Tenerife, el mejor plató al aire libre para grandes producciones audiovisuales

El Cabildo de Tenerife promociona en Madrid la isla como el mejor plató al aire libre para rodar grandes producciones audiovisuales. Las productoras más destacadas del mercado internacional mostraron especial interés en los detalles de inversión, oportunidades y experiencias que puede ofrecer. La Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid fue ayer la sede de este primer encuentro con las principales empresas y plataformas del sector audiovisual en España, en el que Tenerife expuso sus beneficios como destino e infraestructura para el sector.

El acto contó con la presencia del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; el director insular de Acción Exterior, Pedro González; así como la directora del departamento jurídico de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Silvia Rodríguez, Técnicos de la Tenerife Film Commission, Zona Especial Canaria y Proexca, integrados en la plataforma Why Tenerife?.

Los más de 40 representantes de las plataformas de producción audiovisual presentes mostraron especial interés en las oportunidades que se abren para el sector audiovisual, ya que «las ventajas fiscales, las localizaciones, las conexiones y las infraestructuras hacen de Tenerife un destino muy atractivo para la inversión», explicó Afonso.

A su juicio, esta industria «es un sector estratégico para la diversificación económica de la Isla, que quiere convertirse en la gran referencia audiovisual en España». Todo ello reafirma a Tenerife como el mejor destino para celebrar las grandes producciones audiovisuales en el ámbito cinematográfico, de teleseries y series y en el ámbito de la animación, «donde somos referencia gracias a la celebración de los Premios Quirino».

El director insular de Acción Exterior, Pedro González, se mostró satisfecho por «la oportunidad que nos ofrece este encuentro para atraer inversión y diversificar la economía de Tenerife».

Clima y localización

La Isla es una de las mejores localizaciones para el sector audiovisual. El clima, con una temperatura media anual de 23 ºC, y su calidad lumínica, con 3.000 horas de luz, hacen que se pueda rodar en exteriores durante los 365 días del año. La diversidad paisajística con más de 2.034 kilómetros cuadrados de espacio natural protegido, costa, montaña y lugares con aspecto colonial hacen de Tenerife un gran plató al aire libre.

Los mejores incentivos fiscales de Europa

Los incentivos fiscales, de hasta el 54% de deducción para las producciones audiovisuales, el 0% de IGIC, las novedades del marco fiscal con la eliminación del límite de 50 millones de euros y la zona ZEC (Zona Especial Canaria), que tributa al 4%, dotan a Tenerife del mejor marco fiscal de toda Europa.

En los últimos 10 años, se han rodado más de 1.300 producciones, entre ellas Fast and Furious, Jason Bourne, Rambo Last Blood, La Casa de Papel, Wonder Woman 1984, 30 monedas o El Salto.

Infraestructura hotelera y conectividad

Tenerife acoge las mayores cadenas hoteleras con 134.627 camas y dispone de conectividad aérea con dos aeropuertos que enlazan con 151 de todo el mundo. Su programación aérea incluye vuelos diarios a Madrid, Barcelona, Londres, París, Frankfurt y tres a la semana directos a Nueva York, entre otros. Por ello, asegura una conectividad óptima para la producción audiovisual.

Consolidación de la industria audiovisual

Una industria audiovisual consolidada con servicios de alquiler de equipos y maquinaria especializada, seguridad, catering y asesores fiscales, actores y figuración internacional, compositores y empresas de efectos visuales y postproducción de primer nivel que dan forma al Clúster Audiovisual de Canarias.

Ser sede de la celebración de los Premios Quirino de animación iberoamericana, las más de 25 producciones realizadas en el año 2023 y los más de 15 estudios 2D y 3D constituidos en la Isla hacen de Tenerife el mejor lugar para la industria de la animación.

Producciones sostenibles en verde

Nuestro decálogo verde con 10 maneras de hacer una producción audiovisual de manera sostenible contribuyendo con nuestro planeta, el sello sostenible a seis producciones (In ther Grey, dirigido por Guy Ritichie, entre otros) hace que el destino Tenerife esté comprometido con el medio ambiente.