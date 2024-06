El Delta, la pandemia y el incendio forestal: Cruz Roja hace un repaso por su historia con una exposición sobre su 150 aniversario

El tiempo avanza, pero en el imaginario colectivo permanecen imágenes tan icónicas y potentes como la de las primeras enfermeras de Cruz Roja o la de sus voluntarios encargados de vigilar el mar. La institución celebra su 150 aniversario en el Archipiélago. En concreto, lo hace con la exposición 150 Años de Acción Humanitaria en Canarias, en la que recoge todos los hitos y actuaciones que han protagonizado a lo largo del último siglo y medio. La inauguración de la muestra tuvo lugar este jueves, 12 de junio, en la Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias, lugar en el que permanecerá hasta el 29 de junio. Se podrá visitar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas y los sábados, en horario de mañana. La presidenta de la Cámara, Astrid María Pérez, presentó la exposición que cuenta con ocho tótems que hacen un recorrido desde los orígenes de la entidad hasta el presente, década por década.

Tras las palabras de bienvenida que dedicó Astrid Pérez a todos los presentes, cargos políticos y militares, fue el turno de la presidenta autonómica de Cruz Roja, Mayte Pociello. En representación de la entidad, agradeció, en primer lugar, al Parlamento y a su equipo por haber sido tan empáticos y solidarios. «Nos han permitido poner aquí todos nuestros 150 años de lucha constante, de estar al lado de la población y de saber qué necesita en cada momento». Reconoció que el territorio canario, por su condición insular, precisa un cuidado especial, pues cada isla tiene sus singularidades y necesidades. La labor de la institución de carácter voluntario se dirige principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad y soledad. El Archipiélago es también un lugar estratégico al ser un punto de conexión para varios continentes. Por estos motivos, Cruz Roja ha elegido a Canarias como la ubicación ideal para la implantación del Centro de Cooperación con África y el Centro logístico de la Federación Internacional.

El objetivo de la exposición itinerante, que ha recorrido parte de las Islas, es conocer lo que se ha hecho y a lo que se han dedicado desde el 1 de abril de 1874, con la primera instalación en Las Palmas de Gran Canaria. «Esperamos continuar con la labor otros 150 años más porque nos sentimos orgullosos de pertenecer a este equipo. Aunque si no nos dedicamos será porque no hará falta y entonces será algo bueno también», expresó la presidenta autonómica. No quiso concluir sin mencionar el apoyo que suponen las instituciones para Cruz Roja: «El trabajo lo hacemos junto a muchas otras organizaciones, con la población en general y, sobre todo, con los socios y el voluntariado, piezas fundamentales de la ONG». La formación del personal, desveló, es una de las claves para afrontar todas las situaciones que se produzcan. El centro de su trabajo son las personas. En especial, subrayó que son aquellas en situación de vulnerabilidad y desamparo, «para que, a través de una actuación integral, encuentren en Cruz Roja todo lo que necesiten».

Los principios de la entidad van siempre de la mano y en consonancia con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. «Trabajamos para que estos indicadores se puedan conseguir, no lentamente, sino al ritmo que marca la necesidad, que últimamente es muy rápida», argumentó. Desde hace un siglo y medio, Cruz Roja ha estado presente en todos los acontecimientos y emergencias que han precisado una rápida actuación, tanto a nivel internacional, en las Guerras Mundiales y la pandemia, como a menor escala en erupciones volcánicas e incendios. «Queremos que, con detalle, vean de qué manera lo hemos hecho y cómo lo hemos desarrollado, paso a paso, fortaleciendo conocimientos y capacidades para poder atender toda la demanda», así invitó Pociello a disfrutar de la exposición que presentaba.

Siglo y medio de solidaridad

En las últimas líneas de su discurso, confesó que en ocasiones cree que no puede pasar nada más, pero la actualidad siempre le sorprende y los últimos años han sido de gran actividad. En un ejercicio de sinceridad, la presidenta de la institución reconoció que siempre intentan ofrecer el mejor servicio, pero que es cierto que en ocasiones pueden cometer errores. Una declaración a la que más tarde respondió Ana María Benedicto, otra de las voces de Cruz Roja y responsable provincial del museo y centro documental: «Si hiciéramos las cosas mal, no hubiera sido posible celebrar 150 años de historia».

"La muestra explica por qué la entidad se ha ganado un hueco en nuestros corazones" Astrid Pérez — Presidenta del Parlamento de Canarias

Astrid Pérez mostró su gratitud hacia Cruz Roja por acordarse del Parlamento para celebrar 150 años de acción humanitaria. «Todo empezó en 1874, cuando el médico Víctor Grau-Bassas inició la historia de la organización en Canarias. Hoy, 150 años después del comienzo abrimos las puertas para mostrar a toda la sociedad la enorme labor que desarrolla en el Archipiélago, con un extenso repaso sobre su trayectoria a través de textos e imágenes que ayudan a comprender por qué esta entidad se ha ganado un hueco en nuestros corazones», detalló. Consideró imprescindible su papel y el de todas las personas que han formado parte del equipo a lo largo de su historia. En 2023, Cruz Roja atendió en las Islas a más de 130.000 personas, con un equipo formado por 1.500 profesionales, 18.000 voluntarios y 60.000 socios. Así, poniendo en valor las cifras conseguidas, concluyó la presidenta de la Cámara su intervención. Al acto de inauguración asistieron numerosas autoridades como la vicepresidenta de la Cámara, Ana Oramas; la Comisionada de Transparencia, Noelia García Leal; la Diputada del Común, Dolores Padrón; el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, o el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento de Canarias, Víctor Chinea.

El primer cuerpo de enfermeras voluntarias, el primer ejercicio con helicóptero en coordinación con Salvamento Marítimo de España y el primer coche ambulante. Estos son algunos de los principales hitos de Cruz Roja, reconocidos en un principio por Astrid Pérez y detallados posteriormente por la responsable provincial del museo y centro documental, Ana Benedicto, encargada de explicar y repasar el papel de la entidad a lo largo de las décadas. La andadura por Canarias comienza instaurándose en cada isla progresivamente. Desde Gran Canaria hasta llegar a la más pequeña, El Hierro, en septiembre de 1898. Primero con una línea de actuación más centrada en los conflictos armados y la ayuda en campañas militares y luego, en tiempos de paz, a la asistencia sanitaria.

La responsable provincial del museo y centro documental de Cruz Roja, Ana Benedicto, detallando los principales hitos de la ONG / Arturo Jiménez

La ONG estableció las primeras ambulancias que, por ese entonces, eran personas que se desplazaban con camillas para encargarse del cuidado y traslado de enfermos y fundó las primeras casas de Socorro y dispensarios médicos, en esos tiempos, fundamentales para personas desfavorecidas y sin medios. Allí se pasaba consulta y también se formaba al cuerpo de enfermeras que, Cruz Roja, como pionera, logró su profesionalización en 1917. «El pueblo canario sentía cariño y admiración por esta figura laboral», recordó Ana Benedicto. Otra de las principales atribuciones de la institución fue contar con personal voluntario que vigilaba los mares, además de realizar el primer ejercicio en helicóptero coordinado con Salvamento Marítimo del país en Santa Cruz de Tenerife. La década de los 70 supuso un avance en lo relacionado con Cruz Roja de mar y montaña, pero también con los derechos de la infancia y la lucha antidiabética, con campañas de información y colonias para niños que padecían la enfermedad. Dos de las estrategias que siguen vigentes en la actualidad son la Fiesta de la banderita y la lotería, conocida como el Sorteo de Oro.

Actuación en emergencias

La actuación de Cruz Roja es fundamental en situaciones de emergencia. El equipo estuvo presente en la erupción del Volcán del Chinyero, en 1909, en Tenerife y también en la del Volcán Tajogaite de La Palma, en 2021. «El Siglo XXI no nos ha dado descanso como organización de ayuda humanitaria», admitió la responsable de Cruz Roja. La pandemia, la guerra en Ucrania, la Riada, la tormenta tropical Delta, el incendio en las cumbres de Gran Canaria y el del último verano en Tenerife son algunos de los sucesos en los que la ONG ha desplegado sus recursos con mayor intensidad.

A través de atención de primera necesidad y acogida humanitaria han estado presentes durante los últimos repuntes del fenómeno migratorio de la ruta canaria. Su actuación en los muelles del Archipiélago se ha convertido en la primera asistencia que reciben quienes emigran desde las costas de África Occidental. Al tiempo que prestan este tipo de servicios, desarrollan diferentes proyectos como planes de empleo y solidaridad, entrega de ayudas, telemaratones solidarios y ferias de voluntariado. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con el cuarto Centro Logístico de Ayuda Humanitaria (CLAH) del mundo, después de los de Dubai, Panamá y Kuala Lumpur. Su inauguración, a cargo de Cruz Roja, tuvo lugar en 2009. Un año después, diez canarios se trasladaron a Haití por el Terremoto de 2010, para ayudar en el Equipo de Emergencias.

"El voluntariado es la gran fuerza de Cruz Roja y el centro de su trabajo, las personas en situación de vulnerabilidad" Mayte Pociello — Presidenta de Cruz Roja en Canarias

La ONG abarca seis áreas de conocimiento: Inclusión Social, Empleo, Socorros, Educación, Medio Ambiente, Salud. Pese a todas las áreas en las que trabajan, los colectivos prioritarios para Cruz Roja siguen siendo las personas mayores y sus cuidadores, personas en extrema vulnerabilidad, mujeres en dificultad social, personas desempleadas y en precariedad laboral, personas refugiadas y migrantes, infancia y juventud y personas con movilidad reducida y diversidad funcional.

Cruz Roja España

Cruz Roja Española, que celebra este año su 160 aniversario en el país, pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda y la dignidad lleguen a todas las personas en cualquier lugar, en todo momento y circunstancia. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas. Sus más de 254.000 personas voluntarias permiten atender a más de 11,8 millones de personas al año.