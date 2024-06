«Turismo y pago por servicios son dos conceptos que van siempre unidos»

«Si eres un turista tienes que pagar, porque son conceptos equivalentes». Manuel Herguedas Hurtado, Manu para sus amigos, es diplomado en empresas y actividades turísticas, además de CEO de su propia firma, especializada en viajes y turismo. O viceversa. Este vallisoletano, afincado desde hace décadas en Tenerife, es profesional del sector desde 1990 y cuenta con un amplio recorrido por Viajes Meliá, Halcón Viajes, Viajes El Corte Inglés, Viajes Insular y, ahora, Viajarium, su empresa. Un auténtico experto que tiene muy claro e insiste en que «el mero hecho de ser turista ya equivale a pagar porque es consustancial a ello».

Opina de entrada que «al suponer el 35% del PIB y más del 25% del empleo en Canarias, todas las actividades relacionadas con el turismo deberían tener un IGIC especial». Valora: «Como vendedor de viajes, nos cuesta mucho explicar a un cliente cuánto pagará por la tasa turística en el hotel, pues va en función del destino y el tipo de alojamiento». Argumenta: «Lo de llamarla ecotasa me parece absurdo, porque todo debería ser eco en este ámbito». Ante eso, «los ingresos del turismo tendrían que estar enfocados a mantener un destino ecosostenible».

Inspección

Cree Herguedas que «otro de los usos de ese IGIC sería destinarlo, en parte, a dotar a la inspección para confirmar que todo se hace bien. Si no hay suficientes inspectores...». Sobre el cobro en los parques nacionales sostiene que «la mayoría son de entrada libre, al tratarse de enormes extensiones, pero tienen una serie de actividades y espacios privativos de pago». Subraya que «para que la vigilancia de uno como el de Las Cañadas del Teide sea efectiva se necesita mucho dinero que sustente los salarios de quienes tienen que controlar y regular que no se aparque en cualquier sitio, ni se camine libremente por lugares protegidos», además de que «nadie se lleve cosas que no deben, que se mantenga la flora y la fauna o que se hagan las rutas más ecosostenibles con el uso de las propias que nos de la naturaleza, pero sin olvidar el servicio».

Límite de aforo

Sobre la capacidad del turismo pone un ejemplo: La Graciosa. Piensa al respecto que islas como esta, El Hierro, La Gomera, La Palma o Lanzarote deberían tener números clausus; es decir, un límite de aforo. Esta «prohibición» haría que la demanda suba «y se desestacionalicen por completo espacios que, en determinadas fechas y temporadas, están totalmente saturados».

Plan integral

Propone Herguedas que «si un porcentaje muy alto de los turistas vienen atraídos por la temperatura y por nuestro litoral, sería conveniente crear un plan integral de costa ecosostenible, donde podamos distribuir a los visitantes. Hace referencia, «amén de que esté o no funcionando como debiera», al semáforo de Las Teresitas y Las Gaviotas como «una forma correcta de no saturar determinados enclaves». Considera que «no utilizamos suficiente la información. No se trata de controlar al usuario, sino de no saturar y tratar de dar importancia a toda nuestra costa». En este sentido, apuesta por el uso de drones, cámaras para ver el estado del mar y la arena de la playa, semáforos, accesos, socorristas, parquin o traslados ecológicos hasta las entradas. No creo que sea tan complicado y no pasa nada porque en Los Patos, El Ancón o El Bollullo haya un mejor acceso, socorristas, una ducha en condiciones bien integrada con el paisaje o transporte ecológico desde un punto de intercambiador que no genere estrés de tráfico».

Formación

Para Manuel Herguedas la formación, a la que dedica parte de su actividad profesional con jóvenes, «es algo indispensable como uno de los pilares básicos en el sector». Le parece «vergonzoso, es mi opinión, pero lo digo con todas las letras, que nuestros niños y niñas no tengan una asignatura desde pequeños para saber sobre su entorno.». Enumera «desde dónde vivimos a quienes son nuestros personajes destacados a lo largo de la historia; la gastronomía, el folklore, así como los usos y costumbres de cada uno de los municipios además de qué tiene de importante cada cosa que nos rodea, cada edificio, cada paisaje, cada flor».. Añade al respecto: «Que yo sepa, solo se estudia el turismo como tal en la asignatura de Geografía y únicamente para los que eligieron la rama de ciencias sociales. Esto no puede ser».

Economía

«Vivimos de esto, del turismo», subraya, para añadir que «mientras determinadas industrias no se desarrollen, mientras nadie demuestre que podemos vivir en Canarias de otra cosa, todos los habitantes de esta tierra deberíamos saber de qué nos rodeamos, cuál ha sido nuestra historia, hacia dónde vamos, qué tipo de turismo queremos y qué hacer para ello, además de qué le gusta a cada tipo de turista y qué no». Ahonda en la idea: «Con qué se sienten cómodos y aplicar la sociología del turismo». En resumen, «primero saber qué tenemos y luego, sin duda, salir a conocer el resto, para convencernos de que el global que nos rodea no existe ningún destino como el nuestro. Hablo de Tenerife, de Canarias y de España».

Sector puntero

Manu Herguedas apunta que «no ocupamos aún el puesto número uno en el mundo, pero estamos muy cerca». Lo argumenta: «Porque a la hora de sumar servicio, sociedad, enclave, clima, paisaje, historia, arquitectura, arte, ocio, gastronomía, etc. no tenemos comparación con ningún destino». Por contra, «quizá nos falte ese punto de profesionalidad en determinados destinos, saber qué modelo de turismo queremos y no dejar que caiga el maná del cielo, porque las corrientes cambian cíclicamente y lo que valía a principios del XX como turismo de salud hoy se ha convertido en otra corriente. Todo un reto».

