Sequía

El secretario general de los socialistas recalca que «el primer anuncio sobre la declaración de emergencia hídrica en la Isla por la sequía se produjo en febrero y no se ha hecho efectiva hasta cuatro meses después». Espera que «se puedan cumplir los objetivos porque el verano ya está y hay algunos datos que nos preocupan». Menciona en este sentido que «el Consejo Insular de Aguas (CIATF) a fecha de finales de mayo, principios de junio mayo, el último dato que nos han dado, solo había gastado el 10% de su presupuesto. Cuestiona:«Yo le pregunto a la presidenta si, de verdad, cree que el sector primario está hoy mejor que hace un año».

Movilidad

Pedro Martín subraya que «las obras fundamentales para mejorar la situación de las colas en el Norte y en el Sur las dejó preparadas el gobierno del PSOE para salir a concurso, incluidas as evaluaciones de impacto ambiental». Añade que «llevan un año paradas por el Cabildo». Apostilla.«Es una tragedia el desinterés, tanto del Gobierno de Canarias como de la propia presidenta». Señala que «la única obra que ejecuta el gobierno insular es la rotonda del Padre Anchieta, la más publicitada por el Cabildo y en la que la señora Dávila no ha tenido nada que ver, pues ya estaba iniciada cuando llegó e incluso inaugurada la primera fase de la carretera de La Esperanza». Le afea a la presidenta sus «innumerables visitas a la Rotonda con fotografías, ruedas de presas y hasta el recibimiento de una pieza de metal en el muelle».

Gestión y competencias

El presidente del Grupo Socialista lamenta que Rosa Dávila se «arrogue iniciativas del gobierno anterior» como la compra de nuevas guaguas, el plan de descarbonización de Balsas de Tenerife, las nuevas vías de acceso al polígono industrial del Valle de Güímar, el Plan de Movilidad de Tenerife o, «y esto es asombroso», el acuerdo con Aena «que cerramos antes de dejar el Cabildo para la mejora de los dos aeropuertos». Añade:«Lo único que ha hecho el nuevo grupo de gobierno es disolver el equipo de asesores que trabajaba sobre los aeropuertos, nombrado en su día por Carlos Alonso, y que mantuve porque no soy sectario». Considera que el ejemplo más reciente «es el Plan Integral de Mayores que anuncian ahora y se gestó en el mandato anterior». Por último, recalca, «destaca como suyos asuntos como la construcción de centros educativos o la mejora de medios sanitarios, que son responsabilidad del Gobierno de Canarias. También plantea como mérito propio los éxitos en los datos de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, asuntos en los que es obvio el papel del Gobierno de España».

Empleo

Pedro Martín pregunta «por qué el Cabildo no aprobó a principios de año, como le propusimos desde el Grupo Socialista, los recursos económicos para los convenios de empleo con los municipios para que pudieran usar los recursos a partir de abril, cuando terminaron los planes anteriores. Al no haberlo hecho, se produce un vacío de ocho meses». Entiende el socialistas que «debido al retraso del grupo de gobierno no se podrán retomar hasta el último trimestre del año». Martín resume su crítica en que «hayan tardado siete meses en aprobar los diez millones de euros –ayer en Consejo de Gobierno– para este fin». Resume:«No estarán disponibles para que los ayuntamientos puedan utilizarlos hasta, al menos, finales de 2024 o inicios de 2025, lo cual supondrá un año perdido en esta materia».

Para Pedro Martín, a manera de conclusión, «no hay criterios en asuntos clave como las carreteras, sino permanentes anuncios. Le pedimos a la presidenta que ponga en marcha los proyectos que se dejaron terminados y defienda así los intereses de Tenerife».