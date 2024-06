Adeje rinde honores a Miguel Galindo con el nombramiento de Hijo Predilecto

Adeje, en el año 1968, era un pequeño municipio que apenas contaba con 6.500 habitantes y donde la emigración, la agricultura y los inicios de una tímida actividad turística y de servicios marcaban el ritmo de su sociedad. En ese entorno, un joven de apenas 13 años, de familia humilde y trabajadora, alternaba, con enorme tesón y empeño, los estudios de la época con el trabajo en la herrería de su padre, las labores en las huertas y fincas familiares y sus inicios de camarero en una sala de fiestas. Solo 4 años después, con 17, ese joven adejero fundaba, con el nombre principal de su progenitor, la empresa matriz que vio nacer uno de los proyectos empresariales más fructíferos de la sociedad adejera contemporánea.

Más de medio siglo después, en la tarde del pasado viernes, Zacarías Miguel Galindo González era agasajado por el pueblo que lo vio nacer y reconocido por su ayuntamiento con el título de Hijo Predilecto de la Histórica Villa de Adeje, según acuerdo unánime del Pleno Municipal, en sesión celebrada el pasado 31 de mayo, que el secretario de la corporación, Javier García Morales, se encargó de exponer a todas las personas presentes en el acto institucional de entrega de la distinción.

Según el acuerdo plenario ha quedado acreditado “que el propuesto ha colaborado de manera indiscutible y destacada en el desarrollo y progreso de la Histórica Villa de Adeje, cuyo nombre ha llevado a diferentes lugares del mundo, y hecho identificar como una sociedad comprometida y próspera”, indicó el funcionario en el inicio del acto institucional.

Un momento del acto. / E. D.

Es el reconocimiento de Adeje al hijo del herrero, Miguel. Un Adeje que, en solo cinco décadas, ha crecido a pasos agigantados y que, no por casualidad, ha visto como algunos de sus vecinos han sido protagonistas esenciales y responsables directos de ese desarrollo económico y social del municipio, que lo ha colocado entre los más prósperos de Canarias. Pero, aunque pueda parecer extraño, Galindo, no inició su exitosa carrera en negocios relacionados con el turismo. Fue en la herrería de su padre y a través de la agricultura donde fraguó sus dotes y su enorme visión emprendedora. Zacarías Miguel ha sido uno de esos hombres que, con sus manos, y con el apoyo indispensable de su familia, ha contribuido a construir el Adeje actual, reconocido y reconocible. De ahí el reconocimiento indiscutido a esa trayectoria.

Las motivaciones del premio

Tras el secretario municipal, el alcalde de Adeje fue el encargado de explicar las causas y motivaciones que han llevado a la corporación a entregar esta distinción. «Es la primera vez que se entrega en 200 años de historia de este ayuntamiento y supone la encarnación de los valores de la gente del sur, la gente dura que tuvo que trabajar en una tierra hostil», afirmó Rodríguez Fraga, para quien «Miguel, su familia, sus padres, su hermano Paco, al que hoy también debemos recordar, han encarnado esos valores y han aportado ese conjunto de fundamentos que también tienen que ver con la solidaridad y el amor a su tierra y a su gente».

Reconocimiento a Miguel Galindo con el nombramiento de Hijo Predilecto / E. D.

Para el alcalde este es un reconocimiento justo, «un homenaje a una persona de la que todos nos sentimos orgullosos, que nació y que prosperó en su pueblo, junto a su gente de toda la vida, sin renunciar a sus raíces y al amor por su tierra». «Por eso, en nombre de todos los adejeros y adejeras hoy, con este homenaje, le damos las gracias a Miguel Galindo por todo ese trabajo y por su trayectoria, en la que siempre ha incluido a Adeje, ayudando a generar empleo y oportunidades para sus vecinos y vecinas. Por su entrega por la educación, por la cultura o por las tradiciones», añadió.

A continuación, visiblemente emocionado, tomó la palabra el homenajeado. Lo primero que quiso hacer Galindo González fue agradecer al alcalde y a la corporación municipal por este reconocimiento que llega respaldado por todos los grupos municipales, «algo que agradezco especialmente y que supone un gran honor y me hace sentir muy emocionado», afirmó. Nombró a toda su familia, a su abuelo y a su padre, ambos herreros, a su madrina; explicó episodios de su infancia, como el día de su primera comunión, en el que sus pies sangraban porque jugaba al fútbol con unos zapatos de una talla menos y con ropa prestada. «Para mí fue muy difícil empezar de cero, sin un céntimo, con grandes esfuerzos y sacrificios, pero hoy doy gracias a Dios por tener lo que tengo, una gran familia, amigos y un grupo empresarial fuerte e importante que trabaja en distintos países y que lo hace desde aquí, desde Adeje», comentó Zacarías Miguel.

Un momento del acto. / E. D.

«Tuve que renunciar a estudiar Bellas Artes porque me dolía ver el esfuerzo que debía hacer mi familia para pagarme los estudios, volví a casa y me puse a trabajar con mi padre y con mi abuelo y eso me sirvió para poder ser testigo de como mi pueblo avanzaba y crecía, de como su gente prosperaba», decía con emoción.

Pocos años después nacía su primera empresa, Manuel Galindo e hijos. Se dedicaba a la instalación de tuberías para el riego de las fincas de plátanos a través del agua que extraían de las galerías y pozos de las zonas altas del municipio. Era un trabajo muy duro del que también obtenían agua potable a grandes profundidades. Cinco años después, en el pequeño taller de su padre, empezaron a fabricar maquinaria agrícola hasta el punto de que patentaron un ingenio mecánico que simplificaba el arduo trabajo que suponía, en aquellos años, lavar y secar piñas de plátanos. Fue todo un éxito que muy pronto se extendió por todas las fincas y las cooperativas de la comarca y la isla.

El acto de reconocimiento

El pasado viernes, en el homenaje recibido en el antiguo Convento Franciscano dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, se recordaron con emoción esos inicios. Más de 200 personas agasajaron y celebraron, junto a la familia Galindo, un reconocimiento que, como el propio homenajeado advirtió, «no solo lleva mi nombre, también el de mi padre, mi madre o mis hermanos, porque todos dedicamos nuestra vida a trabajar y a aportar la parte que nos tocaba para el crecimiento y progreso de Adeje, del que siempre hemos sido unos enamorados».

Entre las personalidades asistentes, además del alcalde de Adeje al frente de la Corporación local, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; los senadores Pedro Martín y Emilio Navarro; alcaldes de la comarca, representantes militares y policiales y una amplia representación del cuerpo consular, entre otros. Además, las personas y empresas que han avalado e iniciado el proceso de entrega de esta distinción como los representantes del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Hospitales Quirón, la Asociación Empresa Familiar de Canarias, la Cámara de Comercio, la CEOE, los Bomberos Voluntarios de Adeje o el Colegio Costa Adeje, entre muchos otros.

Un momento del acto de reconocimiento a Miguel Galindo / E. D.

La segunda empresa creada por la familia, en 1982, nació con el nombre de Perfotene y se dedicaba a la perforación de pozos de agua. Los éxitos de esta labor tampoco tardaron en llegar y así descubrieron caudales tan conocidos e importantes todavía hoy como son el del Pozo de San Juan (1984) o el del Pozo de San Sebastián (1985). Esa empresa fue el germen de lo que hoy conocemos como la empresa del agua de Adeje, Entemanser, fundada en 1987 y que pronto logró, a través de diversos concursos públicos, hacerse con los servicios de agua potable no solo en Adeje sino en otros municipios de la isla.

A partir de ahí la trayectoria de Miguel Galindo y su familia no dejó de cosechar éxitos que han ido desde el Colegio Internacional Costa Adeje, una institución de educación privada que cuenta con más de mil estudiantes y 140 profesionales a su servicio, o la explotación de contratos de servicios o construcción en República Dominicana, Panamá y Estados Unidos, pasando por el sector servicios, la construcción o el deporte, a través del golf.

«Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado para llegar hasta aquí, a quienes me acompañaron en los primeros años, mi padre y mi hermano Paco», dijo, «ahora miro con orgullo como mis hijos Aaron y Azael o mi esposa, Amaya, también forman parte de las empresas. Y tantas personas que nos ayudan en nuestras tareas». «Espero y confío que, a través de los años, se puedan mantener los empleos y los puestos de trabajo que hemos creado en todas ellas». matizó.

La trayectoria internacional no ha impedido que Galindo González haya mirado, siempre, a Adeje, con una aportación decidida al desarrollo de todo tipo de actividades culturales y sociales que han definido al municipio. Sin duda, esta aportación, ha sido importante para que Adeje se haya situado como referencia local, regional y nacional en actividades de la trascendencia de la Universidad de Verano de Adeje (UVA), donde se han formado miles de estudiantes de todo el sur, o la Semana Santa. Su labor altruista no ha quedado ahí ya que ha colaborado en la mejora de centros religiosos, en donaciones de enorme valor, en acciones solidarias como la lucha contra el hambre, la sensibilización con los enfermos de cáncer y sus familiares o a través de toda la actividad altruista del Rotary Club Tenerife Sur, del que forma parte, con los Bomberos Voluntarios de Adeje o el CIT Sur.

Posteriormente al acto institucional se celebró un cocktail y una recepción por parte de Galindo González, a la que asistieron todas las personas invitadas y que contó con la actuación de Los Sabandeños.