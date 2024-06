Obras Públicas renuncia al litigio judicial para poder culminar el Anillo Insular de Tenerife

La Justicia declara firme la sentencia que anuló el pasado mes de marzo la decisión de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias de adjudicar en segunda instancia a la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa las obras del cierre del Anillo Insular de Tenerife entre Santiago del Teide y El Tanque, excluyendo a la primera adjudicataria, la UTE de Obrascon Huarte Lain (OHL), Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Santa Cruz de Tenerife, acaba de comunicar la firmeza de su fallo de marzo debido a que ninguna de las partes, ni el Ejecutivo regional ni las uniones temporales de empresa, han presentado un recurso de casación transcurridos los 30 días de plazo.

Dado que esta obra pública para mejorar la movilidad de Tenerife, la más cara que se ejecuta en este momento en Canarias con un presupuesto de 263,5 millones de euros, se encuentra muy avanzada –ya se ha hecho más del 65%–, el Gobierno de Canarias ha decidido para minimizar las consecuencias de esta sentencia que la siga ejecutando la UTE que la inició y que ha quedado excluida según este último fallo judicial (FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa) para luego buscar un acuerdo económico con el que indemnizar a la unión de empresas que no debió quedar excluida del concurso, a tenor de lo que ha concluido el TSJC.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, explicaron ayer sobre el hecho de no presentar ningún recurso que los servicios jurídicos lo desaconsejaron «porque las causas son limitadas y en este caso parecía improbable que existiera alguna posibilidad de admisión». El departamento ha elegido la vía de la negociación con la unión de empresas que ha ganado finalmente el pleito, OHL-Bahíllo. El objetivo «sigue siendo el mismo» que cuando se conoció la sentencia del TSJC a finales de marzo, según estas fuentes de Obras Públicas: no parar las obras y que la indemnización a la UTE que no debía haber quedado fuera de la licitación cueste lo mínimo posible.

El Ejecutivo se ve obligado a esta salida pues los trabajos de este tramo del Anillo están muy avanzados

La cronología de este embrollado contrato multimillonario comienza a mitad de mayo de 2019, unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, cuando el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Fernando Clavijo y con Pablo Rodríguez (ambos de Coalición Canaria) al frente de Obras Públicas, adjudica la construcción del cierre del Anillo Insular a OHL-Bahíllo. Esta UTE oferta 213,4 millones de euros, 152,2 millones menos del precio licitado, por lo que es la mejor valorada entre las empresas que concurren. El objetivo es conectar la Autopista del Norte (TF-5), en el municipio de El Tanque, con la Autopista del Sur (TF-1), en Santiago del Teide. La actuación más importante de estos trabajos es la construcción del Túnel de Erjos, obra subterránea formada por dos tubos paralelos de 5,1 kilómetros de longitud cada uno que discurre bajo el macizo de Teno. Se trata del túnel más largo del Archipiélago y el tercero del país.

Sin embargo, una de las UTE que pierde, la formada por FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa, impugna esta decisión. Recibe el aval del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, que concluye que OHL-Bahíllo incumple con su oferta la normativa laboral en materia de retribución de los trabajadores, cotizaciones a la Seguridad Social o régimen de seguridad y salud en el trabajo. Con la llegada del Gobierno regional del pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) y a tenor de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, el consejero que suplió a Pablo Rodríguez en Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), ordena en octubre de 2019 readjudicar el proyecto a FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa.

El 25 de noviembre de 2019 comenzaron los trabajos pero el lío administrativo y judicial no iba a quedar ahí. OHL-Bahíllo recurre la pérdida del contrato por la vía contencioso-administrativa. Y gana. Lo hace cuando han vuelto Fernando Clavijo a la Presidencia de Canarias y Pablo Rodríguez al frente de la Consejería de Obras Públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que «no han quedado acreditados los incumplimientos de la normativa laboral» de esta UTE.

Una vez que el TSJC acaba de declarar definitivo su fallo inicial y que la UTE FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa tiene muy avanzados los trabajos, al Ejecutivo regional solo le queda la opción de mantener las obras para garantizar el cierre del Anillo Insular y en paralelo compensar a las empresas que no debieron quedar excluidas del concurso y a las que se adjudicó en un primer momento, OHL-Bahíllo. El actual Gobierno de Canarias (CC-PP-ASG) intentará minimizar los perjuicios ocasionados por el del pacto de las flores pero no se librará de una indemnización millonaria.