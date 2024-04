Rifirrafe entre gobierno local y la oposición por el cierre de la piscina de Los Silos

La piscina municipal de Los Silos está cerrada desde 2019, después de unas reformas en las que el Ayuntamiento invirtió 365.376 euros y una vez expiró (2018) la concesión administrativa otorgada al Consistorio silense por la Dirección General de Costas en 1968. El PP se interesó por la actuación del gobierno local para resolver esta situación; la alcaldesa, la socialista Carmen Luz Baso, recordó que fueron sus antecesores (PP-CC) los que no acudieron a la vía del Contencioso-Administrativo para reclamar la piscina.

Macarena Fuentes, portavoz de CC, defendió que el cierre de la piscina se produjo con el PSOE en los gobiernos regional e insular y por la «inacción y dejadez» de Ángel Víctor Torres y Pedro Martín. «A pesar de todos los requerimientos que hicimos al Gobierno de Torres para que intercediera y evitara el derribo, jamás se nos hizo caso», insistió Fuentes.

Demolición

Reiteró que la intención de la Dirección General de Costas de demoler las piscinas de Los Silos se debe a que «fue el anterior gobierno local del PSOE que, en el año 2018, no tramitó la prórroga de la concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre en esta zona». La edil de CC recuerda que el consejero regional José Antonio Valbuena «nos recomendó no ir al Contencioso y esperar al traspaso de las competencias de Costas», porque «si un juez toma una decisión sobre esta instalación no habría vuelta atrás».

Candelaria como ejemplo

La alcaldesa se señaló directamente a CC y PP como responsables de la situación de este expediente: «No se luchó». Afirmó que en 2022 presentaron un recurso previo que no obtuvo respuesta y que dejaron expirar el plazo de dos meses para recurrir. «Estamos trabajando y gestionando una reunión con el secretario de estado» para estudiar la fórmula que posibilite una nueva concesión administrativa de la piscina. Concluyó señalando al Ayuntamiento de Candelaria, cuya piscina está en una situación similar, como ejemplo de lo que debió hacer Los Silos. La Villa Mariana judicializó el procedimiento y dispone de un proyecto para afrontar una nueva concesión administrativa de su piscina.