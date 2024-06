David Reyes asegura que deja CC de Guía de Isora y el Gobierno local por «la falta de lealtad» de la alcaldesa

David Reyes, el concejal que ha abandonado el grupo de CC en el Ayuntamiento de Guía de Isora para pasar a ser no adscrito, habló este viernes por primera vez sobre por qué ha adoptado esta decisión, que ha dejado al Gobierno municipal sin mayoría. Reyes señala a la que hasta el miércoles de la semana pasada, cuando anunció su marcha, era compañera de formación, la alcaldesa, Ana Dorta: «Me voy por la falta de lealtad y buena fe de la alcaldesa. He observado una falta de apoyo y confianza que ha dificultado mi labor para cumplir con las numerosas obligaciones en las diferentes áreas bajo mi responsabilidad».

«Estas condiciones antes descritas han ocasionado un desgaste físico y emocional significativo», revela Reyes, que añade que «a pesar de mi esfuerzo y dedicación, esta situación ha llegado a un punto insostenible, afectando mi bienestar personal».

El Gobierno isorano de CC y PP queda ahora con diez concejales, los mismos que la oposición del PSOE. Los votos de David Reyes serán determinantes. «Continuaré trabajando desde mi nueva posición para el bienestar y desarrollo de Guía de Isora», asegura David Reyes, que agradece a los trabajadores del Ayuntamiento su profesionalidad y esfuerzo; a los vecinos, su apoyo; y a su familia, el respaldo y la paciencia que le han brindado.

David Reyes deja de ser segundo teniente de alcalde y concejal responsable del área de Servicios Municipales, Sanidad, Empresas Concesionarias y de Servicios, Obras, Transportes y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guía de Isora. Este es el comunicado completo que ha enviado este viernes a los medios de comunicación:

"Por medio de la presente, una vez recibida la notificación de mi cese, me dirijo a ustedes para comunicarles una decisión personal y profesional que ha sido fruto de una profunda reflexión. Yo, David A. Reyes González, he desarrollado mi actividad en el Ayuntamiento de Guía de Isora como concejal, segundo teniente de alcalde, responsable de las áreas de Servicios Municipales, Sanidad, Empresas Concesionarias y de Servicios, Obras, Transportes y Recursos Humanos, perteneciente al partido de Coalición Canaria.

He tomado la decisión de dejar el Gobierno Mmunicipal y pasar a la condición de edil no adscrito, con una profunda consternación. Esta no ha sido una decisión fácil, he sopesado durante los últimos meses distintas alternativas que no se han podido materializar y que han desembocado en este comunicado. Los motivos fundamentales que justifican mi determinación se deben, a una falta de lealtad y buena fe por parte de la alcaldesa de este Consistorio.

Imagen de la firma del pacto entre CC y PP hace un año para gobernar el Ayuntamiento de Guía de Isora. / E.D.

A lo largo del tiempo, he observado una falta de apoyo y confianza, la cual ha dificultado mi labor para cumplir con las numerosas obligaciones y compromisos adquiridos en las diferentes áreas bajo mi responsabilidad. La gestión de los distintos departamentos, en las condiciones antes descritas, han ocasionado un desgaste físico y emocional significativo. A pesar de mi esfuerzo y dedicación, esta situación ha llegado a un punto insostenible, afectando mi bienestar personal, no ya por la sobrecarga de trabajo, sino por la frustración de no poder materializar los proyectos que se merecen los isoranos e isoranas.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Guía de Isora por su entrega, colaboración y esfuerzo diario. Su compromiso y profesionalidad han sido fundamentales para llevar a cabo los desafíos que me fueron encomendados. Asimismo, agradezco profundamente a los ciudadanos de Guía de Isora por la confianza depositada en mí, su apoyo ha sido un motor constante en mi labor como servidor público.

Agradecer también a mi familia, pilares fundamentales y quienes han sufrido más de cerca los efectos de mi situación personal. Su comprensión, apoyo y paciencia han sido invaluables durante todo este tiempo, permitiéndome dedicarme plenamente a mis responsabilidades con el municipio. Quiero dejar claro que esta decisión no representa un paso atrás, sino un paso a un lado. Mi compromiso férreo con el municipio de Guía de Isora sigue inalterable, continuaré trabajando desde mi nueva posición para el bienestar y desarrollo del Municipio de Guía de Isora. Atentamente, David A. Reyes González".

Este movimiento hace que el Gobierno local que forman CC (6) y PP (4), con la nacionalista Ana Dorta como alcaldesa, pase a tener 10 concejales. La mayoría absoluta está cifrada en 11, que son los que suman ahora el PSOE (10) y el edil no adscrito, el propio David Reyes. CC (ATI) recuperó la Alcaldía isorana en 2023, después de que Pedro Martín (PSOE) ganara las elecciones de 1995 a Pedro Reyes, padre del concejal David Reyes.

Las grietas surgidas en el seno de Coalición Canaria de Guía de Isora debilitan al Gobierno municipal solo un año después de que los nacionalistas, que consiguieron siete concejales en las elecciones municipales de mayo del año pasado, pactaran con el PP (cuatro ediles) y pusieran fin a 28 años seguidos de equipos de mando socialistas. Todo se desató el pasado miércoles cuando David Reyes dejó al gobierno municipal isorano en minoría.

El gabinete de Ana Dorta entra en una fase compleja pero pese a su fragilidad al menos por ahora podrá mantener el bastón de mando. Pasa de tener 11 a 10 concejales, exactamente los mismos que tiene el PSOE, pero los de la rosa no pueden presentar una moción de censura al necesitar una mayoría reforzada de 12 concejales. Necesitarían el apoyo de David Reyes y de otro concejal más para poder llevarla adelante. Y por lo pronto parece imposible que algún concejal de CC o de PP vaya a hacer esa jugada. No hay más partidos con representación en el Ayuntamiento de Guía de Isora que nacionalistas, populares y socialistas. No hay piezas para un jaque mate.

Ahora queda por delante un largo camino al Gobierno isorano que siempre dependerá de lo que haga el propio David Reyes como edil no adscrito

Una vez que el Partido Popular ha confirmado que mantiene sus compromisos de pacto con CC –prefiere quedarse al margen de las grietas internas que han surgido en el seno de su socio pese a que afecten a la estabilidad del Gobierno municipal– y que ya es un hecho la marcha de David Reyes, ahora queda por delante un largo camino que siempre dependerá de lo que haga el propio David Reyes como edil no adscrito, es decir, sin partido.

Si Reyes sigue apoyando al Gobierno de CC-PP, a pesar de su portazo, el voto de calidad de Ana Dorta como alcaldesa permitirá al equipo de mando de Guía de Isora sacar adelante las medidas que lleve al pleno. Pero si Reyes se rebela y vota en contra, el Gobierno isorano tendrá un grave problema: no podrá sacar adelante sus iniciativas. Un bloqueo de facto. Hablamos de un municipio importante para Tenerife, con más de 20.000 habitantes y un peso cada vez mayor en la industria turística, el principal motor económico de Tenerife.