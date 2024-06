El arte de ser mujer: pintora canaria y sobreviviente a su época

Mujeres valientes. Mujeres pioneras. Mujeres que no lo han tenido fácil. Mujeres con nombre y apellidos. Mujeres como María Isabel Nazco, nacida en La Palma, es una destacada artista plástica, sobresaliendo también en su labor como docente e investigadora. A sus 86 años de edad, acaba de ser galardonada con la Medalla de Oro de la isla de Tenerife, que es donde ha desarrollado prácticamente su carrera.

Mujer y arte: un desafío a los estereotipos de género

“La sociedad cambia y se modifica. Y la mirada también puede cambiar y renovarse de distintas formas”. Con esta reflexión, Maribel Nazco nos adentra en su carrera profesional. Un camino que no ha sido de rosas.

Y es que la propia artista reconoce que es precisamente ahora, a sus 86 años, cuando ha sentido reconocida su obra: “después de tanto tiempo la sociedad la ha valorado e incluso las galerías no me solicitan sino obra metálica”.

El desarrollo de los metales, que fue el objeto de su cátedra, es un trabajo muy duro y físico. Una labor que, en ese momento, era puramente masculino.

“Yo estaba tan preocupada en mis experimentos y mis investigaciones que casi no atendía al entorno o que me pudieran criticar“. Aunque, echando la vista atrás, llega a reconocer cierto grado de discriminación por parte de un sector más reacio dentro del arte a la presencia femenina: “ahora que lo pienso digo mira que me hicieron golfadas, pero yo seguía”.

Y así, con una absoluta dedicación a su labor como artista, Nazco se traslada a Madrid impartiendo clases en la Escuela de Arte a la vez que desarrollaba su faceta creativa.

Durante estos años, se produce un cambio radical en el rumbo de su carrera a raíz de la maternidad. Regresa a Tenerife relegando el desarrollo internacional de su carrera artística en una asignatura pendiente.

No obstante, estas “ataduras”, en propias palabras de la artista, relacionadas con la maternidad no le impidieron continuar su carrera como pintora, docente e investigadora en el ámbito local y nacional. Su compromiso con el arte y la cultura la ha convertido en uno de los mayores referentes artísticos de Canarias.

Sembrando arte para recoger oportunidades

El arte y la cultura son dos importantes señas de identidad en Canarias. Una tierra que ha dado a luz a reconocidos e influyentes artistas en el ámbito nacional e internacional como Pedro González o Enrique Lite, entre otros. Un círculo de intelectuales y artistas de la época en el que ha estado presente la propia Maribel, que ha observado la importancia que tienen las instituciones y la sociedad en el desarrollo cultural.

En ese sentido, Nazco resalta la labor del Cabildo Insular de Tenerife en relación a la cultura y el arte: “quiero felicitar al Cabildo, a su presidenta, Rosa Dávila, y al vicepresidente porque se están interesando y, además, la apuesta que tienen por la cultura y con maravillosas instalaciones”. Un desarrollo que la pintora considera imprescindible para avanzar como sociedad.

Según la artista, con el tiempo, cuando echemos la vista atrás “ya veremos la importancia que ha tenido la labor del Cabildo”. Un símil de su propia obra, que con el paso de los años y la evolución de la sociedad ha recibido el elogio tanto de expertos como del público en general.

Sin prejuicios ni tabúes: esa es la obra de Maribel Nazco, una sobreviviente de su época que no quiso ser consciente de que daba el paso hacia un mundo liderado por hombres. Una mujer para la que, a pesar de haber sido condecorada con la Medalla de Oro de la isla de Tenerife, lo importante no son los reconocimientos, sino el trabajo y la honestidad con uno mismo, recomponiéndonos de los fracasos, curando las heridas y volviendo a empezar en un nuevo día.