Las desavenencias en CC debilitan al Gobierno local de Guía de Isora

Las grietas surgidas en el seno de Coalición Canaria de Guía de Isora debilitan al Gobierno municipal solo un año después de que los nacionalistas, que consiguieron siete concejales en las elecciones municipales de mayo del año pasado, pactaran con el PP (cuatro ediles) y pusieran fin a 28 años seguidos de equipos de mando socialistas. Todo se desató el pasado miércoles cuando David Reyes dejó al gobierno municipal isorano en minoría.

El concejal de CC comunicó formalmente al Ayuntamiento su pase a la condición de edil no adscrito. El número dos de la candidatura nacionalista isorana liderada por Ana Dorta, que terminó convirtiéndose en alcaldesa gracias al pacto de CC con el PP, es además de segundo teniente de alcalde concejal de Servicios Municipales, Sanidad, Empresas Concesionarias, Servicios, Obras, Transportes y Recursos Humanos. Y sigue siendo porque hasta ayer no se había formalizado el abandono de sus cargos en el equipo de gobierno.

El gabinete de Ana Dorta entra en una fase compleja pero pese a su fragilidad al menos por ahora podrá mantener el bastón de mando. Pasa de tener 11 a 10 concejales, exactamente los mismos que tiene el PSOE, pero los de la rosa no pueden presentar una moción de censura. Necesitarían el apoyo de David Reyes y de otro concejal más para poder llevarla adelante. Y por lo pronto parece imposible que algún concejal de CC o de PP vaya a hacer esa jugada. No hay más partidos con representación en el Ayuntamiento de Guía de Isora que nacionalistas, populares y socialistas. No hay piezas para un jaque mate.

Ana Dorta. / El Día

Ana Dorta se mantiene en silencio tras un plantón de David Reyes que cogió desprevenido a su socio del equipo de mando isorano, el PP. Sí habló el líder de los nacionalistas tinerfeños, Francisco Linares, a su vez alcalde de La Orotava. Linares admitió que la marcha de David Reyes se produjo por diferencias con Ana Dorta que el edil ha calificado de insalvables. «Estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con la alcaldesa, por garantizar la estabilidad en Guía de Isora», se limitó a asegurar el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife.

Una vez que el Partido Popular ha confirmado que mantiene sus compromisos de pacto con CC –prefiere quedarse al margen de las grietas internas que han surgido en el seno de su socio pese a que afecten a la estabilidad del Gobierno municipal– y que se descarta cualquier opción de que David Reyes recapacite y dé marcha atrás, ahora queda por delante un largo camino que siempre depanderá de lo que haga el propio David Reyes como edil no adscrito, es decir, sin partido. Si Reyes sigue apoyando al Gobierno de CC-PP, a pesar de su portazo, el voto de calidad de Ana Dorta como alcaldesa permitirá al equipo de mando de Guía de Isora sacar adelante las medidas que lleve al pleno. Pero si Reyes se rebela y vota en contra, el Gobierno isorano tendrá un grave problema: no podrá sacar adelante sus iniciativas. Un bloqueo de facto.

David Reyes. / El Día

Francisco Linares espera que David Reyes sea «coherente» y «mantenga la seriedad y fidelidad que él y su familia han demostrado durante tantos años a Coalición Canaria y a Guía de Isora». Hay que recordar que Pedro Reyes, padre de David, fue alcalde de Guía de Isora en representación de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), formación de la que surgió Coalición Canaria, entre 1897 y 1989 y entre 1991 y 1995. Antes lo había sido pero bajo las siglas de Unión de Centro Democrático (UCD, 1979-1983) y Coalición Popular (1983-1987). Fue justo después de su último mandato cuando comenzó un periodo sucesivo de alcaldías socialistas (Pedro Martín, entre 1995 y 2019, y Josefa Mesa, entre 2019 y 2023) con el que pudieron acabar –por muy poco– nacionalistas y populares en mayo del año pasado.

Con un municipio sumido ayer en las fiestas de Chío, la alcaldesa ya trabaja para reconducir la situación. Mientras ha iniciado los trámites para cesar de sus cargos a David Reyes, estudia cómo va a reestructurar su equipo de gobierno, principalmente las áreas en manos de su partido. Mientras la propia Ana Dorta, además de alcaldesa, es responsable de Seguridad y Protección Civil, Ana Victoria Pérez lleva Educación y Participación Ciudadana; Eulalia María Vargas, Urbanismo y Medioambiente; Oliver Afonso, Deportes; y Carmen González, Bienestar, Empleo, Régimen Interior y Relaciones Institucionales. Asimismo, Guillermo Guzmán lidera Economía, Hacienda y Patrimonio, aunque se encuentra de baja por razones personales.

El PSOE se mantiene a la expectativa, consciente de que a pesar de la crisis no se dan las circunstancias para poder presentar una moción de censura que le pueda devolver el poder en Guía de Isora... por ahora. En un comunicado remitido el pasado fin de semana, los socialistas aseguraron que la marcha de Reyes se veía venir: «Se ha destapado lo que se estaba oyendo». Hablan de «constantes enfrentamientos de la alcaldesa con varios de sus concejales y, sobre todo, la evidente falta de liderazgo de Ana Dorta para dirigir su grupo de Gobierno y también el municipio de Guía de Isora». «El respeto no se gana con gritos o imponiendo el criterio, sin escuchar a sus compañeros y compañeras de grupo», concluye el PSOE en referencia a Ana Dorta.