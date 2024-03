Asier Garitano explota: "Álvaro Romero no tiene derecho a estar enfadado"

Asier Garitano, técnico del CD Tenerife, explotó este viernes en sala de prensa al ser preguntado por Álvaro Romero, futbolista que llegó al representativo el pasado verano y que, tras recuperarse de una grave lesión de rodilla, apenas ha tenido protagonismo.

Cuestionado por el estado de ánimo del atacante andaluz, Garitano reaccionó de una forma desconocida hasta la fecha en el técnico vasco. Calmado en las formas, pero agresivo en el discurso, Asier aseguró que su futbolista no tiene razón alguna para encontrarse disgustado.

"Un chico que viene de Primera Federación y lo ficha el Tenerife tras romperse el cruzado no tiene derecho a estar enfadado. Aquí hay muchos medios de comunicación y cada uno tiene sus intereses y sus historias, pero yo me centro en los jugadores. He escuchado al consejero y a todo el mundo. Aquí cada uno se ha posicionado ya", zanjó el técnico.