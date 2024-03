El drama de 90 familias que se quedan sin techo en Tenerife: bebés, personas mayores y vecinos con discapacidad, afectados

Recoge el Artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales necesarios". Unas simples frases que no se cumplen, o eso deben pensar las 90 familias que, irremediablemente, quedarán desalojadas de sus vivienda en el sur de Tenerife.

En el municipio de Arona, 210 personas se ven abocadas a la calle por el derrumbre de 44 viviendas en el edificio Chasna, en Costa del Silencio, Arona. El inmueble está afectado por aluminosis, provocando una debilidad estructural y que provoca un riesgo de desplome. Esta información consta en los informes emitidos por la Oficina Municipal de Urbanismo en 2021.

Este martes, 12 de marzo, se llevará a cabo la desaparición del edificio, en el cual vivían hasta estos días personas mayores, menores y recién nacidos, personas con discapacidad, con patologías diversas o embaradas, entre otras. Un drama el que viven todas esas familias.

La actitud de los vecinos es de resignación. Muchos saben del problema del edificio y muestran su disposición a abandonar el inmueble, pero la preocupación que les invade es la carencia de alternativa habitacional.

Edificio Chasna, en Costa del Silencio (Arona). / EL DÍA

Nuevos problemas

Problemas que pueden ir más allá como en el caso de varios vecinos. Iris, madre de una niña de solo cinco años, teme porque los Servicios Sociales le quiten a su hija al no tener un techo donde dormir: "el martes que nos desalojan es su cumpleaños".

El caso médico de Manuel es preocupante. Le diagnosticaron hace unos años una complicada enfermedad pulmonar: "Si me la quitan (la casa), yo siempre he dicho que los médicos que me salvaron la vida y estos me condenan a muerte". Dos testimonios recogidos por informativos de Televisión Canaria y que están dentro de las más de 200 personas afectadas que esconden diferentes casos de este tipo.

Ayudas sí, pero inservibles

Pese a esta situación, desde el Ayuntamiento de Arona, la concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín, asegura que "hemos fracasado" tras tocar a muchas instituciones como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife.

Existen ayudas para estos afectados, con cuantías económicas de hasta 2.000 euros para poder alquilar otro inmueble. A pesar de esto, la problemática va más allá, y es que "el problema es que no hay viviendas, porque el mercado ha colapsado y no hay oferta", asegura Martín.

El boom de las viviendas vacacionales, más acusado si cabe en el sur de Tenerife, ha hecho que la oferta de pisos de alquiler convencionales se disminuya ampliamente. Esto también ha provocado que, los pocos pisos disponibles, se sitúen en precios astrónomicos.

Un drama vital para todas esas familias que, si alguien no lo remedia, verá desmoronarse su vida con el derrumbe de sus casas.