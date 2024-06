"El olor a brezos y el color de las flores forman parte de nuestro ADN": La Orotava presume orgullosa de las alfombras del Corpus Christi

El olor a brezos y a flores inunda la Villa de La Orotava. La jornada de este jueves, 6 de junio, está marcada en el calendario de todos los villeros. Su día grande, la Infraoctava del Corpus Christi, comenzó a las siete de la mañana, con el tradicional repique de campanas. Aunque la noche anterior ya hubo quien visitó el tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, la primera luz de la mañana marcaba el inicio de la jornada para los alfombristas, encargados de decorar las calles que unen la parroquia de la Concepción y las Casas Consistoriales. La Fiesta de Interés Turístico atrae cada año a miles de visitantes que se congregan en el casco urbano para apreciar el arte efímero de las alfombras.

José Antonio García participa en la alfombra Riquelme Tosté y colaboradores. Hace casi 60 años que Riquelme Tosté y su tío comenzaron con la tradición. Tras el fallecimiento de ambos, amistades y familiares se reúnen por estas fechas para continuar con su legado. Hay quienes trabajan la alfombra desde hace 50 años y quienes participan como novatos. Todo el proceso reúne en total a cuatro generaciones. Banqueros, estudiantes, constructores y jueces, pero también jóvenes que regresan de Erasmus para participar y personas que se desplazan desde Valencia o Alemania. En el espacio del tapiz, cercado por un cordón, hay hueco para todo el mundo. Hay una organización enorme que comienza mucho antes de poner el primer pétalo.

David García, nieto del artífice que da nombre al equipo, se encarga del diseño. “Siempre hay un Tosté por aquí”, asegura Antonio García, amigo de Riquelme. Durante la semana deshojan las flores que dan color a sus creaciones y queman el brezo que aporta el olor tan característico y las tonalidades más oscuras. Esta última planta se utiliza de cuatro formas diferentes: al natural, para rellenar espacios entre alfombras; deshojada, por sus matices verdes; quemado, para las zonas marrones y tostado. Este último no solo se utiliza para cubrir las partes negras, sino porque es el culpable del olor que se respira por las calles de La Orotava. Explica que el incendio forestal ha causado que la tradicional recolección de brezo en las zonas altas del municipio fuera bastante escasa, por lo que se han tenido que trasladar a localidades vecinas como Icod de Los Vinos. Para el alfombrista este día no solo tiene un carácter religioso importante, también tiene un valor tradicional y familiar, porque para muchos “es el único momento que comparten juntos durante el año”.

"El incendio forestal ha causado que la recolección de brezo en las zonas altas del municipio fuera bastante escasa"

La confección de las alfombras es una labor que les mantiene ocupados desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. Una vez acaban, se marchan a la comida de confraternización y visitan el resto de alfombras. “Cada pueblo tiene un día y para nuestro pueblo es hoy, el más grande del año”, concluyen.

Los niños también participan en la creación de las alfombras / Andrés Gutiérrez

Ana María Lorenzo, vecina de La Perdoma, coincide en que es un día en el que florece el sentimiento de pertenencia a la Villa, aunque confiesa que su festividad favorita es el Baile de Magos. Desde los balcones del Ayuntamiento observa con orgullo el diseño principal de Las Puertas del Cielo, un tapiz que representa la búsqueda de la fe y la Esencia de la humanidad a través de la trinidad formada por Dios Padre, Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo. En la obra de Domingo Jorge González se utilizaron quince colores naturales de arena del Teide y ceniza negra de La Palma. “Es una maravilla, un trabajo impresionante al que asisto desde que tengo conocimiento”, revela.

Como cada año, sale de casa y camina hacia el centro. Una vez vistas las alfombras, para a desayunar en la popular cafetería Casa Egon y después, baja por la Iglesia de La Concepción y sube por la otra calle para que no quede un rincón por recorrer. Su recorrido es el de muchos villeros. Nelly Ruiz paseaba también con sus dos hijos al tiempo que saludaba a los alfombristas. Señala que es una fiesta que se les inculca a los niños desde pequeños. “Ese día no se puede ni viajar ni cualquier otra cosa que no sea estar aquí”. La primera vuelta la hacen por la mañana, vuelven al mediodía y por la tarde para ver salir el Corpus. Para ella es un día conmovedor, su padre tenía una poesía a las alfombras que siempre recuerda. María del Carmen Yanes vive en Santa Úrsula pero nació en La Orotava. Comenta que no se puede describir lo que se siente durante los días grandes de las fiestas patronales.

Una de las alfombras con motivos religiosos / Andrés Gutiérrez

El Corpus Christi no es solo una festividad para locales, también es un atractivo para los turistas que se encuentran en la Isla. José Manuel Martínez llegó hace unos días desde Bilbao. Gracias a las visitas guiadas se enteró de la celebración y no dudó en acudir junto a su mujer, desplazándose en coche desde la capital chicharrera. “Me gustaría volver. Es una fiesta muy vistosa y llamativa”. Jutta es alemana, pero reside en Tenerife desde hace un año. Una amiga le comentó que debía visitar “una exhibición de colores y flores increíble” que se realizaba en La Orotava y asegura que las alfombras superaron sus expectativas.

Arte efímero

El trabajo de los alfombristas es arte efímero porque lo que realizan por la mañana desaparece esa misma tarde. Manolo Reyes dirige junto a su hermano la alfombra más larga del recorrido, con 42 metros, frente al Ayuntamiento. Destaca que hay gente en lista de espera para conseguir un espacio en el que hacer su alfombra. Las zonas se repartieron hace muchos años y se mantendrán así hasta que alguien abandone. “Este día forma parte de la tradición, de nuestro patrimonio cultural y de nuestro ADN. Seguiremos aquí mientras podamos, aunque la espalda no esté como antes”, argumenta. Desvela que el secreto está en ponerle cariño, porque si no es así, no se hace. Reconoce que “mañana tendrá dificultades para caminar porque estará cansado, pero habrá valido la pena”.

Una de las calles principales de La Orotava / Andrés Gutiérrez

De abuelos a nietos

El relevo generacional está asegurado. En cada alfombra hay al menos un niño que vigila la confección o que rellena los moldes. Los institutos de la zona juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la tradición. Leire Quintero es alumna de primero de Educación Secundaria Obligatoria del IES Villalba Hervás. Es su primer año en la alfombra del centro, pero admite que ha participado en otras años atrás. Define la cita como un encuentro que une mucho, en el que se reúne el estudiantado de todos los niveles, desde su curso a bachiller. Se apuntaron voluntariamente tras un anuncio en Instagram del IES, los dotaron con camisetas blancas y a las nueve comenzaron con el diseño.

Durante la jornada, el grupo de aspirantes al título de Miss Mundo y Míster Internacional Tenerife recorrió las calles acompañado de un guía que les mostró la historia y evolución del municipio. La reina de las fiestas patronales y su corte de honor no faltaron a la cita. Al tiempo, tanto los locales de restauración de la zona como las aceras aledañas a las alfombras estaban abarrotados de visitantes desde primera hora. El plato fuerte llega esta tarde, con la celebración de la solemne eucaristía y la posterior procesión por el trayecto alfombrado. Cata de vinos, conciertos, ferias y ofrendas florales completan el amplio cartel de actos del Corpus Christi y San Isidro Labrador, que comenzó el 15 de mayo y concluirá el 16 de junio. Aún queda por delante, entre otras celebraciones, el Gran Baile de Magos del 14 de junio y la procesión de San Isidro Labrador y Santa María de La Cabeza, el 15 de junio.