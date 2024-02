Tenerife será la capital mundial del turismo durante tres días de junio

Tenerife se convertirá en capital mundial del sector turístico del 19 al 21 de junio como sede, durante esos tres días, del Global Summit Tourism: The State of the Art, el mayor encuentro mundial sobre el conocimiento de cómo está la industria a nivel planetario desde el debate de profesionales, instituciones, empresarios y académicos. Auspiciado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), el foro, que no se celebra desde hace veinte años, reunirá a expertos nacionales e internacionales de diferentes ámbitos para departir acerca del presente y de los retos a abordar en los próximos años.

Presentaron el evento el vicepresidente y consejero del área del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Junto a ellos estuvieron en el acto la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de La Laguna (ULL), Candela Díaz; el profesor especializad en la materia de la misma institución Eduardo Parra y el coordinador técnico del departamento de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Dmitriy Ilin.

Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, ULL y la Universidad Strathclyde de Glasgow (Escocia), «en un formato diferente, innovador y colaborativo», reunirán a los mejores en la Facultad de Economía y Empresa de la institución académica tinerfeña para analizar el estado del arte –como se denomina técnicamente– de la industria. El encuentro se centrará en seis grandes ejes: gobernanza colaborativa e inteligente, nuevos liderazgos y crecimiento sostenible e inclusivo, mercado laboral y transformación competitiva de los destinos; espacio turístico, empresas y personas; producto, márquetin e inteligencia turística y transformación digital y digitalización. Este será el tercer foro en la historia, después de los celebrados en 1994 y 2004 en Escocia.

Destino líder. Lope Afonso señaló que «nos sentimos un destino líder, pero que debe desarrollar ese liderazgo de forma responsable para abordar las reflexiones sobre el desarrollo de la industria y, también, sus desequilibrios o desórdenes». Sin dejar de lado «las cuestiones relacionadas con el sector que la realidad económica y social nos imponen». Mencionó la sostenibilidad vista desde el ángulo ambiental, social y económico. «Queremos ser, además, un actor muy importante con un espíritu crítico ante los desafíos previstos». Afonso incidió en la necesidad de las campañas de sensibilización «para turistas y residentes» como la manera de acabar con los comportamientos inadecuados, últimamente muy frecuentes, en los espacios naturales protegidos.

El evento más importante. Dimple Melwani destacó que este es el evento más importante que se celebra para la industria turística de la Isla, ya que Tenerife va a liderar el sector como polo del conocimiento científico. «Vamos a contar con empresas, profesionales y, también, alumnos que estudian turismo y otras carreras», valoró. Además de «personalidades importantísimas a nivel mundial en el ámbito académico y miembros afiliados de la OMT en un foro que marcará un antes y un después». También se refirió al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a un plan de acción a realizar para afrontar los cambios en el sector.

Apuesta de la ULL. La vicerrectora de la ULL, Candela Díaz, comentó que «apostamos por ser referente mundial sobre destinos turísticos inteligentes». Felicitó a todos los agentes implicados que han conseguido que Tenerife sea sede este gran evento y destacó la relevancia de la Isla en la industria turística «como un ejemplo de un destino inteligente».

Uno de los impulsores. El profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo de la ULL, Eduardo Parra, aporta sus 26 años de experiencia. Manifestó que «se trata de un proyecto muy ambicioso y para la Isla, muy importante al tener a agentes de todo el mundo de la industria del turismo aquí para debatir los retos del futuro». Subrayó: «Queremos colocar a Tenerife como centro de conocimiento». Adelantó que «estamos en el inicio del camino y nos queda un trabajo durísimo en los próximos cuatro meses, pero lo vamos a conseguir».

Respaldo internacional. Dmitriy Ilin, por su parte, indicó que «hoy es un día importante para Tenerife al incluir en su agenda de eventos un encuentro tan importante como Global Summit 2024». Incidió en el objetivo de «unir a los expertos de los sectores académicos, empresarial y gubernamental para debatir durante tres días los temas que preocupan a la industria turística». Lo harán «en la búsqueda conjunta de las soluciones a los desafíos a los que se enfrentan los destinos turísticos».

Expertos. Sobre esos desafíos realizarán su aportación los académicos, expertos en turismo, empresarios, analistas, funcionarios gubernamentales, representantes de universidades, centros de I+D+I y asociaciones y organizaciones de turismo. Entre ellos cabe destacar a Dimitrios Buhalis (Universidad de Bournemouth), Ion Vilcu (OMT), Youcheng Wang (Universidad de Florida), o Sara Dolnicar (Universidad Queensland Australia), entre otros.

Las jornadas se distribuirán en ponencias temáticas, sesiones de trabajo, encuentros virtuales, foros y talleres. Los interesados pueden consultar toda la información sobre el evento e inscribirse en la web tenerifetsa2024.com.