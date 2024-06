La historia de Koii, dos de los mejores diseñadores de Venezuela en la Feria Internacional de Moda de Tenerife

Lo primero es saber qué es Koii, porque veo dos personas y ninguna lo tiene por apellido.

No, es el nombre de un pez típico de Japón. Su significado, esperanza en medio de la nada o del caos, nos pareció genial para definir la imagen de la época que vivimos. Además, es un símbolo de suerte y abundancia, con una sola i, pero como somos dos le pusimos dos. Realmente somos Eduardo Ramos y Enzo García, apellidos tal vez poco fashion (ríen como en casi toda la entrevista). Koii terminó siendo nuestro nombre artístico, la gente empezó a asociarlo como apellido y ya no lo negamos.

¿Cuánto tiempo llevan como marca Koii?

Alrededor de 15 años. Nos conocemos desde entonces, los dos somos de Barquisimeto, en el estado de Lara. Eduardo empezó primero en este mundo de la moda mientras yo [Enzo] estudié arquitectura y, luego, me enamoré del diseño. Empezamos así, nos ayudamos y en todos los eventos a que nos invitaban íbamos juntos. En uno de ellos nos dijeron que si queríamos participar teníamos que hacerlo bajo un mismo nombre. Ahí nació Koii, hasta ahora, ya como profesionales de la moda. Tenemos una sede física en Venezuela y desde ahí vamos a todos lados.

¿Qué presentan en el marco de la Feria Internacional de la Moda? (el desfile fue anoche)

Una colección denominada Perlas del Caribe. (Silencio). Preferiríamos que lo viera, pero, básicamente, lo que estamos acostumbrados a dar al público: muchas texturas, mucho trabajo a mano, mucho bordado y mucha exaltación al cuerpo femenino. Nos encanta que las mujeres muestren el cuerpo y vamos a enseñar su sensualidad, la feminidad.

Su ‘boom’ llegó a raíz del certamen de Miss Internacional de 2019. ¿Un antes y un después para Koii?

Correcto. Fue en Japón y ganamos el premio al mejor vestido, pero no triunfó Venezuela. Luego, en 2023, también en Japón, gana Miss Venezuela con un vestido nuestro, que consideran otra vez el mejor. Ya habíamos trabajado fuera antes del 2019, pero aquello nos abrió más puertas en todos lados. Ya hemos vestido a misses en Canadá, en España –concretamente, en Barcelona–, en África, en Inglaterra, en casi toda Latinoamérica o en Estados Unidos. Se abrió el mercado.

Marca sinónimo de elegancia y magnitudes. Lo dice Efraín Medina, consejero del Cabildo de Tenerife. ¿Se identifican ?

Sí. Nosotros hacemos vestidos de gran gala que siempre buscan llamar la atención y, normalmente están destinados, a escenarios y espectáculos. La mujer venezolana es muy llamativa y estos diseños muy elaborados es normal que los lleven a la fiesta. Podrían parecer un poco exagerados, pero para nuestra cultura es normal. Las niñas quieren ser como Miss Venezuela a los 15 años y piden verse como una miss. Con las clientas en el exterior nos hemos tenido que adaptar a otras culturas. Por ejemplo, en España, por lo general nos piden cosas más modestas, sin tanto brillo, más a este estilo. Hace unos meses atendimos a una niña de origen canario que hacía la primera comunión. Quería tener parte de las dos culturas. Que su vestido se viera como los de España, con las típicas telas de gasa, pero con unos detalles en cristales como un diseño venezolano. Estaba muy emocionada y la mamá también, porque decía que todas sus amigas en Canarias se iban a morir cuando vieran el vestido. Estaba muy feliz,

Llama la atención que tengan 600.000 seguidores en redes sociales. ¿Cómo lo ven?

El marketing nunca está de más, porque gracias al marketing las marcas pueden visualizarse y ahí las redes ayudan mucho. En cualquier parte del mundo se nos reconoce, pero depende del tipo de red social. Por ejemplo, en España se ve mucho Instagram de uno o dos años para acá y se presta mucho a lo que hacemos, porque es muy estético. Antes, en Venezuela tampoco era muy aceptado, al contrario que en Brasil, donde hay gente que tiene cinco millones de seguidores. Una barbaridad, porque también hay muchos haters. La red se ha convertido en tu sello, es parte de ti, tu DNI. Está muy bien, pero también hay aristas negativas. Si sabes manejarla de manera profesional, bien; si no, se puede originar una catástrofe.

¿Corre peligro su oficio con la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial puede hacer diseños, pero nunca el trabajo manual. Aparte de diseñadores, somos artesanos y cada pieza sale de nuestra mente en el momento, fluyen según nos vamos sintiendo. El artista expresa lo que siente y la IA no podrá hacer eso. Es posible que copie bien el boceto, pero hacerlo, no. Sabemos que no es ciencia ficción y puede que algún día hagan lo mismo que nosotros, pero aún no.

¿Hay opciones de relación empresarial con Tenerife?

Sí, claro. La Feria de la Moda es un encuentro multisectorial y multicultural de los artistas de todo el mundo. Hay personas hasta de Bali. La idea es poder conectarnos y hacer negocios en el futuro. Con la Isla también, porque es una maravilla. ¿Quién no va a querer venir aquí?

El hecho de tener una formación como arquitecto, en el caso de Enzo, ¿da un toque distinto al diseño de Koii?

La arquitectura te da otra forma de ver las cosas, porque siempre busca la perfección en todos los ejes y en cada línea, debe ser propio de este oficio y la arquitectura también es diseño.

La relación de Canarias con Venezuela es muy potente ¿ustedes tenían alguna referencia?

Claro. Mi mejor amigo (Eduardo) es venezolano de origen canario; su padre, de Tenerife y su madre, de La Gomera. Los venezolanos hemos crecido con españoles, italianos, portugueses... Muchas culturas de diferentes países y la canaria, también, por supuesto. Quibor, en nuestro estado, Lara, es una ciudad de canarios, sobre todo en la agricultura. Son cebolleros en extensiones del tamaño de la Isla. Nos sentimos como en casa y muchas cosas de aquí se repiten en nuestro país. Es como Venezuela, pero más pequeño.

Suelen diseñar para competiciones como un certamen de mises. ¿Eso supone algo especial?

Estudiamos cada concurso y en qué país. Por ejemplo, Miss Universo es un producto netamente estadounidense y Miss Mundo, británico. Tienen sus especificidades y protocolos como la cultura japonesa, que es otra cosa. Cada uno tiene una directriz, un parámetro que tenemos que cumplir. Es parte del éxito de la firma Koii a nivel mundial saber adaptarse a cada realidad. Las dos veces que ganamos Miss Internacional el vestido era un homenaje a Japón por usar la perla, su mayor recurso, por cierto romanticismo –un poco de mujer muñequita y dulce–, o por la estola, que recuerda las mangas de los kimonos.

¿Creen que sus diseños son para mujeres objeto o no?

No. La persona que se considera un objeto es porque, tal vez, pueda serlo o lo haya sido en algún momento y eso le haga sentirse así. Pero un concurso de belleza es para tener la autoestima alta, el de una mujer que debe ser bella pero, también, inteligente y con muchísimas cualidades más. En Venezuela se les da clases de edición y oratoria en inglés y en español, protocolo, etiqueta, pasarela, maquillaje o estilismo. Lo de muñeca es un sinónimo de ser muy bella. La interpretación que se le da a muñeca es un tema cultual.

¿Su ropa tiene temporada?

No, vivimos en un país tropical y no hay temporada. El invierno y el verano son iguales. Nos adaptamos en el trabajo para otros países donde sí existen.

¿Cuál es el momento actual de Venezuela? ¿Han pensado alguna vez marcharse del país?

No, sí en expandir la marca, pero siempre desde Venezuela. Para lo que desarrollamos, Venezuela es la meca y mantiene toda su magia. La ropa está enfocada a la mujer venezolana y nuestro nombre lo dice todo: koii, la esperanza en medio de la nada o del caos.