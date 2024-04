Persiste la huelga de hambre de los activistas de 'Canarias tiene un límite' en demanda de un cambio urgente en el modelo turístico

Los seis activistas que se encuentran en huelga de hambre desde hace 12 días para exigir la paralización de dos proyectos urbanísticos en el sur de Tenerife y la aprobación de una moratoria turística para todo el Archipiélago han insistido este lunes, 22 de abril, en su deseo de reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras las "históricas" manifestaciones del pasado sábado.

Así lo han indicado durante una rueda de prensa celebrada en la plaza de la Concepción en La Laguna, donde desde el pasado 10 de abril el colectivo 'Canarias se Agota' instaló un campamento improvisado para dar visibilidad a sus reclamaciones y acoger esta acción de protesta.

"Nuestro estado de salud es cada día más grave y preocupante, pero nuestros espíritus siguen ardientes de esperanza. Fernando Clavijo, queremos clarificar que no estamos aquí porque sí. No estamos llevando nuestros cuerpos al límite y arriesgándonos a tener secuelas físicas de por vida por capricho", han indicado los huelguistas, quienes a pesar de mostrar su rostro prefieren no dar detalles sobre sus nombres.

El pasado sábado, han continuado, "centenares de miles de personas" en Canarias y en Europa "han dejado claro que ya basta de políticas destructivas", ante lo que ya no es "una reivindicación de seis personas" sino "un clamor popular que pide un cambio".

Razón por la cual han intentado comunicarse con el presidente autonómico sin éxito a través de su correo oficial y de los medios de comunicación.

"¿Qué más tenemos que hacer?, ¿Por qué no nos escuchas (Fernando Clavijo)?, ¿Qué tienes que esconder?, ¿Para quién gobiernas?, ¿Te da igual dejarnos morir?", se han preguntado retóricamente.

También se han mostrado "orgullosos del pueblo canario" por la acogida que tuvo la convocatoria de manifestaciones en las ocho islas y en ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín o Londres contra el "actual modelo turístico de masas", pero han aclarado que esas movilizaciones son solo "el principio", ya que "Canarias no aguanta más y necesita un cambio urgente".

Al ser preguntados por su estado de salud y por si van a continuar con la huelga de hambre, los activistas han respondido que su situación es "bastante complicada", con niveles de azúcar muy bajos y diferentes afecciones físicas y psicológicas en cada uno de ellos, pero están decididos a "continuar" aunque signifique "poner sus cuerpos aún en más riesgo", porque se sienten "desesperados".

"El pueblo canario se ha despertado y no vamos a dejar que se siga destruyendo el Archipiélago. Decimos basta. Clavijo, tienes la oportunidad en tus manos de cambiar la historia de las islas, de escuchar a tu pueblo, de ser el presidente que supo rectificar y que inició el cambio que Canarias ha necesitado. De no hacerlo, el pueblo no te lo va a perdonar", han concluido los activistas en huelga de hambre.