«Hay que vincular la tasa a una política global para que sea un recurso útil»

«Ni se puede ni se debe improvisar una tasa turística sino vincularla a una política global para que sea una herramienta útil de verdad». Lo asegura Raúl Hernández Martín, profesor de Economía Aplicada y director de la cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna (ULL). La opinión del experto desde la ciencia es favorable al cobro y también por los servicios en los parques naturales protegidos, pero con ciertas premisas imprescindibles para hacer eficaz el recurso. Propone exenciones a colectivos como niños o mayores.

«En relación tanto a la tasa como al cobro por el acceso a espacios naturales lo primero es evitar tomar decisiones de forma improvisada y, sobre todo, parcial o descoordinada», resume el profesor. Añade que «este tipo de herramientas funcionan bien si se encuentran insertas dentro de una estrategia global por la sostenibilidad del destino y acompañadas de otros factores». Insiste en que «estos instrumentos, tanto el impuesto turístico a las pernoctaciones como el cobro en espacios naturales, individualmente no aportan soluciones globales al problema planteado recientemente y que generó las movilizaciones del 20A».

Valora que «la llamada tasa turística se aplica en muchos destinos», aunque «también podemos llamarla impuesto a las pernoctaciones». Subraya que «sería importante diseñarla bien y no apresurarse». Considera Hernández que «si se decidiera instaurar, debería incluir la modulación en los tipos según las circunstancias, las categorías o el tipo de grupo». Por ejemplo, apunta, «en otras comunidades autónomas se plantea que los menores o los mayores de cierta edad no paguen o que se abone solo por un número máximo de días para no limitar el turismo de larga estancia». Sobre todo, cree que «es importante entender que una tasa, un impuesto turístico a las pernoctaciones, tampoco resuelve gran cosa». Reconoce que «generaría financiación para cuestiones medioambientales y en general de sostenibilidad, pero por sí sola no va a limitar la congestión de visitantes a los espacios naturales».

Consenso en el cobro

En el caso del cobro por el acceso a los espacios naturales, Hernández Martín entiende que «parece existir cierto consenso en aplicarlo, particularmente en Tenerife». Señala al respecto que «son herramientas que necesitan, como comentaba antes, una estrategia global porque no se trata simplemente de cobrar».

En el caso concreto de espacios como el Parque Rural de Anaga o el Parque Nacional del Teide, «hay que resolver antes o de forma simultánea a la aplicación de la tasa cuestiones relacionadas con la movilidad o el aparcamiento». Igualmente, añade, «si se cobra a la entrada de estos espacios habrá que mejorar mucho los servicios a los visitantes». Lo indica porque «actualmente ofrecen muy pocos a los visitantes».

Pone el ejemplo del Parque Nacional del Teide donde «disfrutan de su trayecto porque en realidad está principalmente realizado en coche, pero esa visita no genera mayor información o formación ni conocimiento del turista en general».

El profesor resalta que «si se aplica algún tipo de tasa, es muy importante que se haga de forma inteligente para no generar problemas en la comodidad de los visitantes a la hora de controlar o para pagar». O sea que, explica, «habría que hacerlo a través de aplicaciones móviles y herramientas que permitan una mejora de la experiencia turística».

Para Raúl Hernández «tenemos un Parque Nacional con una gestión muy deficiente, donde apenas hay servicios para las personas que lo visitan. Necesitamos uno donde haya mucha más información, mucha más formación y muchas más actividades que realizar». Todo esto, opina, «tendrá que coordinarse con el plan rector de uso y gestión, lo cual no es sencillo».

El experto recuerda «la experiencia reciente en Venecia, donde se ha empezado a cobrar por el acceso al centro de la ciudad, a la plaza de San Marcos y demás, sin que eso resuelva los problemas de congestión».

Raúl Hernández valora: «Pediría un poco de reflexión sobre la aplicación de estas herramientas porque hay que pensarlo bien, madurar opciones e integrarlas dentro de una política global de sostenibilidad». Y concluye: «No deben de ser herramientas que de forma populista o improvisada se pongan en práctica a raíz de unas protestas de la población en torno a la congestión y la sostenibilidad del turismo».

