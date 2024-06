Retratos de mujer

En 1965 doce mujeres se pusieron de acuerdo para exponer su arte en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife y en el Instituto de Estudios Hispánicos de Puerto De la Cruz. Algo un tanto insólito por lo que significaba dar visibilidad a un colectivo aún a la sombra de padres o esposos. La iniciativa partió de las pocas mujeres que como Maud Westherdahl o Tanha Tamvelius por aquellos años formaban parte del grupo denominado Nuestro Arte, heredero del espíritu de la Gaceta de arte, fundada por Eduardo Westerdahl, que permitió colocar a nuestro Archipiélago a la vanguardia internacional en el ámbito cultural. También se conocían gracias a la colaboración de algunas de ellas en la revista Mujeres en la Isla, que contenía artículos redactados por un equipo compuesto únicamente por mujeres, convirtiéndose así en la primera publicación editada en España con una plantilla cien por cien femenina.

El propio texto de presentación de la muestra, extraído del guion del documental Las Doce, de Miguel G. Morales y Tamara Brito (2019), indicaba claramente su intención: «Ni grupo, ni salón, ni colectiva, pues somos muy distintas. Exponemos juntas, nada más. Coincidencias, simpatías mutuas y el común deseo de hacer algo. Tampoco carácter femenino. El solo hecho de ser mujeres no hubiera sido motivo suficiente para justificar la exposición. Nada de femineidad –labores-crochet-. Nada tampoco de femenino-sufragista-reivindicación. Ninguna intención de tipo como los hombres o mejor que ellos, cosa que implicaría en sí una mezcla de agresividad... y admisión de su superioridad. Finalidad de la exposición: simplemente, un acto. Declarar nuestra inquietud y seriedad artística y presentar nuestra busca y sus resultados».

A pesar de ese intento por darle normalidad a un acontecimiento que no era para nada habitual, la prensa por aquel entonces llegó a calificar la muestra como «curiosa e insólita». Las 12, como se denominaba la exposición, reunía diversos estilos de acuerdo con los diferentes perfiles de sus protagonistas, algunas de ellas extranjeras que residían en la Isla aportando nuevos aires a una sociedad canaria un tanto anquilosada en los años del franquismo.

Junto a Maud Westerdahl, de origen francés, participaron en este grupo la norteamericana Quita Brodhead, la noruega Birgitta Bergh, la sueca Tanja Tanvelius, la polaca Vicky Penfold o la italiana Carla Prina. Lola Massieu, Jane Millares eran artistas de la Escuela Luján Pérez, de Gran Canaria. Otras de las participantes en Las 12, como María Belén Morales y Eva Fernández, pertenecían a Nuestro Arte, mientras que Celia Ferreiro o Manón Ramos tenían relación o participaban de las actividades de este grupo de vanguardia.

De esta docena de artistas que demostraron que el arte también llevaba el nombre de mujer me gustaría centrarme en dos de ellas, por su estrecha relación con el Valle de La Orotava. Vicky Penfold y Manon Ramos participaron en aquella exposición de 1965 y tuvieron vidas totalmente diferentes que convergieron en un espacio común. La primera nació en 1918, en Cracovia, con una adolescencia y juventud complicadas marcada por la Segunda Guerra Mundial. Tras varios años encarcelada y enviada a un campo de trabajo en Siberia, donde se dedica a la tala de árboles, es liberada y en 1942 llega a África, donde retoma la pintura y la escultura reflejando el paisaje africano que la rodea. De 1962 a 1964 se instala en París y expone su obra. En 1963 viaja a Austria para asistir a las clases del gran maestro del expresionismo Oscar Kokoschka y llega a Tenerife en 1964, donde continúa pintando y, en esta ocasión, plasmando la luz y el color del paisaje canario. Aquí se integra en el grupo de Nuestro Arte que la lleva a participar en esta muestra de mujeres artistas. En 2004 es nombrada hHja Adoptiva de Puerto de la Cruz, donde fallece en 2013 a los 95 años. No cabe duda de que la intromisión de este talento procedente sobre todo de Europa atraído por nuestro paisaje y un clima favorable ha enriquecido aún más nuestro patrimonio cultural y nos hizo un poco más libres en un contexto poco favorable para ello.

Manon Ramos fue, quizá, más conocida en La Orotava por ser la esposa del doctor Enrique Sáenz, ginecólogo que contribuyó a traer a este mundo a toda una generación de villeros que destacó por su faceta artística. A pesar de haber nacido en Arucas (Gran Canaria), su corazón se quedó en La Orotava, donde formó su familia y residió hasta su fallecimiento, el pasado mes de noviembre. Adentrándome en su biografía de la mano de su nieta, que lleva con orgullo su mismo nombre, he tenido la oportunidad de leer diferentes reseñas que hablan de su trayectoria profesional, truncada por su contexto social. Pero en este punto me surgen algunas dudas.

Manon Ramos nació en el seno de una familia marcada por el arte. Su infancia y adolescencia fue, sin duda, mucho más amable que la de Vicky Penfold, puesto que no padeció de la misma manera los efectos del conflicto bélico. Hija del escultor Manolo Ramos, crece en el estudio de su padre rodeada de arte y, a pesar de su interés por la escultura, su padre la convence para optar por los pinceles por ser un mundo «más femenino». Licenciada en Bellas Artes, comparte amistad con otros artistas como es el caso de César Manrique. Como anécdota y reflejo de la mentalidad de la época, un profesor de la Escuela de Bellas Artes llegó a decirle que merecía mejores calificaciones pero que las reservaba para otro compañero porque ella no las iba a necesitar al ser mujer.

Sus pinturas reflejan una mezcla de luces y sombras con un marcado estilo personal. En el estudio que su marido le diseñó en la parte alta de La Orotava se dedicaba a ratos a pintar retratos de la familia y amigos, con el uso impecable de colores vivos. Los bodegones y la representación de otros elementos cotidianos a los que aportaba su toque propio conforman la amplia colección particular de esta gran artista desconocida que decidió un día pintar de otra manera y para otro público. Pero, ¿fue realmente una trayectoria profesional truncada? Su nieta, tras las numerosas conversaciones que mantuvo con su abuela sobre este tema, opina que, a pesar de un entorno favorable que jamas le obligó a abandonar los pinceles, sí que perdió esa fuente de inspiración que llega al artista mediante la dedicación plena a su obra. «A pesar de tener un fantástico estudio con las condiciones idóneas para pintar, esa inspiración difícilmente te llega cuando uno quiere, a ratos, en los momentos libres y eso creo que es lo que le ocurrió y que refleja en la temática de los cuadros que siguió pintando fuera de toda excentricidad». Manon también recuerda cómo su abuela se llegó a plantear en alguna ocasión qué hubiera sido de su trayectoria como pintora si se hubiese dedicado de lleno a esa actividad, aunque reconoce que para ella la familia fue lo más importante hasta el final de su vida. A pesar de ese tipo de reflexiones sobre las elecciones que tomamos y que nos llevan a uno u otro destino, después de escuchar a su nieta, creo que Manon Ramos nunca se arrepintió de la decisión tomada que le llevó a una vida feliz en compañía de su marido, sus hijos y los nietos que llegaron después.

En 2019, la Fundación CajaCanarias rescató aquella colección de Las 12 y Manón, con 92 años, fue la única representante del colectivo que pudo estar presente en la inauguración de la muestra. Allí, ante los medios de comunicación tuvo palabras de cariño para todos los que formaron parte de aquella experiencia inolvidable, hace ahora 59 años: «Era una época en la que las mujeres no éramos igual que los hombres y gracias a estas compañeras nos reunimos y pudimos vivir un tiempo de felicidad. Fue una primavera para mí antes de volver a la realidad de estar en casa con mis cuatro hijos. Cada compañera tenía su mundo: ellas no sabían lo que me pasaba a mí ni yo sabía lo que les pasaba a ellas, pero nos reuníamos y hablábamos de arte, que era lo verdaderamente importante».

Finalizo el reportaje de esta semana visitando en Madrid una magnífica exposición de otra coetánea de Manon como fue Isabel Quintanilla, una pintora brillante que perteneció al grupo de los realistas de Madrid. Quintanilla refleja también en sus cuadros la cotidianidad y los paisajes de su paso por Italia. Vidas paralelas con destinos diferentes, pero ninguno truncado.

