La alcaldesa de Arona mantiene su apuesta por la vivienda y afea los enredos del PSOE

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, mantiene su apuesta prioritaria por crear más viviendas asequibles en el municipio. Además, afea a la oposición, en especial al PSOE, sus enredos sobre un asunto tan decisivo para los vecinos tras negarse a apoyar una moción institucional que iba en esa misma dirección para, unas horas después, presentar otra al pleno de este jueves con el mismo propósito pero con unos planteamientos contrarios a las normativas.

«Hemos mantenido reuniones con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias y lo seguiremos haciendo para ganar suelo en el que construir casas o liberar otras ya existentes», subrayó Lemes.

El pasado martes, el PSOE y el Grupo Mixto votaron en contra de la inclusión en el pleno de este jueves de una moción institucional a favor de la vivienda y, por lo tanto, este punto no formó parte del orden del día.

La moción, presentada por el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Arona, formado por el Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona, instaba a tomar medidas urgentes ante la crisis de la vivienda por parte del Gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

El Gobierno aronero expuso en esa moción la grave crisis de vivienda que afecta al municipio y que supone «un desafío social y económico, algo que repercute en el bienestar de las familias y la sostenibilidad de nuestra economía y modelo de sociedad». En el caso de Arona hay más razones, además, por «ser un área con alta demanda turística y laboral, donde la escasez de vivienda asequible ha llevado a una crisis de disponibilidad para los trabajadores del sector y causando aún más problemas de movilidad debido a los largos desplazamientos forzados».

Tras rechazar la moción institucional en la Junta de Portavoces, el PSOE eleva otra al pleno que apuesta por lo mismo con una salvedad: introduce que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Canarias a que pida la declaración de Arona como municipio tensionado.

Es una consideración contemplada en la ley de vivienda que define de esta manera a las áreas de las grandes ciudades en las que el coste del alquiler o la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de las familias. Conlleva medidas compensatorias para rectificar este desequilibrio.

La moción del PSOE fracasó este jueves con los votos en contra del grupo de gobierno, en un pleno en el que la alcaldesa reprochó a los socialistas que primero dijeran que no a las medidas en favor de las políticas de creación de vivienda social y luego dijeran que sí con otra moción que, además, no se puede llevar a cabo. Fátima Lemes recordó al PSOE que la declaración de área tensionada queda fuera de las competencias municipales, por lo que, en el caso de aprobarse, no tendría ninguna validez legal al ser las comunidades autónomas las competentes en esta materia.

Lemes dejó claro que pese a la negativa de la oposición a la moción institucional, va a seguir manteniendo la mejora de la vivienda en Arona como una de sus prioridades en el presente mandato.