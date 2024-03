La gratuidad del transporte público está garantizada, aún sin presupuesto estatal

La gratuidad del transporte público está garantizada este año en Canarias y en Tenerife, a pesar de que el Gobierno de España prorroga el presupuesto del anterior ejercicio al renunciar a elaborar el de 2024. Así lo confirman la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y, «con matices y preocupación», la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Ejecutivo canario, Matilde Asián, tras el encuentro de trabajo que mantuvieron ayer. Guaguas y tranvías no costarán nada en la Isla hasta el próximo 31 de diciembre con el bono, tal y como ocurre desde el 1 de enero de 2023. Lo sella, señala Dávila, un decreto ley que respalda la prórroga de las cuentas del Estado. De cualquier forma, las administraciones regional y local esperan que se cumpla con el Archipiélago en virtud de los acuerdos reflejados en la agenda canaria. Apuntan como conclusión: «Lo tendrán que hacer a través del mecanismo de nuevos decretos ley o de las distintas normas que se vayan tramitando».

La presidenta del Cabildo deja claro que «esta institución no renuncia a que se vea reflejada, por ejemplo, en la Ley de Movilidad la cobertura de los sistemas ferroviarios para Canarias». Incide en que «el hecho de que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2024 no significa que nos quedemos con los brazos caídos, sino todo lo contrario; vamos a hacer un esfuerzo para que no haya ninguna merma para Tenerife». Explica que «la Isla necesita esos recursos económicos, indispensables para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos y los de toda Canarias».

Más precavida. Matilde Asián coincide en el diagnóstico, aunque fue más precavida que Dávila: «Si se prorrogan los presupuestos, y si la ley anticrisis que se anuncia no llega, habrá una bajada importante en las partidas para Canarias, lo que pondrá en solfa el transporte gratuito, entre otras cuestiones».

A Dávila y Asián las acompañaron sus equipos. Por el lado anfitrión , el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano; la consejera de Atención Ciudadana, Candelaria Padrón y el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías. En el lado de la Consejería estuvieron presentes el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Megías, y el director del Instituto Canario de Estadística (Istac), Sergio Alonso.

Al albur. Rosa Dávila valora que «el Gobierno de España renuncia a tener unos Presupuestos Generales del Estado y deja a un país completo al antojo de lo que está ocurriendo en Cataluña». Añade: «Nosotros entendemos que no puede ser así y tiene que haber una garantía para aquellas comunidades autónomas que han cumplido, como Canarias». En este sentido, aclara que «tiene una Hacienda y unos presupuestos saneados, hechos desde la prudencia y la atención a las comunicaciones recibidas desde el Ministerio de Hacienda». Concluye Dávila: «Por otro lado, tenemos que ver la repercusión que esto puede tener en las partidas que venían para Canarias y para los Cabildos».

Ilusión truncada. Matilde Asián, por su parte, indica que «en los presupuestos había partidas relativas a Canarias que con mucha ilusión había preparado el presidente del Gobierno (Fernando Clavijo) en aras del cumplimiento de la agenda canaria». Aclara: «Es decir, el establecimiento de una serie de cuestiones, ya no derivadas de un aspecto común de las comunidades autónomas, sino de los problemas específicos de nuestras islas». La consejera de Hacienda subraya: «No sabemos cuál va a ser el futuro porque la prórroga de los presupuestos significa que las partidas iniciales, previstas en 2023, son las que se prorrogan». Asián vaticina: «podríamos hablar de si las mejoras que se consiguieron en el Gobierno de Canarias para el presupuesto de 2023, posteriores a esas iniciales, también se prorrogarían». Y la consejera concluye: «Hoy (por ayer) se anuncia que se van a actualizar las entregas a cuentas, pero nos preocupa que se hagan a través de una Ley anticrisis y creemos que es mejor que sea mediante un decreto-ley porque la tramitación sería más rápida».

«Contentos». Aún así, Matilde Asián afirma que están «contentos» por que se vayan a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a través de una ley anticrisis, La consejera de Hacienda resume cómo el Archipiélago había presupuestado, «en tiempo y forma», las entregas a cuenta del ejercicio 2024 y la liquidación del de 2022, y cómo este «cambio de rumbo» nacional –la inexistencia de presupuestos– supuso, en un primer momento, el pasado miércoles «una sorpresa». La consejera del PP argumenta que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se notificó que las entregas a cuenta y la liquidación contaban con 280 millones, cantidad superior a lo que se había presupuestado. «En Canarias, señala, nos llevamos una alegría porque iniciábamos de nuevo las reglas de gasto, puesto que ese colchón financiero era muy positivo para nosotros».

Regla de gasto. Asián recuerda que iniciaron entonces una línea de actuación «consistente», que buscaba modular la aplicación de la regla de gasto, que impide utilizar el superávit para cuestiones que no sean compensar el déficit, que no hay, o bajar la deuda, «muy baja». Agrega que el Gobierno de Canarias solicitó que los efectos «coercitivos e impunitivos» derivados no se aplicaran al cumplir con los requisitos de estabilidad y sostenibilidad financiera: equilibrio estructural y deuda por debajo del límite. «Ya teníamos preparado en qué gastarnos esos 280 millones, con un refuerzo de los servicios esenciales, cuando nos enteramos de que no habrá presupuestos», lamenta.

Según las cifras anunciadas, que Canarias volviera a las entregas a cuenta supondría una bajada de 448 millones, lo que obligaría a hacer una retención de crédito y a bajar el gasto previsto en los presupuestos en 168 millones. Sin embargo, esa desazón que mostró de entrada el Ejecutivo canario fue matizada ayer porque la «novedad» es que, aunque no haya una ley de presupuestos, sí habrá una anticrisis, lo que permitirá actualizar las entregas a cuenta. Concluye Asián que «podríamos hablar de que las mejoras conseguidas por el Gobierno de Canarias en los presupuestos 2023 se prorrogarían, pero si no hay presupuestos, partidas concretas no se van a incluir y eso nos preocupa».