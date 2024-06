La campaña del Orgullo cierra la herida con los colectivos LGTBIQ+

La lectura de un manifiesto al mediodía de hoy en la puerta del Palacio Insular –decorada para la ocasión con un dintel como símbolo de apertura– cierra la herida abierta a finales del mandato anterior (2017-2023) entre el Cabildo de Tenerife y los colectivos LGTBIQ+. Justo en la previa del Día del Orgullo que se celebra cada 28 de junio y tendrá mañana (17:30 horas) su acto principal en la Isla con la manifestación que partirá de la plaza Roja de El Médano (Granadilla de Abona).

El Consejo insular de Gobierno aprobó ayer en materia de Igualdad y Diversidad las bases y la convocatoria de la subvención para el fomento de la diversidad LGBTIQ+ (2024) por un importe global de 80.000 euros. El objetivo es apoyar al tejido asociativo para el desarrollo de proyectos destinados a la sensibilización y formación sobre estas realidades y la asistencia, apoyo, acompañamiento e intervención con el colectivo. La presidenta insular, Rosa Dávila, recordó que «se mantiene la cuantía de los anteriores mandatos con la novedad de que a mayor plazo de ejecución del proyecto la dotación aumentará más allá del límite anterior de 20.000 euros». Insistió en que la ayuda es síntoma de «la recuperación del diálogo con los colectivos» que «pidieron que fuera una convocatoria exclusiva para los que trabajan y actúan en esta materia y no abierta a ONG generalistas».

Esta «nueva etapa en la lucha por la diversidad» quedó sellada esta misma semana con la reunión que mantuvo la presidenta con los representantes de los colectivos CanaryPride, Aperttura, Libertans, Diversas y Chrysallis. A Dávila la acompañó la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León. Esta destacó la importancia de desarrollar un trabajo conjunto y coordinado porque «queda mucho por hacer en la defensa de la diversidad y es responsabilidad de los organismos y administraciones públicas el comprometerse en esta lucha».

El lema de este año con motivo del Día del Orgullo LGBTIQ+ mañana 28J es El orgullo abre puertas, no las cierres tú. La campaña incluye varios actos para sensibilizar y visibilizar a las personas LGBTIQ+. León valoró que nace una etapa nueva, «marcada no ya tanto por lo cuantitativo sino por lo cualitativo, no ya por el efectismo sino por las realidades, unas realidades diversas y que de la mano de la primera mujer presidenta se están haciendo realidad».

Un total de 24 carteles están distribuidos por toda la Isla, incluidos dos en el tranvía, además de siete pantallas LED en distintas ubicaciones y una iniciativa digital en redes sociales.

Entre las acciones previstas destacan la instalación de una lona con la imagen del cartel de la campaña y del mencionado dintel que representa un arco de la diversidad a la entrada del Cabildo de Tenerife donde se reproduce el lema de la campaña. Este será el marco para la lectura del manifiesto de hoy a cargo de los colectivos el Día del Orgullo –se adelanta porque mañana celebra la Corporación Insular el Pleno sobre el estado de la Isla–. Asimismo, el Museo de la Naturaleza y Arqueología (Muna) acogerá el día 30 el Festivalullo con orgullo de 17:00 a 21:30 con distintas actuaciones. La entrada será gratuita hasta completar el aforo de 200 personas.

Antes llegará la cita principal del calendario del Orgullo en Tenerife. Será mañana en el Sur de la Isla. Concretamente, a partir de las 17:30 horas, en la plaza de Magallanes, conocida como plaza Roja de El Médano (Granadilla), punto de partida de la manifestación. En paralelo, el ayuntamiento organiza un amplio programa de actividades denominado Granadilla Diversa. La iniciativa se desarrollará en diferentes núcleos del municipio hoy y los días 3, 9 y 11 de julio. Incluye una declaración institucional, talleres, actuaciones musicales y un encuentro literario.

