Patricia Martín, la tinerfeña que aspira a ser campeona de España de boxeo, se convierte en la ‘La Princesa’ del ring y la pasarela

Patricia Martín se convierte en La Princesa del boxeo... y la moda tinerfeña. El programa Tenerife Moda del Cabildo y la Federación Canaria de Boxeo se han unido para apoyar a la púgil de élite, más conocida como La Princesa Martín, quien se enfrentará el próximo sábado 29, en el pabellón Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife, a la madrileña Patricia González por el Campeonato de España profesional. Han tenido que pasar ocho años para que el Pancho Camurria vuelva a acoger un campeonato nacional, esta vez entre dos cotizadas aspirantes femeninas.

La tinerfeña Patricia Martín, de 34 años, eligió para la sesión de fotos al reconocido diseñador Juan Carlos Armas, del programa de Tenerife Moda, quien preparó vestidos de alta costura en tules plisados, tafetanes y bordados incrustados para que Martín se pusiera ante el objetivo de I Love The World. La princesa Martín contó con la colaboración de conocidos púgiles tinerfeños, que posan en algunas de las imágenes.

El consejero de Educación, Juventud y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efrain Medina, indica que «no es la primera vez que la moda y el boxeo se unen en Tenerife». «En esta ocasión, pretendemos a través de Tenerife Moda destacar a la mujer en un deporte muy masculinizado y donde ellas cada vez están consiguiendo pulverizar techos de cristal en este deporte», detalló. Medina añadió que la «magia» de Juan Carlos Armas para «empoderar a través de la moda a Patricia Martín ha sido fundamental». Por su parte, Juan Carlos Armas afirmó que «cada vez son más frecuentes las editoriales de moda y boxeo, creando una sinergia perfecta».

La boxeadora tinerfeña Patricia Martín posa con diseños de Juan Carlos Armas, de Tenerife Moda. / I Love The World

Patricia Martín agradece la iniciativa de Tenerife Moda. «Me ha encantado la sesión porque me gusta mucho la moda y porque ha sido una vía de escape entre tanto entrenamiento duro e intenso. Me ha gustado muchísimo la sesión y he recargado las pilas con vistas al campeonato», subrayó.

En el boxeo amateur, Martín ha sido varias veces campeona de España. El próximo sábado 29, La Princesa buscará en casa el título vacante del peso superwelter en el combate frente a la madrileña Patricia González. Busca su primer título como boxeadora profesional.

Tenerife Moda es una plataforma institucional creada por el Cabildo de Tenerife para las distintas marcas del sector textil de la Isla y tiene como objetivo aunar la cadena de valor de la moda de la Isla: desde el diseño, la confección, la fabricación y la distribución y venta de textil, complementos y profesiones relacionadas con la industria de la moda.