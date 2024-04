Doce de cada cien alumnos de colegios públicos falta a clase de forma reiterada

El absentismo escolar afecta al doce por ciento de los alumnos que estudian en alguno de los treinta y seis colegios de titularidad pública en Santa Cruz. De otra forna: la capital tinerfeña tiene registrado s a 19.506 estudiantes en los treinta y seis centro que dependen de la Consejería de Educación en la capital santacrucera. De esos 19.506, un total de 2.476 está considerado como absentista, según el informe encargado por el departamento municipal de Educación que dirige Charín González.

El primer asunto abordado fue la constitución de los miembros del Consejo Escolar Municipal, momento en el que también se acordó la propuesta del régimen de sesiones del mismo. También se abordaron otras cuestiones administrativas como la necesidad de disponer de propuesta de candidaturas para la designación de dos personas de reconocido prestigio ciudadano en representación del mundo cultural, científico, intelectual y deportivo, a los efectos de su designación como miembros del Consejo.

Posteriormente se informó de las conclusiones de la Memoria del Servicio de Prevención, Detección y Atención del Absentismo Escolar, donde se presentó un detallado informe sobre la atención registrada a lo largo del curso escolar 2023/2024. Los datos, tanto municipales como por distritos reflejan que «el porcentaje actual del alumnado absentista atendido a lo largo del curso en Santa Cruz de Tenerife asciende al 12,69 por ciento, es decir 2.476 casos, entre una población de 19.506 alumnos matriculados en el municipio», tónica habitual en los últimos años según la concejala responsable del área.

Dentro de ese 12,69% no se han incluido el alumnado que residiendo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife acude a clase a otros municipios como pueden ser La Laguna, Candelaria, Tacoronte, entre otros, «porque no es parte de la muestra de los centros escolares del municipio, aunque se debe referir que el número de estos casos asciende a 377, teniendo además la constancia de que dos menores se encuentran no escolarizados», explica la concejala.

«Siguiendo en la misma línea –argumenta el servicio–, y haciendo un análisis del número total de casos que han sido comunicados y por ende atendidos, se observa que en el curso actual el distrito de Anaga destaca por encima del resto en cuanto al número de casos, con un porcentaje del 20,61%; Salud–La Salle presenta un absentismo del 17,61%; y le siguen los distritos de Suroeste, con un 15,26%; y Ofra–Costa Sur, con un 12,89%, mientras que Centro-Ifara presenta durante este curso un porcentaje del 2,79%».

En este apartado, se pone de manifiesto que «una vez valorados y establecidos los criterios de cierre, el Servicio de Absentismo Escolar mantiene abiertos en la actualidad 1.455 casos, por lo que el porcentaje total de expedientes abiertos de alumnado absentista del municipio asciende al 6,47%», detalla Charín González a instancias del informe del Servicio en cuestión.

Actividades extra escolares

En el apartado de las actividades extraescolares, tanto educativas como deportivas, se puso de manifiesto que «en las de carácter educativo participan en la actualidad un total de 31 centros escolares, con 659 alumnos que se benefician de las mismas, de los que 332 son niños y 327 niñas», detalla González, que avanza que “en ellas se abordan actividades relacionadas con la educación emocional, técnicas y estrategias de estudio, refuerzo educativo, orientación y seguimiento, además de un espacio específico para la creatividad y el conocimiento de los Días Internacionales.

En el caso de las deportivas, se informó de que participan un total de 30 centro educativos, con un total de 862 escolares, de los que 455 son niños y 407 son niñas, y la concejala destaca que «en estas actividades se fomenta también la educación emocional, el multideporte, los hábitos de vida saludable, la creatividad y el conocimiento, también, de la celebración de los diferentes Días Internacionales».

Para finalizar, el Consejo Escolar Municipal fue informado por parte de la concejala y del equipo técnico de «la necesidad de la creación de una serie de mesas de trabajo sobre, por ejemplo, abordar el proyecto educativo que se va a desarrollar desde la concejalía para el próximo curso 2024/2025» y, para acabar, Charín González insistió en «la necesidad de disponer de esta mesa técnica de trabajo, concretamente, en cuanto al programa de acogida temprana, a la cual se va a invitar a la mayoría de los colegios para ver la necesidad y valorar el servicio, que en la actualidad atiende a un millar de escolares de 28 centros educativos públicos de la capital».