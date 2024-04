«El servicio de guaguas no puede ser un impedimento para la educación»

David Bonalde y Andrea Carrero se conocieron en el Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna. Ambos viven en el sur de la Isla y, aparte de la pasión por su carrera, comparten la falta de medios para acceder a la Universidad de La Laguna (ULL) a través del transporte público. David vive en San Miguel de Abona y Andrea Carrero en Adeje. Tardan entre 5 y 6 horas en desplazarse hasta su centro. En el caso particular de Andrea, tiene que coger hasta tres guaguas y el tranvía para llegar a su facultad.

El agotamiento físico y mental que llevan padeciendo desde que empezaron la carrera, hace tres años, ha sido más que suficiente para comenzar un gran proyecto que ha llegado hasta el Cabildo de Tenerife, que planea poner en marcha las guaguas lanzadera que proponen estos dos estudiantes a partir de septiembre que vayan directas desde los municipios del Sur hasta la ULL. Lo anunció la consejera de Movilidad, Eulalia García, que se reunió con ellos el 14 de febrero tras conocer su propuesta y el pasado jueves confirmó que la va a aplicar. «Nos gustaría manifestar nuestros agradecimientos más sinceros al Cabildo por tomar en cuenta esta iniciativa», subrayaron los dos alumnos tinerfeños. Para los dos jóvenes, ha sido un trabajo «muy serio» y recalcan el gran esfuerzo que han hecho al mismo tiempo que agradecen «el buen recibimiento» de su propuesta. «Esperamos que de verdad se tomen medidas para solucionar este problema», aseguran.

Más de 2.000 universitarios de Tenerife se beneficiarán de estas guaguas lanzadera entre el Sur y la ULL. David y Andrea han sido la cabeza visible y activa de una iniciativa que ya ha reunido más de 5.000 firmas. Se consideran jóvenes «responsables» y «activos en los estudios». Llevan el temario al día y son estudiosos. Sin embargo, lamentan que en ocasiones no les quede más remedio que faltar a clase por el problema de la movilidad. «A veces llegar a primera hora significa levantarte a las cuatro de la mañana», subraya Andrea. Tampoco pueden dedicar tiempo al estudio fuera de clase. Aunque llevan bastante bien la carrera, las horas que dedican en la guagua les roba tiempo para descansar y preparar los exámenes.

Los alumnos no achacan el triunfo de su campaña a estas cualidades, sino a la forma de ver la política. En su entorno ven a alumnos que consideran a los cargos públicos como una institución difícil de acceder. «Lo que nos puede destacar en cierta manera es ese enfoque que tuvimos de que las instituciones públicas trabajan con la ciudadanía y aceptan las propuestas». Así, ven imprescindible que los ciudadanos propongan las medidas que realmente necesitan.

Están satisfechos con su labor. Incluso muchas personas del norte de la Isla, aún no siendo beneficiarias, han apoyado esta iniciativa porque empatizan con un problema que también padece esta zona. Mensajes como sé lo que es porque todavía lo seguimos viviendo son ejemplos de declaraciones de alumnos del Norte que, pese a contar con dos líneas lanzaderas que ya funcionan ven que no están adaptadas a la demanda real. Para el alumnado del Norte ya se había dispuesto una guagua lanzadera como la que ahora se propone para el Sur. Se trata de las líneas 606 y 608, que provienen de los municipios del norte y finalizan su trayecto en el Aulario General.

De los 19.335 estudiantes matriculados en la Universidad de La Laguna, 3.311 provienen de la zona Sur y 3.846 de la Norte. Por lo tanto, son dos zonas que se ven afectadas casi por igual. David Bonalde y Andrea Carrero propusieron la medida de crear guaguas lanzadera con un trayecto que comience en Costa de Adeje y tenga paradas en los puntos claves de Los Cristianos, San Isidro, Güímar y Candelaria con salidas cada 25 y 30 minutos para cubrir la alta demanda que esperan para estas líneas. Se plantea que el recorrido finalice en el Intercambiador de La Laguna. Así se ayuda a los estudiantes que viven en el sur y que su día a día se ve condicionado por la falta de transporte público, las largas horas de espera y las colas en la autopista.

Se prevé que la propuesta, que llegó al Cabildo de Tenerife, se ponga en marcha al inicio del próximo curso. Los dos alumnos hablan de esta campaña como un trabajo duro y de gran sacrificio que llevaron a cabo gracias al apoyo de sus familiares y del estudiantado. David Bonalde recuerda que el alumnado se acercaba a ellos en las recogidas de firmas presenciales para darles su apoyo y compartir con ellos sus experiencias personales, igual de negativas. Bonalde se sorprende al escuchar casos en los que la situación del transporte ha sobrepasado los límites de algunos: «Nos han llegado a contar que han tenido que abandonar sus estudios». Muchos optan por compartir en sus redes sociales sus situaciones igual de condicionadas por la falta de un transporte público adecuado y accesible desde todo los puntos de Tenerife. Con ello se ha creado una gran comunidad de apoyo que incluye al colectivo de los trabajadores.

Según David y Andrea, esta medida no solo ayudaría al estudiantado, sino a las miles de personas que se desplazan cada mañana a sus puestos de trabajo desde el sur. Los jóvenes empatizan con estos ejemplos y han recibido hasta 800 quejas de individuos afectados de manera directa con la facultad, no se adaptan a la demanda real.

Una vez se ponga en marcha la medida, los estudiantes piden «prudencia» para que los usuarios que ahora tienen un piso alquilado vean la guagua como una alternativa eficaz. «Ningún estudiante del Sur se plantea estos largos desplazamientos. Todo el mundo tiene interiorizado que tiene que alquilar un piso lo más cerca posible de la facultad», afirma David. Así, el objetivo es fomentar el transporte público y equitativo para que no disponer de recursos económicos para alquilar un piso o disponer de vehículo privado no condicione el acceso a la educación. «El servicio de guaguas no puede ser un impedimento para la educación».

La población tinerfeña tiene generalizado que el transporte público es deficiente. Un 28,8% de la población, según el Plan de Movilidad Sostenibilidad de Tenerife, opta por el transporte privado frente al público debido a la ausencia o a la deficiencia de rutas de transporte público. David y Andrea no comprenden que las instituciones públicas hagan un llamamiento a la ciudadanía a que recurra a las guaguas: «La población tiene en su subconsciente que el transporte que se está prestando es deficiente. Si realmente queremos eliminar la congestión por tráfico, debemos tomar medidas contundentes y valientes», sentencian los jóvenes, que seguirán al tanto de las medidas que se adopten y su eficacia.