La ciencia se llama Margarita

Laura contempla con detenimiento y curiosidad los doce paneles que aparecen a la entrada del hermoso patio interior de la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán de Armas, en el número 9 de la calle Juan de Vera. Alumna de Bachillerato en un conocido instituto de Aguere, es la visitante perfecta para lo que se pretende con una muestra que despierta su interés, la que glosa la trayectoria vital y profesional de quien tal vez haya sido la científica española más brillante de la historia: la bioquímica Margarita Salas (1938-2019). Uno de los principales objetivos de la exposición es precisamente atraer a chicas a punto de iniciar sus estudios superiores o ya universitarias. Si son laguneras, muy bien, y si su interés se dirige a las carreras STEM –acrónimo en inglés Science (Ciencias), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas)–, estupendo, pero es con entrada gratuita y abierta a todas y a todos.

Con Laura han acertado, visto su interés en la figura de Salas, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento, que impulsa la iniciativa, los organizadores de Rocaviva Eventos y los colaboradores, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación i+12 del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid.

EL DÍA recorre la muestra, enmarcada en los actos del 8M y abierta hasta el día 27, con el comisario, Ángel Quintero. Detalla los logros científicos y sociales de Margarita Salas con base en sus propias frases y las que sobre ella pronunciaron otros cuyas imágenes incluyen los paneles caso de su primer becario, Jesús Ávila, aun en activo a los 78 años, o el legendario Albert Einstein que resume lo que puede ser la figura de Salas y su influencia: «Dar ejemplo no es una manera de influir sobre los demás; es la única manera».

Exposición sobre la científica Margarita Salas en La Laguna. / María Pisaca

Una forma muy original de explicar la trascendencia histórica de esta discípula del eminente Severo Ochoa en la Universidad Complutense de Madrid que se quedó a las puertas de recibir el Premio Nobel. A Quintero lo acompaña una Laura muy interesada que, de vez en cuando, acota la charla con sus acertadas preguntas sobre la persona y su obra.

Frases de Salas que enmarcan personalidad, vocación científica y compromiso con su género. En primer lugar, «para mí, investigar es una pasión; no podría vivir son la investigación». A ella dedicó toda su vida. Vida en femenino como muestra otra aseveración ahora recordada: «Las mujeres no es que vayan a llegar, es que ya están aquí» Laura lo corrobora. Pero también mostraba cuál era su idea sobre algunos aspectos cruciales. De nuevo con una frase potente: «A mí no me gustan las cuotas. Toda discriminación positiva siempre supone una discriminación negativa para alguien».

Ejemplo de vocación inquebrantable es su idea de «morir con la bata puesta». Tenía muy claro en valor del trabajo: «La vocación científica no nace, se hace». O cuando sentencia: «Nunca fui un talento extraordinario, sino una trabajadora incansable».

La concejala lagunera de Bienestar Social, María Cruz, también visitó la exposición Ciencia con nombre de Mujer junto a la de Presidencia, Carla Cabrera. Cruz reseñó sobre Salas que «además de ser una figura destacada de la ciencia, también fue pionera en ingresar en prestigiosas instituciones como las reales academias de Ciencias o Española». Una manera detalló, de «abrir el camino para mujeres que prolongaron su legado».

Margarita Salas logró importantes descubrimientos, entre los que destaca la enzima ADN polimerasa del bacteriófago Phi.29, que permite replicar el material genético desde cantidades ínfimas. Este logro ha supuesto importantes aplicaciones biotecnológicas en campos como la arqueología, la medicina forense o la criminología. Su patente ha sido la más rentable en la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ingresó a lo largo de su vida en otras instituciones de prestigio como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y llegó a presidir el Instituto de España. También obtuvo destacados premios de la Oficina Europea de Patentes, poco antes de su fallecimiento en 2019.

Referente mundial

Salas se convirtió en un referente mundial por sus investigaciones, pero también por el compromiso social y con la igualdad de género en su campo profesional. Ejemplo de esfuerzo, trabajo en equipo, dedicación a la divulgación científica e impulso de vocaciones. Como la que parece haberse despertado en Laura.

No puede faltar la ficha técnica de esta exposición gratuita que se podrá visitar de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. Se compone de doce paneles didácticos de 100x170 centímetros. Diez de ellos repasan la trayectoria vital y profesional como investigadora y docente de la homenajeada, el de entrada muestra el logo de las entidades participantes y el otro está dedicad a los ensayos clínicos Un rincón de selfies con siluetas de científicos y un audiovisual de cinco minutos dedicado a la protagonista completan la coqueta instalación en un marco ideal.

En La Laguna, hasta final de mes, la ciencia tiene nombre de mujer. Dándole la vuelta al título de una película española en pleno franquismo quedaría algo así: la ciencia se llama Margarita.