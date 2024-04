Se busca una gata perdida en el aeropuerto del Norte: "Nos avisaron de que se escapó cuando estábamos ya en el avión"

Domingo, es el fin de la Semana Santa y el aeropuerto Tenerife Norte - Ciudad de La Laguna está como en las grandes ocasiones: lleno de viajeros que regresan a casa tras unos días de descanso en Tenerife. Entre esos miles de pasajeros están Rocío y Álvaro Bienert, dos hermanos que regresan a Madrid. Álvaro, médico de profesión, abandona la Isla tras un tiempo trabajando en ella. Es una mudanza en toda regla en la que le acompañan sus dos gatos, Naia y Gofio (adoptado en Canarias). Ambas mascotas viajan en un vuelo de Iberia Express y deben hacerlo, cada uno de ellos, en un transportín.

Álvaro ha pagado 145 euros por el billete de cada una de sus mascotas y, como marca el protocolo cuando se viaja con mascotas en bodega, tras realizar todo el papeleo, hay que acudir, siempre con la compañía de un empleado de la aerolínea, a pasar el control de seguridad. En Tenerife Norte este punto está en la zona por la que entran a trabajar los empleados del aeropuerto, cerca del aparcamiento. Allí está la zona para pasar los chequeos de seguridad con el animal. Una vez hecho este proceso el animal queda bajo custodia de la aerolínea para transportarlo a la bodega del avión, donde estará hasta la llegada al aeropuerto de destino.

Esa es la teoría que no se cumplió en el vuelo IB3759 del pasado domingo. Cuando los hermanos Bienert estaban ya dentro del avión para despegar un auxiliar de vuelo vino a darles una noticia extraña: "El transportín de la gata no está homologado y por tanto no puede viajar". La información sorprendió a Rocío y a Álvaro, que no entendían como horas antes, cuando presentaron la documentación de los animales en los puestos de facturación y el transportín fue etiquetado nadie les avisó de esa circunstancia. Ante la situación, los protagonistas de la historia propusieron subir al gato a la cabina con ellos o que compartiese transportín con su 'hermano' Gofio.

Ambas propuestas fueron rechazadas por los empleados del avión, el capitán del vuelo acudió a la zona donde estaban Rocío y Álvaro para comunicarles que no podían compartirlo porque el vuelo "duraba más de dos horas" y está prohibido según el protocolo. Poco después reciben la noticia que no querían escuchar: "La gata ha abierto el transportín y se ha escapado al patio".

El patio es la zona donde están las maletas en tránsito una vez pasan la zona de facturación, el problema es que esa zona tiene salida a la pista de despegue y aterrizaje, por lo que la gata pudo haber salido a esa zona. "Nos dijeron que la habían visto por la torre de control", relata Rocío Bienert a EL DÍA. Ataviada de casco y chaleco recorrió alguna de las zonas del aeropuerto llamando a la gata, "que maúlla cuando nos escucha a mi hermano o a mí" pero no hubo suerte. Ambos terminaron viajando a Madrid con un solo gato.

"Mi hermano lo está pasando mal"

Rocío, que trabaja en el campo de la comunicación, asegura estar llevando "mal" la situación y ha echado en falta algo más de empatía por parte de la compañía, que solo se puso en contacto con ella tras la publicación en sus redes sociales del caso. "Mi hermano se siente responsable y lo está pasando bastante mal", resume Rocío.

La aerolínea, por su parte, explica que "están haciendo todo lo posible por recuperarlo". Según explican portavoces de Iberia Express a este periódico: "La desaparición de Naia se detectó cuando iba a ser trasladado al avión y por eso, antes de despegar, se pidió a uno de los clientes que permaneciera en Tenerife para colaborar en las tareas de la búsqueda".

Para la búsqueda se ha pedido también la colaboración de la protectora SOS FELINA especializada en gatos, y todos los trabajadores del aeropuerto están avisados para que estén atentos por si apareciera. De hecho, durante estos días se encontró otra gata que luego resultó no ser Naia.

El aeropuerto ha desplegado varios dispositivos en el patio de equipajes para intentar recuperar al animal durante la noche, cuando el aeropuerto está cerrado y la ausencia de ruido hace más probable que Naia pueda aparecer. En Iberia Express aseguran que buscarán a la gata "el tiempo que sea necesario".

Precedentes optimistas para Naia

Después de publicar en redes sociales el caso, Rocío ha recibido muchísimo feedback contando otras experiencias de animales extraviados en aeropuertos. "Nos han contado que hubo un gato que estuvo desaparecido 50 días en el aeropuerto comiendo ratones". Rocío se muestra optimista y no pierde la esperanza de encontrar a la gata, compañera de vida, junto con Gofio, de su hermano Álvaro.