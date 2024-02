Antonio Hernández: «2024 será el año de la reactivación de proyectos de gran importancia»

La Guancha siempre ha mantenido una estrecha relación con el sector primario, el producto local y las tradiciones. ¿Gozan de buena salud estos apartados en la actualidad?

Sí, por supuesto. La identidad de nuestro municipio no se entendería de ninguna manera sin esos rasgos vinculados a la agricultura, al sector vitivinícola y a los productos que nacen y se distribuyen desde nuestro territorio. El Mercadillo del Agricultor, junto a las bodegas Viña Zanata, Viñatigo y Borja Pérez, la firma Zum Zum Miel y Naturjube son los mejores referentes que tenemos para confirmar públicamente esa relación inseparable entre la economía local y los frutos de la tierra de nuestro entorno, con sabores de una calidad extraordinaria. En relación a las tradiciones, los guancheros sacamos pecho de la amplia cartera de oficios tradicionales que rezan en nuestra historia, con la alfarería, la cestería y el calado como principales protagonistas. EL Centro de Artesanía de La Guancha es en la actualidad una de las grandes joyas de la localidad, con una amplia exposición de productos artesanales y talleres para la conservación y promoción de los mismos.

¿Cuál es la valoración que hace de la situación actual que atraviesa el municipio?

Desde el pasado año arrastramos un cierta sensación de parálisis, fruto de los múltiples problemas que hemos venido padeciendo en relación al diseño y materialización de proyectos muy necesarios para nuestros vecinos, pero la realidad es otra bien distinta. Gobernamos por primera vez en pacto (PP-PSOE), un acuerdo entre personas de palabra que goza de muy buena salud, con una sintonía excelente y muchos proyectos por finalizar o impulsar en estos años que tenemos por delante. En estos meses nos hemos centrado, principalmente, en el proceso de estabilización del personal del Ayuntamiento. Ya son unas 23 personas funcionarias, de un total de casi 60, las que han conseguido hasta el momento ese ansiado reconocimiento de sus puestos de trabajo. Me atrevería a decir que somos de los municipios de Canarias que más empleados estabilizados ha conseguido en este periodo extraordinario. Ha requerido de un trabajo interno muy importante, con muchas horas de dedicación, casi en exclusiva, de los diferentes departamentos del Consistorio. Tenemos lo que resta del año para completar este objetivo vinculado a los recursos humanos de la administración que presido.

¿La reapertura de la Carretera El Roque sigue siendo una prioridad para el Gobierno local?

Evidentemente. Buena parte de nuestros esfuerzos en materia de inversiones e infraestructuras están centrados en esa problemática, surgida a raiz de la caída de una piedra de grandes dimensiones en medio de la vía. Desde entonces la hemos mantenido cerrada por motivos obvios: garantizar la seguridad, la integridad física de la población, más allá de actitudes temerarias o presiones de algunos sectores o partidos políticos. Estamos a la espera de los informes jurídicos para aprobar los pliegos, llevarlos a la Junta de Gobierno y comenzar la licitación, a lo largo del mes de marzo. Estamos en la recta final del procedimiento, confiados en una reapertura que se antoja cada vez más cerca, pese a la complejidad administrativa que vive hoy nuestro Ayuntamiento. Entre la dirección de obra y la ejecución de la misma vamos a destinar unos 500.000 euros de nuestro remanente líquido de tesorería aunque confío en que el Cabildo afronte buena parte de esa cantidad.

La piscina es otro de los asuntos pendientes…

Es otra de las prioridades que tenemos encima de la mesa. Tenemos la ficha presupuestaria que el Cabildo de Tenerife nos cedió el año pasado, en torno a 800.000 euros, y ahora estamos a la espera de licitar también esa urbanización exterior del edificio, que alberga la piscina y todas las dependencias y salas de trabajo que la rodean. Confío en que antes del verano también se active esta licitación,

¿En qué consiste el proyecto de Mejora de la Eficiencia en la Red de Agua?

Son varias acciones, impulsadas con un presupuesto de 200.000 euros aportados por la Institución insular a través del Área de Cooperación, para la eliminación de las tres roturas de carga que padecemos actualmente, debido a la orografía del terreno, por no cumplir la normativa sanitaria y porque no nos permiten estudiar mejor nuestras redes. Son sistemas abiertos que queremos sustituirlos por válvulas reductoras de presión, con telecontrol y acompañados por contadores de altura. Estamos transformando nuestra red, digitalizándola y haciéndola más accesible y manejable para actuar con eficacia ante posibles roturas u otros problemas, minimizando las fugas pero también las restricciones periódicas que soportamos, aunque en lo que llevamos de mandato no hemos tenido que activar ninguna en relación al consumo de agua.

¿Qué ha pasado con la obra del Auditorio?

Está suspendida desde abril del año pasado por problemas y discrepancias entre la UTE y la dirección de la obra. Este Ayuntamiento ha tenido que solicitar un modificado del proyecto inicial para garantizar la continuidad de los trabajos, lo que ha significado la inyección de un millón de euros más que hemos tenido que aportar, haciendo uso de nuestro remanente. Con ello, estamos hablando de una edificación que nos costará en torno a 6,2 millones, aunque esa cantidad no es definitiva porque la actualización de precios que se viene nos obligará a seguir adaptando el presupuesto final. Ahora estamos a la espera de que la empresa adjudicataria acepte el modificado aprobado. En caso afirmativo, la obra seguirá adelante en breve; de lo contrario tendremos que suspender el contrato y activar una nueva licitación. Confío en que no lleguemos a ese extremo.

¿Tiene prevista la mejora de las calles que integran el núcleo de Las Cucharas?

Nos comprometimos con la construcción de la plaza y el centro cultural del barrio y lo conseguimos recientemente. Ahora nuestro objetivo es mejorar el estado del firme de todas las calles de esta zona del municipio, con una ficha presupuestaria de unos 250.000 euros que ya tenemos comprometida. Soy consciente de que presentan un estado importante de deterioro así que intentaré por todos los medios que la licitación se lleve a cabo a lo largo de este año.

¿Le preocupa la situación actual del agua en La Guancha?

La experiencia me dice que debemos ser prudentes, mucho más cuando se trata del agua en el municipio. La evolución del consumo y de los niveles de nuestros depósitos empieza a ser preocupante, pese a que nos encontramos en pleno invierno. De forma paulatina estamos perdiendo volumen. Si esa tendencia sigue, y si la lluvia sigue sin aparecer, nos veremos sin la altura necesaria para dar una respuesta efectiva a la población. Esta situación se topa con la realidad que viven nuestros agricultores, sin agua en las balsas, casi vacías a estas alturas del año, ni una respuesta proporcionada por parte de BALTEN. Con este panorama, se ven obligados a utilizar agua potable para regar sus cultivos, lo que agrava más aún la situación de inexistencia de agua para el consumo de las personas que vivimos aquí. Esto tensiona nuestro sistema hídrico y temo que, salvo que se activen mecanismos y políticas efectivas por parte de Cabildo y Gobierno de Canarias, encaremos un verano con muchos titulares negativos.