Blanca Pérez: «El Plan es una iniciativa ambiciosa que nos va a permitir prevenir los incendios»

Medio Natural y Sostenibilidad, esta vez le ha tocado una responsabilidad crucial para el futuro de la Isla y la ciudadanía. ¿Cómo se afronta el trabajo un área tan sensible y tan transversal?

Trabajando en equipo. Cuando la presidenta, Rosa Dávila, me encomendó el área, tenía claro que hay que trabajar de forma consensuada porque es una materia muy importante y que afecta a muchos colectivos. Hay que ir de la mano de los técnicos y de la ciudadanía, adaptándonos a los nuevos tiempos y siempre respetando la legalidad. Eso no significa que no haya que tomar decisiones firmes, como hemos hecho con la declaración de emergencia hídrica, por poner un ejemplo.

Hay muchas empresas, y administraciones, que han enarbolado la bandera de los ODS de una forma marketiniana pero sin abordar realmente cambios profundos que garanticen la sostenibilidad en sus tres vertientes, social, medioambiental y económica. Si tuviera que defender que el Cabildo no hace green washing, ¿cómo lo argumentaría?

Estamos en la era del marketing y de poner etiquetas a las cosas y yo soy más de trabajar a pie de campo, en el día a día y con la gente. La realidad es que venimos de cuatro años de una gestión nefasta en materia de residuos por parte del PSOE y que ahora vamos a poder revertir esa situación. Hemos entrado en una nueva etapa en el Cabildo, con un contrato que ronda los 397 millones de euros para los próximos 15 años, y que prácticamente se había parado. Estamos trabajando en los proyectos que van a mejorar el Complejo Ambiental de Tenerife y que van a convertir nuestra gestión de los residuos en mucho más eficiente y con la que podremos empezar a volver a poner a Tenerife en el sitio que se merece. Podemos avanzar hacia una economía circular y podemos reciclar el mayor número posible de los residuos que llegan a nuestras plantas de transferencia.

La parte más visible de los ODS es el ámbito medioambiental y a su área le atañen varios problemas, primero la sequía. ¿Qué supone para su área que no llueva y que no haya reservas de aguas en los embalses y balsas? ¿Qué pasaría hoy en día si hubiese un incendio?

El problema del agua es muy serio, principalmente, porque no ha llovido. Precisamente por eso hemos declarado la emergencia hídrica. De las 75 medidas previstas, ya hay en marcha 67, de tal modo que podemos afrontar la situación de sequía extrema que afecta a Tenerife y, en especial, al sector agrario. Esto permitirá que a partir de julio aportamos cerca de 12.000 metros cúbicos más de caudal de agua al día y el 80%, esto es, unos 9.000 metros cúbicos, serán destinados a uso agrícola

Quiero destacar el trabajo de todo el personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que nos va a permitir poner en menos de un año unos 60.000 metros cúbicos de agua al día, lo que supone incrementar la oferta del caudal de agua en más de un 10% para la población en general y un 25% para el sector agrícola. Esto será posible gracias a la colaboración de Balten (Balsas de Tenerife), algunos ayuntamientos de la isla y el sector privado como titulares de aprovechamientos subterráneos y desaladoras.

¿Qué medidas se toman para evitar las pérdidas en las canalizaciones? Aunque entiendo que esto tiene mucho más que ver con Agricultura…

Las pérdidas varían en función de los municipios, pero ya estamos tomando medidas para solventar este problema. Hemos colocado caudalímetros para medir las pérdidas de agua del suministro para el riego y es cierto que hay algunas infraestructuras que están muy mal y hay que sustituirlas o repararlas. Para ello desde el Cabildo se han dispuesto de 2.000.000 de euros para seguir ayudando a los ayuntamientos para minimizar las pérdidas. Queremos acabar o reducir al máximo las recurrentes pérdidas de agua en las redes municipales, para lo cual es necesario contar con un plan, previo informe de los ayuntamientos. Es la principal medida global, junto a la optimización del riego agrícola, así como las desaladoras y depuradoras en marcha, para paliar la sequía del campo en Tenerife.

Hablemos del Plan de Medianías en el que se van a invertir 2,9 millones para ayudar a prevenir incendios y mejorar la biodiversidad.

El Plan de Medianías de Tenerife es una iniciativa ambiciosa que está en la agenda del Cabildo que tiene como objetivo ser una herramienta para la prevención de incendios y mejorar la seguridad de las personas en la zona interfaz. Esta es la denominación que tiene esa franja limítrofe entre el monte y las zonas agrícolas o urbanas en algunos casos. Vimos que tuvimos que desalojar el año pasado por el incendio. Ahora queremos que estas zonas se conviertan en una barrera natural contra los incendios con la colaboración ciudadana en la que buscamos la reducción de la carga de combustible vegetal.

A través del Plan de Medianías de Tenerife vamos a asesorar a los propietarios y vecinos de estas zonas críticas en medidas de autoprotección para sus viviendas y fincas frente a los incendios forestales. La presidenta Rosa Dávila apuesta decididamente por este proyecto que implica reducir los riesgos para las personas ante un incendio. Eso es lo más importante, ya que el 25% de la población de la isla vive en las medianías.

Además, junto a este Plan de Medianías de Tenerife hemos firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para que el Ejército realice labores de vigilancia en los montes durante los meses de mayor riesgo de incendio (de julio a septiembre). Esto viene a reforzar el Operativo Brifor que desplegamos cada año para prevenir y extinguir los incendios.

¿Cómo sientan las críticas a la gestión de toda esa gente que se empeña en decir que los incendios pasan porque no se recoge la pinocha?

Es un mensaje recurrente –y no sé si interesado-, pero que cada vez cala menos porque la gente que está en el campo sabe que no está prohibida la recogida de pinocha. Sí se puede recoger, pero eso sí, de forma ordenada. Solo hace falta solicitar un permiso a los ayuntamientos o el propio Cabildo. Se zonifican las zonas y el material se puede recoger para su aprovechamiento ya sea para la agricultura o la ganadería. Es fundamental que el ciudadano pueda saber esto para poder erradicar falsos mitos y que conozca que en el 90% de los montes de Tenerife se permite la recogida de pinocha (las excepciones son las Reservas Naturales Integrales por su biodiversidad).

La erradicación del pino radiata es otro de sus empeños. ¿Cuál es la agenda en este asunto?

El pino radiata se introdujo en la década de los 40 con el objetivo de su aprovechamiento al ser una especie de rápido crecimiento. Se vio como una oportunidad industrial en base a los cánones de época y fue así hasta los años 70, pero se produjo a costa de la eliminación de grandes zonas de monteverde y de pino canario. Las zonas afectadas por la implantación del pino radiata fueron unas 2.000 hectáreas, de las que en la actualidad quedan unas 300 tras el último incendio.

El pino radiata es una especie de una endeblez extrema y altamente inflamable, por lo que se ha convertido en un problema de seguridad para personas y bienes. Desde hace años llevamos a cabo un plan de erradicación para devolver a su estado original las zonas de monteverde y pino canario que durante décadas se vieron afectadas por la plantación de pino foráneo. Ese es nuestro objetivo, que los montes endémicos vuelvan ser los protagonistas porque son los propios de nuestra tierra y, además, son más resistentes al fuego.

Se ha puesto en marcha una iniciativa que no puede decirse que sea innovadora, pero sí que recupera costumbres de antaño, el pastoreo en el monte para controlar la maleza y reducir el riesgo de incendios. ¿Por qué se ha vuelto a permitir esta práctica? ¿No se había prohibido en algunas zonas porque las cabras y las ovejas podían terminar con especies vegetales autóctonas con riesgo de desaparición?

Con el tema de las cabras y ovejas siempre hay quien busca polémica. Evidentemente, si el ganado está en la zona de medianías y elimina combustible sin afectar a la flora endémica, pues es bienvenido. Lo que no podemos permitir, y en eso estará todo el mundo de acuerdo, es que se eliminen especies autóctonas. Está claro que son una ayuda para limpiar los montes, pero hay que hacerlo de forma ordenada y controlada.

¿Qué tal se lleva la consejera con los cazadores? Parece que últimamente están más apaciguados en sus reivindicaciones ¿Qué plan tienen para los muflones y el conejo en el Teide?

Es un colectivo con el que siempre me he llevado bien y ahora incluso la relación es más fluida. Existen unos planes específicos para los muflones y el conejo porque tenemos que proteger el Parque Nacional del Teide. Existen unas fechas y unas zonas concretas para esas campañas.

Vamos a tocar suelo y venirnos a asuntos más de a pie ¿qué hacemos con los fumadores que van al monte o a las áreas recreativas y no tienen ningún escrúpulo en ir regando de colillas el entorno, con el riesgo que ello supone?

Un gran porcentaje de los incendios se inician por este tipo de descuidos y hay que seguir insistiendo en evitar cualquier actividad que pueda generar un incendio. No sólo es una imprudencia, sino también habla de la mala educación y de la falta de conciencia. Es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y, de hecho, estamos valorando prohibir que se fume en los montes –incluidos los senderos, áreas recreativas y miradores- para evitar que se produzcan. También es importante inculcar hábitos desde las edades más tempranas a través de los programas de educación ambiental que desarrollamos.