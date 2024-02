Un hombre denuncia en redes el trato homófobo de un policía en Arona: “Maricón, vas a aprender cómo se hacen las cosas aquí”

Cristo Díaz, ciudadano tinerfeño, ha denunciado en redes sociales que recibió un trato homófobo por parte del personal del depósito municipal de Arona y un policía local. Los hechos ocurrieron este lunes, 26 de febrero, mientras el hombre intentaba recoger su vehículo. Según asegura en el vídeo, tras las reiteradas burlas de la trabajadora optó por presentar una queja, sacar su móvil y comenzar a grabar lo que sucedía. Fue en ese momento cuando el agente se lanzó sobre él y, supuestamente, le dijo al oído: “Mira maricón, vas a aprender cómo se hacen las cosas aquí”.

Cristo Díaz (@elcristito), presunta víctima de la agresión, fue sancionado por circular sin seguro. Su coche fue trasladado al depósito y, una vez allí, para retirarlo debía pagar una cantidad de dinero que aumentaba con el paso de los días. Tras realizar los trámites pertinentes se personó para recoger el vehículo.

Siempre según relata el denunciante en redes, la actitud de la trabajadora y del policía fue altanera en todo momento. “Entre ellos comentaban en voz alta y se mofaban de mi situación”, explica. Mientras él enseñaba la documentación requerida escuchaba conversaciones como: “Este podía haber matado a alguien, sin seguro, y ahora viene de bueno” o “No lo entiendo, paga 1.500 euros de multa, taxis y un seguro nuevo y se queja por el coste de la estancia en el depósito”.

En el vídeo, difundido en Facebook y Tik Tok, el hombre, aún con lágrimas en los ojos, trata de exponer lo sucedido. “El policía intentaba quitarme el móvil, pero al decirle que no me tocara porque había me insultó al oído”. Además, cuenta que el agente estaba muy nervioso, que primero lo empujó e intentó echarlo y después llamó al resto de compañeros. Según afirma, los escuchó decir: “sí, ahora salimos todos y lo arrastramos”. En todo momento, remarca que en la cara de los trabajadores veía odio.

“Tengo 37 años, salí llorando, pero estaré bien. Sin embargo, imaginen si hubiera sido un chico de 20, qué hubiera pasado”, así concluía el vídeo Cristo Díaz. Tras el revuelo se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional situada justo enfrente del depósito municipal. Allí, denunció tanto a la trabajadora como al agente por “acoso, abuso de poder y homofobia".

Hasta ahora, sin valoraciones del Ayuntamiento

Nadie se ha pronunciado aún por parte del Ayuntamiento de Arona de manera pública. Según ha podido saber EL DÍA, desde la concejalía de Seguridad se están averiguando todos los detalles. Una vez realizado el informe, asegura, se tomarán las medidas oportunas. Mientras tanto y a la espera de más datos, Alexis Gómez, concejal de Seguridad, no va a realizar ninguna valoración.