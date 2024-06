Catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna y presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide desde 1983, Wolfredo Wildpret es uno de los naturalistas y divulgadores de la biodiversidad tinerfeña más importantes de la historia. A sus 90 años, este prestigioso científico nacido en Santa Cruz de Tenerife y premiado en múltiples ocasiones acaba de recibir una nueva distinción: el Arca de Noé de la exclusiva flora del Teide llevará su nombre a partir de ahora.

«Luché para que estas instalaciones salieran adelante. Ahora lo veo como una realidad no histórica, sino como una realidad presente, con futuro y con posibilidades. Veo que el camino es bueno y si encima de eso tengo aquí a las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar por esta bendita isla, vamos por buen camino». Fueron las palabras del investigador y profesor ayer en la cima de Tenerife en el acto en el que se estrenó la nueva denominación de este recinto: Jardín Botánico Wolfredo Wildpret.

El vivero del Teide pasa a denominarse Jardín Botánico Wolfredo Wildpret / E. D.

Durante el acto en el que se anunció el nuevo nombre, el Cabildo de Tenerife anunció la reapertura de un recinto, situado en el Centro de Visitantes de El Portillo, que es vital para la preservación de esta joya mundial de la naturaleza llamada Parque Nacional del Teide, que posee 213 especies de plantas, de las que 59 son endemismos canarios. En este vivero se han cultivado más de 70.000 plantas propias de la zona que servirán, según la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, para que el espacio protegido más visitado de Europa «recupere su esplendor». «El objetivo es cultivar 138.000 plantas autóctonas hasta 2026», subrayó.

El Jardín Botánico Wolfredo Wildpret ha sido reabierto después de quedar dañado por el incendio que asoló la Corona Forestal de Tenerife el pasado verano. Las labores de rehabilitación se han realizado dentro del proyecto Tenerife Renace, que canaliza las ayudas de las entidades privadas que colaboran en la restauración ambiental tras el incendio. Los trabajos han sido dirigidos por el Cabildo, ejecutados por la Fundación Foresta y financiados por Teleférico del Teide. En concreto, se ha sustituido el vallado de protección afectado y se ha restaurado la zona del estanque y los humedales, impermeabilizándolo e incluyendo para ello plantas para naturalizarlo. Además, se ha retirado todo el matorral y algunos pinos quemados. Para recorrerlo en su totalidad se han acondicionado también unos 1.200 metros de sendero y se ha adaptado una parte significativa del recorrido a personas con movilidad reducida. Está situado en las proximidades del Centro de Visitantes de El Portillo y abarca una superficie de cuatro hectáreas en las que se han venido introduciendo ejemplares producidos en el vivero con el objetivo de integrarlos en la vegetación del Parque Nacional y proceder al etiquetado de cada una de las especies con el nombre vulgar y científico.

La nueva denominación viene justificada por la gran relación que ha tenido Wolfredo Wildpret con el Teide. De hecho, ha asegurado muchas veces que el Parque Nacional es «todo» para él. «Llevo 50 años vinculado al Parque Nacional, primero en representación de la Universidad de La Laguna, luego como presidente del Patronato y también como miembro de honor. He vivido muchas experiencias en este espacio». Es una relación que viene de muy atrás, como aseguró en una entrevista a EL DÍA: «En 1943, cuando tenía 10 años, pasé un mes con mi madre en una de las casas del Teide que era de un tío mío. No era fácil llegar hasta allí entonces. Los caminos no estaban asfaltados. Recuerdo los rebaños de cabras por los alrededores de la vivienda y a mi madre comprar leche fresca a los campesinos».