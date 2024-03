María Jesús Vargas: “Objetivo: Igualdad de derechos y Oportunidades”

Se cumplen cinco años desde su llegada al frente del Área de Mujer e Igualdad del Consistorio guanchero. ¿Qué balance hace de este periodo?

En 2019 inicié mi actividad como concejala en tareas de Gobierno y, desde entonces, no he dejado de potenciar las diferentes áreas que me han tocado dirigir. Estar al frente del departamento de Mujer e Igualdad de un municipio como La Guancha me ha brindado muchos momentos positivos, satisfacciones personales de enorme calado, descubriendo los problemas de muchas mujeres que viven aquí e intentando abanderar un proyecto feminista basado en el respeto, el diálogo y la educación en valores. El balance que hago, innegablemente es muy positivo. Junto al personal técnico y a entidades y colectivos relacionados con nuestra vida social hemos logrado desarrollar con éxito muchos programas de concienciación y visibilidad, fortaleciendo los derechos y oportunidades de las mujeres que vivimos aquí, pero también cambiando pensamientos arcaicos y costumbres heredadas, barriendo el machismo siniestro y empoderándonos como parte protagonista de la sociedad en la que queremos vivir.

¿Qué actuaciones ha diseñado para subrayar este año el Día Internacional de la Mujer en su municipio?

Marzo en La Guancha, como en el resto de puntos de este país, es el mes por excelencia en el que multiplicamos nuestros esfuerzos para concienciar y visibilizar el papel destacado de la mujer en nuestro entorno. El 8 de marzo es más que una fecha en el calendario; alzamos la voz para gritar bien fuerte que queremos ser libres e iguales, en una sociedad diversa, cambiante y abierta. En estos primos días hemos colocado en la fachada del Ayuntamiento el lazo conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, además de un cartel en el que anunciamos alto y claro que nosotros defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, por encima de todo. También hemos celebrado en el instituto del municipio una ruta teatralizada de la compañía Burka Teatro, un viaje apasionante por la historia de muchas mujeres referentes de la lucha contra las injusticias que sufrimos en el pasado. Este viernes estaremos en San Juan de la Rambla, en la Marcha por la Igualdad de la Red del Norte, celebrando todas las conquistas alcanzadas y reivindicando lo mucho que queda por hacer. A mediodía estaremos por fuera de nuestro Ayuntamiento, leyendo el manifiesto de esta edición junto a estudiantes del IES La Guancha - Jerónimo Morales Barroso y usuarios/as del Centro Ocupacional del municipio. La oferta de actividades de este año recoge otras acciones, como un taller de autocuidado personal, igualdad y autoestima, a cargo de Corina Pérez; una charla impartida por la psicóloga sanitaria, Jennifer Montesdeoca, denominada “¿Hablamos de menopausia?”, y un conjunto de intervenciones entre abril y junio en los centros educativos, centradas en la prevención de las violencias sexistas y la potenciación de la igualdad en las aulas, bajo la dirección de Patricia García Ojeda. Marina Marroquí Esclapez, también nos visitará el 9 de abril, con su taller “Eso no es amor. 30 retos para trabajar la igualdad”, dirigido al estudiantado de nuestro instituto.

¿Qué significa para La Guancha la Red de Municipios por la Igualdad de Género del Norte de Tenerife?

Es un paraguas gigante que acapara y vincula a los quince municipios de la cara norte en sus políticas de igualdad, de prevención frente a la lacra machista, de promoción de los derechos y oportunidades de las mujeres, y otros tantos retos que asumimos cada día. Trabajar en equipo es la mejor fórmula para garantizar la promoción del feminismo en nuestra sociedad, y la Red, nacida en 2017, está consiguiendo que eso sea posible. Estamos en contacto permanente, tanto la clase política como el personal técnico, generando espacios de formación y de debate, campañas, cruzando datos y exigiendo más inversiones y proyectos para los pueblos del norte. La puesta en marcha de la Red del Norte ha sido un verdadero acierto.

¿Siente que su pueblo es hoy más feminista que hace cinco años?

Lo siento y lo afirmo sin lugar a dudas. Mire, un ejemplo claro lo tenemos en el Gobierno local, con seis mujeres gestionando y trabajando en favor del presente y futuro de La Guancha. Esto no es discriminar al hombre, es visibilizar y demostrar que también nosotras podemos ser mayoría, no solo los hombres. En el pasado esto hubiera sido algo impensable.

¿Qué papel ocupan los centros educativos en sus políticas feministas?

Un papel crucial, sin ellos no sería posible organizar y materializar todas las acciones de formación, prevención y visibilidad que desarrollamos desde el Ayuntamiento. Tanto con los colegios como con el IES y el CEPA tengo unas excelentes relaciones. Eso hace posible que sea fácil diseñar, proponer y sellar acuerdos de manera constante, siempre pensando en los beneficios que aportan los proyectos que ideamos al estudiantado local, especialmente a nuestros/as niños/as y jóvenes.

La posición de la mujer en los sectores económicos del municipio, ¿es protagonista en este momento?

Por supuesto, especialmente en el sector empresarial y comercial. La mujer guanchera también emprende. La pequeña representación industrial que tenemos en Santa Catalina cuenta con féminas en los puestos principales. Pasa lo mismo en el apartado agrícola, en la cartera de servicios profesionales y en otros muchos espacios laborales y de gestión económica. Somos un municipio feminista, avanzado y moderno en el ámbito de la igualdad entre sexos.

¿Qué piensa cuando algunas personas dicen que los pueblos pequeños de la Isla siguen teniendo un porcentaje mayor de casos de discriminaciones por razón de sexo?

A esas personas les digo que nuestra tarea sigue siendo redoblar esfuerzos, proyectos e inversiones para garantizar en todas las actuaciones locales que la igualdad se practica en todas sus vertientes, sin paliativos. Esa afirmación no es cierta ni está basada en ningún estudio científico o riguroso con la realidad isleña. Aquí estamos en continuo movimiento porque somos una Isla muy pequeña así que no se puede afirmar que un núcleo poblacional cuente con más casos machistas que otro por el simple hecho de ser un pueblo y no una ciudad. Mis vecinos y vecinas son tan defensores de la igualdad como lo pueden ser los residentes en la Capital.

Y el personal municipal, ¿cuenta con su apoyo en los diferentes proyectos en favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres?

Siempre me he sentido muy respaldada por ellos/as. Son pieza fundamental del trabajo que desarrollamos. Su asesoramiento, acompañamiento y criterio técnico avala todos los pasos que damos, mucho más en campañas y programas de enorme sensibilidad como las relacionadas con el 25N o la actual, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hacemos un gran equipo y yo me siento muy orgullosa de forma parte de él.