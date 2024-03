Manifestación 8M en Santa Cruz: este será el recorrido de la principal movilización en Tenerife

La Plataforma Feminista 8M anunció este lunes, 4 de marzo, el recorrido de la tradicional manifestación en Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer. La movilización comenzará el viernes, 8 de marzo, a las 19:00 horas. Tendrá un recorrido comprendido entre la avenida 25 de Julio hasta la Plaza Candelaria, pasando por Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás.

Este año, bajo el grito: Ante las opresiones, los genocidios y las violencias patriarcales, ¡sublevación femenina!, las calles de la capital tinerfeña se teñirán de morado para condenar todas las formas de violencia que traspasan fronteras físicas y simbólicas en una perspectiva global. En concreto, se pone el foco en “el genocidio sobre el pueblo palestino” y la situación en la que este coloca a la mujer y asuntos como la brecha de género en las pensiones, que derivan del historial de posibilidades de empleo de la mujer y la calidad del mismo, con interrupciones a lo largo de su carrera laboral.

El techo de cristal sigue siendo una realidad en la sociedad actual, por ello, representantes de la plataforma critican que la mujer no solo se agrupe en sectores con salarios más bajos, sino que tenga más dificultades para acceder a cargos de relevancia. También destacan los problemas de las migraciones, en especial en el Archipiélago. Reivindican que será necesario “erradicar” la actual Ley de Extranjería para que no se establezcan diferencias entre quien tiene derechos y quien no.

Protocolos contra violencia en las aulas

Las violencias machistas y la cultura cisheteropatriarcal también serán objeto de crítica durante la movilización, por “humillar, despreciar y cosificar” a mujeres, en especial, a aquellas que pertenecen a colectivos más vulnerables.

Las peticiones se centraron en solicitar protocolos contra todas las formas de violencia en el entorno educativo. Defienden una educación y co-educación afectivo-sexual en todos los ámbitos sociales, incidiendo en las aulas, para crear conciencia feminista e interseccional basada en el placer, la comunicación y la igualdad.

Actos en el resto de la Isla

El norte y el sur de la Isla acogerán otras actividades con motivo del 8M. En el Espacio Social La Casa, en La Orotava, hay previsto un taller de pancartas para este jueves, 7 de marzo, a las 10:00 horas. La zona sur, por su parte, concentrará sus actos en el Centro Cultural de Los Cristianos, el día 8, bajo el lema Mujeres del mundo por la paz. Desde las 10:00 hasta el mediodía se celebrará un evento informativo y la concentración de mujeres.