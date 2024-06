Vuelve Siam Night con novedades: cinco noches de apertura y guaguas desde el Norte

Siam Park no falla a su cita nocturna de cada verano en Tenerife. El considerado por los usuarios como el mejor parque acuático del mundo estrenará el próximo martes 2 de julio la apertura de puertas por la noche: Siam Night.

La iniciativa, que cumple ya más de un lustro con el respaldo del público, tendrá este año una novedad, ya que según anuncia la compañía que preside Wolfgang Kiessling, se ampliarán las noches de apertura.

De esta manera, de las dos noches semanales durante el verano se pasará a un total de cinco, de martes a sábado tanto en julio como en agosto. Además, coincidiendo con la primera noche de Siam Night, el parque prepara una inauguración por todo lo alto que incluye un gran espectáculo de luz y de sonido.

Con la ampliación de aperturas se pretende dar respuesta a la gran demanda que este evento del verano tiene entre la población de Tenerife y los turistas que visitan la Isla. Este gran interés se basa, entre otras cosas, en el reconocimiento que Siam Park tiene entre el sector de los parques acuáticos mundiales y que le ha valido ser el mejor parque acuático y temático del mundo en nueve ocasiones seguidas.

Este ranking es realizado cada año por el portal de viajes Tripadvisor en los premios Traveller’s Choice Best of the Best, dentro de la categoría “Mejores Parques Acuáticos y Temáticos del Mundo”.

Siam Night ofrece a sus visitantes la oportunidad de disfrutar de las atracciones con un planteamiento muy diferente al que se desarrolla durante el día, ya que incluye la animación de un DJ en la zona de la playa, efectos especiales de iluminación, láseres, ambientación nocturna, zonas de cócteles y otros elementos que son exclusivos de la versión nocturna de Siam Park.

Esta tematización especial que se incluyen en todas las atracciones acuáticas, destaca de manera especial en la atracción más alta del parque, la Tower of Power, que incluye efectos especiales que se activan durante el descenso de los clientes.

Con el fin de facilitar el acceso al parque desde toda la isla, los miércoles y sábados estará habilitado un servicio de guagua desde el norte, con diferentes puntos de recogida en: Puerto de la Cruz, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz y Candelaria; y también desde el sur, con salidas desde Las Américas, los Cristianos, y Fañabé. Siam Night, igual que Siam Park, ofrece descuentos del 50% a residentes y está abierto sin restricción de edad.

Las entradas ya están disponibles, y se puede conseguir a través de la web de Siam Park, en taquilla, y puntos de venta autorizados.