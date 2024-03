Casi todo por hacer en El Tablado

El cierre de la última venta deja al pueblo más al Sur del litoral de Agache sin pan, por ejemplo; una vivienda declarada en ruina, aún sin demoler, obliga a balizar la zona de baño desde hace casi un año; la caseta de la playa y lo que fue un campo de bochas hoy son puntos insalubres; el Obispado dejó al lugar sin su templo y los vecinos exigen que devuelva el suelo para reconstruirlo... La lista de carencias es larga.

El Tablado quiere recuperar su zona de baño con plenitud, reclama un área de cultura y de ocio al aire libre, plantea la reposición de la ermita, propone habilitar un centro de formación y social para los mayores, quiere un campo de petanca y la declaración de área sensible para esta localidad. «Aquí no podemos comprar un pan». Es la frase con la que Francisco Bautista, vecino y portavoz del Colectivo Independiente del Tablado, resume el estado de deterioro que vive este enclave del litoral de Agache.

Más del 75% de la zona de baño está balizada desde hace un año ante el riesgo de desplome de una vivienda declarada en ruina que debe ser demolida, expediente no resuelto aún. El resto de la playa «goza de falta de limpieza del musgo y de la reposición de lo que se lleva la marea». Piden prismas para un baño más seguro, un dique semisumergido para mantener la arena, un pecio a no más de 20 metros de profundidad y concluir el proyecto Tenerife y el mar.

En este punto hay una caseta que sirvió de quiosco. Tras dos años cerrada, «es un punto insalubre». El Colectivo plantea que las administraciones resuelvan la situación con el titular y arbitre las fórmulas que doten al lugar de este servicio durante el verano, con su posterior retirada.

Insalubre es el término con el que también definen lo que fue un campo de bochas, hoy escombrera y baño para perros. «Este es un problema de salud pública». La solución pasa por restaurar el terreno, plantar flora autóctona, crear un acceso seguro al barranquillo y devolver el campo de petanca. En la Avenida marítima, procede colocar una placa con la historia del primer equipo de Agache y sustituir el aparato de gimnasia existente por una imagen alusiva, contando con la colaboración ciudadana para ello.

La escasez de equipamiento y servicios lleva a El Tablado a proponer un espacio de uso cultural y de ocio al aire libre. Para ello, «el Cabildo debe devolver el suelo que el Ayuntamiento cedió junto a la autopista».

La lista de demandas y propuestas incluye la construcción de una ermita. La anterior fue demolida por el Obispado «sin conocimiento vecinal ni del Ayuntamiento». Reclaman «que restituya el suelo al municipio» para edificar el nuevo templo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y San Carlos Borromeo, venerados en esta localidad. En honor a la Virgen se celebró la primera misa a mediados del siglo XX, según reflejan los documentos. El uso alternativo del edificio en el que hoy se desarrolla el culto religioso «debe ser social y de formación para los mayores».

Para definir el estado del núcleo, Francisco Bautista alude al cierre reciente de la última venta del barrio: «El Tablado hoy no tiene donde comprar pan. La última venta sucumbió ante los desorbitados impuestos y las sucesivas crisis». Y no es una cuestión baladí. «Hoy, aquellos vecinos sin medios propios para desplazarse están obligados a esperar el regreso de quienes trabajan para que el pan no falte en sus mesas».

Agache fue una comarca de acción especial a finales del siglo pasado por sus condiciones. Por ello, se benefició de fondos europeos para propiciar el reequilibrio de su modo de producir y vivir. Para El Tablado de hoy, el Colectivo Independiente plantea a las autoridades municipales, en primer término, «que formule un mecanismo que, a modo de área sensible, incentive, cree las condiciones y garantice para el litoral un comercio que facilite el acceso a los productos perecederos básicos».