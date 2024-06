«Compartimos con Tenerife tolerancia y habilidad para aceptar a los diferentes»

¿Cuál es el motivo de su viaje a la ciudad de La Laguna?

Soy la embajadora en el Reino de España y se espera de mí que viaje por todo el país para representar a Bosnia y Herzegovina. La segunda razón, muy importante, es que en el futuro cercano abriremos el primer Consulado Honorario en Canarias en esta preciosa ciudad –en el número 52 de la calle San Agustín–. Es importante estar oficialmente representados en la Isla y, también, en la Comunidad Autónoma de Canarias. No es el único que tenemos, pero sí el más alejado. Ángel Quintero (futuro cónsul) ha demostrado su compromiso con Bosnia, así que estamos muy orgullosos de contar con él como un hombre de honor. Estoy muy contenta de estar aquí. Es mi primera vez en las Islas y estoy segura de que la cooperación de Bosnia y Herzegovna con Canarias va a crecer.

Bosnia y Herzegovina tiene una relación potente con esta Isla por distintas razones. Desde el futbolista Meho Kodro, jugador durante tres años del Club Deportivo Tenerife, al grupo de refugiados que se quedó aquí después de la guerra.

Actividades como el deporte o la cultura son embajadoras por sí mismas. Estamos muy orgullosos de que Meho Kodro sea recordado aquí y haya causado un impacto tan importante en esta sociedad. También de que algunos atletas de Bosnia y Herzegovina sean conocidos en España como, por ejemplo, el baloncestista del Real Madrid Dzanan Musa. Pero las conexiones son más estrechas e históricas, ya que ambos territorios compartimos valores como la tolerancia o la habilidad para aceptar la variedad de gente de diferentes países y culturas. Antes de venir, leí mucho sobre Tenerife y fue muy interesante la diversidad de la población y la cultura. Algo que desde la administración debe protegerse. En el mundo actual, necesitamos promover estos valores de la sociedad canaria. En Bosnia y Herzegovina, durante más de 500 años, hemos tenido el ejemplo de la convivencia en el corazón de Europa. Suelo decir que los valores europeos han estado protegidos durante siglos en mi país . Desde el XVI, las comunidades de judíos, musulmanes, católicos y cristianos ortodoxos han convivido y mezclado. Algo típico en nuestra sociedad que es como una densa alfombra con muchos colores. El pasado, pero también nuestro futuro, porque sin tolerancia y aceptación de la diversidad no hay futuro. También debemos hablar de proteger la biodiversidad. El Gobierno de Canarias podría ser un ejemplo, porque sabemos que existen muchos proyectos en este sentido. Bosnia también necesita conexiones, contacto en diferentes niveles, incluido el de los expertos, para compartir buenas prácticas ante otro de los valores fundamentales en el futuro: el gran reto de mantener la biodiversidad y, al tiempo, niveles de bienestar social. Necesitamos economía, desarrollo, trabajo, industria… pero, también a la naturaleza. Sobre los refugiados de Bosnia, estamos muy agradecidos a Fernando De Paz, que en la década de los 90 los acogió dándoles un hogar. Lo apreciamos mucho. La pequeña comunidad bosnia que existe en Tenerife forma parte, en la actualidad, de la diversidad cultural de la Isla.

¿En qué sectores cree usted que puede fundamentarse la relación con Tenerife y Canarias?

Tenemos algunos sectores económicos como un modelo de éxito. Por ejemplo, la industria de la madera y los muebles, una de las más reconocidas en Europa, porque mi país es muy rico en árboles. También es una larga tradición la artesana. Hay muchos diseñadores contemporáneos y fabricantes de muebles que acuden a las principales ferias y trabajan con los diseñadores más importantes. Nuestros artesanos conectan el pasado con el futuro, las tradiciones con el mercado actual. Queremos impulsar una convención con diseñadores de interiores para mostrar nuestros muebles. Si hablamos de turismo, es un gran reto preservar las bellezas naturales y hospedar a millones de turistas. En Bosnia y Herzegovina no tenemos el de afrontar el turismo de masas, sino cómo atraer a más visitantes. Estamos centrados en el turismo rural, el ecoturismo, el de invierno, deportivo o de aventuras. Una apuesta por lo especializado. Ahora, el principal objetivo es conectar ciudades españolas con Bosnia a través de vuelos directos. Además de potenciar el turismo de peregrinación (religioso), con el Santuario de la Virgen de Medjugorje como base. España podría ser la puerta para recibir turistas desde Sudamérica.

¿Ha tenido algún momento especial positivo o negativo en estos meses en España?

Uno de los momentos más importantes fue la apertura de las negociaciones de adhesión con la UE el pasado 21 de marzo. La integración es un aspecto importante para nosotros y estamos muy orgullosos de que España la apoye. Era clave la apertura de esta oficina y ha sucedido durante mi mandato, por lo que estoy muy orgullosa. Desde diciembre de 2022, Bosnia es candidata a entrar en la Unión.

¿Qué recuerdos tiene de la guerra en su país?

La guerra en Bosnia fue muy cruel, terrorífica. Una agresión de otro país, condenado por la justicia supranacional. Sarajevo sufrió un asedio que originó una catástrofe humanitaria, pero que, además, rompió todas las reglas de la guerra. El mapa demográfico cambió porque lo que definió este conflicto fue el alto número de crímenes de guerra y la comisión de un genocidio. Esto fue corroborado por dos cortes internacionales. Es muy importante que las Naciones Unidas adoptaran la resolución sobre Srebrenica, porque haciendo frente al pasado podemos construir el futuro. Necesitamos confrontar lo que ocurrió. No podemos hacer la paz si cerramos los ojos. No queremos culpar a la población, porque la guerra es el acto de los malos políticos.

¿Cómo valora el papel del ejército español en su país durante más de una década?

Como algo que siempre recordamos y valoramos mucho de España. La participación de las tropas españolas, más de 46.000 efectivos militares, que incluyeron ejército, guardia civil, etc. resultó fundamental en la reconstrucción y nunca lo olvidaremos. Fue un aspecto que resalté cuando presenté mis credenciales a su majestad el Rey Felipe VI, a quien también expresé mi gratitud. La amistad entre nuestros dos países es muy fuerte.

El suyo es un país con mucha mezcla religiosa. ¿Cómo funciona la convivencia diaria?

Debemos distinguir entre las religiones y las etnias, porque hay diferentes nacionalidades en Bosnia, pero no todo el mundo es religioso. Durante 500 años hemos tenido convivencia, la gente se ha mezclado, ha hecho amistad, negocios, matrimonios… El resultado es una mezcla típica, un estilo de vida que no puede ser destruido desde el exterior porque es más duradero que una generación. Bosnia es un país con tres naciones constituyentes y otros. Otros es la número cuatro, la mezcla cultural o aquellos que no quieren pertenecer a un grupo u otro. Tenemos una institución estatal, la Comisión Interreligiosa, que implica que cuatro religiones son igualmente tratadas. Celebramos todas las conmemoraciones, nos visitamos unos a otros, participamos de las diferentes tradiciones y fiestas religiosas.

¿Esperaba ver otra guerra convencional en Europa?

Muchas veces, especialmente durante el siglo XX, escuchamos: Nunca de nuevo. Pero ocurrió otra vez. La historia se repite. Creo que es responsabilidad de todos, pero especialmente de los líderes, que son los que toman decisiones. Nosotros debemos pedir paz, necesitamos que la diplomacia la pida. Creo en ella y con voluntad política podemos alcanzarla

¿El conflicto en la franja de Gaza le trae recuerdos?

Lo primero que necesitamos es un alto el fuego inmediato y el compromiso político para alcanzar negociaciones y que las cortes internacionales se pronuncien. En mi país sabemos que nada justifica el asesinato de civiles.

Suscríbete para seguir leyendo