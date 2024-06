La Feria de la Moda, con el diseño sostenible y la moda flamenca

Diseño sostenible, ceremonia y moda flamenca abrieron ayer la pasarela de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife después del prólogo que supuso el jueves el XIII Concurso de Jóvenes Diseñadores, en el que Marco&María y firmas invitadas de otras islas presentaron sus nuevas colecciones en la Caja Negra del Recinto Ferial.

La moda sostenible Slow Fashion fue la encargada de inaugurar la gran pasarela comercial de la Feria. Los diseños artesanos y ecológicos dieron el pistoletazo de salida a los casi cuarenta desfiles que se sucederán en este evento, organizado por el Cabildo de Tenerife, hasta mañana.

En la Caja Negra, ubicada en el corazón del espacio ferial, la moda circular y ecológica mostró los diseños confeccionados por los alumnos participantes en las ediciones de la Semana de la Moda Sostenible Slow Fashion, impulsada por la Corporación insular junto al CIFP Las Indias y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL). Prendas recicladas que compartieron pasarela con las colecciones de las marcas artesanas tinerfeñas Nathalie Leturcq y Amanita.

La primera jornada de desfiles comerciales también contó con firmas de ceremonia y fiesta invitadas de otras islas que desfilaron por la tarde en la Caja Negra. Fue posible disfrutar de las nuevas colecciones de Diazar (La Palma), Oswaldo Machín (Lanzarote), Lucas Balboa y Pedro Palmas (Gran Canaria). En la sesión de noche, el turno fue de la prestigiosa firma de Tenerife Moda Marco&María, que regresó después de varios años para presentar su nueva propuesta femenina.

El broche final a este primer día de pasarela lo puso el desfile de moda flamenca de la mano de los diseñadores sevillanos José Juan Hurtado y José Galván, encargados de cerrar la Caja Negra con el color y el arte de Andalucía.

Tenerife Moda rinde un homenaje especial a la moda flamenca, dentro de las actividades de la feria con la participación de los ganadores de la última edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof 2024), José Juan Hurtado y José Galván. Sus propuestas se caracterizan por las formas clásicas, donde destacan las líneas de inspiración flamenca más amplia.

Efraín Medina valora: «Para nosotros es muy importante disfrutar de dos diseñadores que muestran en sus colecciones tanta calidad en el marco de la Feria de la Moda de Tenerife. Es una suerte de mestizaje de creatividad y estilo para un evento que hemos recuperado con una imagen renovada y más vivo que nunca».

Luisa Vera, diseñadora de moda flamenca, aseveró sentirse muy satisfecha tras su visita a la Feria Internacional de la Moda de Tenerife. «Me he quedado muy impresionada y he visto cosas que me han parecido increíble», apuntó, para añadir: «Encantada de que hagan una cosa tan bonita y se plantee venir a visitarnos a nuestra feria».

Asimismo, durante toda la jornada se sucedieron múltiples actividades y desfiles paralelos en las espacios distribuidos este año en la Feria de la Moda.

De esta manera, en la Zona Urban se llevaron a cabo shootings, fashion talk, música en directo y desfiles con las marcas de street wear Vans Timberland Levis y Moske. Mientras, entre las acciones programadas en la Feria de la Peluquería y Estética Franko Peluquero, evento que este año regresa junto a la de la Moda, tuvieron lugar shows, presentaciones y batallas de uñas decorativas, desde por la mañana hasta las siete.

La de hoy sábado es una jornada intensa. Desde las tendencias internacionales en la Caja Negra, a las 12:30 horas, Rama (Senegal), Lucía de Su (Tenerife) y Dode Kodee (Indonesia), al escenario de Ceremonia y Fiesta con varios momentos estelares. Por ejemplo, a las 13:30 horas, en desfiles protagonizados por la firma tinerfeña Javilar, Mado Vigarok, La Trajería e Inmaculada Rodrigues. A las 19:00 horas dan el relevo By Loleiro (Tenerife), Amarca (Tenerife); José Acosta (Tenerife) y Baro Lucas (Castilla-León).

La velada la cierran de manera brillante los locales Rodrigo Piñeiro y Sedomir de la Sierra, junto a los diseñadores venezolanos Eduardo y Enzo Koii, uno de los principales atractivos de la Feria Internacional de la Moda 2024.

