Tenerife reclama de nuevo el regreso de la momia de Erques

«Es necesario abrir el debate de que la momia guanche original descubierta en el barranco de Erques (Arico), actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid, vuelva a la Isla. Este es el momento y así lo solicitará oficialmente al estado el Cabildo de Tenerife». Lo asegura el vicepresidente de la Corporación insular, Lope Afonso, quien explica como la institución pública se suma así a la petición este mismo mes de la entidad privada Fundación Tamaimos. Confía en que a la octava sea la vencida porque ya se ha solicitado en siete ocasiones anteriores. Afonso señala que «puede haber réplicas allí o en cualquier otra parte, pero el original tiene que estar aquí como símbolo de nuestro pasado a mostrar a residentes y visitantes».

El momento adecuado al que se refiere Lope Afonso tiene que ver con el anuncio el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados del ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun. En esa exposición planteó un «proceso de revisión de las colecciones que permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas». Recordó «compromisos internacionales asumidos por España que se traducen en un proceso de revisión» de las colecciones de los museos estatales. Urtasun avanzó que este proceso de revisión ya forma parte, como eje transversal, en las programaciones temporales de algunos de ellos.

Precisamente, en una de las galerías bajo control del estado, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), se expone desde 2015 la momia guanche de Tenerife, un xaxo –según los estudios, la palabra en guanche– localizada en el Barranco de Erques y que el Cabildo de la Isla reclama desde 1976. Luego repitió la petición en 1990, 2004, 2006, 2012, 2017 y 2021.

Motivos. Afonso reflexiona: «Para la Isla es un orgullo y una satisfacción que el Museo Arqueológico Nacional o cualquier otro organismo de ese calado se haga eco de todo lo que tenga que ver con nuestra antropología, historia y cultura». Añade el vicepresidente: «Por eso es para estar contentos de que un ejemplar de momia como el popularmente conocido como Jacinto se exhiba n Madrid». Sin embargo, valora, «eso no quita para que sea la hora de tener el original aquí y podamos mostrar a los muchos visitantes de la Isla que tenemos un pasado del mundo aborigen, los vestigios de una cultura singular». Esta última, señala el también consejero insular de Turismo, «entroncó con la castellana, más tarde española, y la europea para dar lugar a la sociedad que somos hoy». Afonso insiste en que «no excluimos mantener réplica o réplicas en el Museo Arqueológico Nacional o en cualquier otro espacio que las desee recibir y donde pensemos que sea conveniente exhibiera, pero la momia original debe estar en Tenerife». Indica que «así se lo haremos llegar en próximas fechas al propio órgano estatal de Museos y al Ministerio de Cultura a través de nuestro consejero insular del área, José Carlos Acha». Señala que «si se llegara al acuerdo, que confío en que sí, sería como una suerte de trueque o intercambio con la réplica que está actualmente en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) –desde noviembre de 2022–».

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife / E. D.

Este centro cuenta con la mejor colección de restos aborígenes de Canarias. Concluye Afonso con este razonamiento: «No queremos crear discusiones estériles, sino plantear una reivindicación justa que los ciudadanos de Tenerife merecen conseguir por todo el tiempo que lleva fuera y por el hecho de que aquí se le pueda aportar el valor que desde el punto de vista histórico y cultural tiene ese ejemplar de momia».

Intentos fallidos. El líder del PP recuerda que «no es la primera vez y en ocasiones anteriores no se logró por falta de continuidad e insistencia o por no apuntar al lugar idóneo». Considera que también hay un cierto sentido de recuperación de un expolio de lo que se llevaron del lugar original: «Esperamos un respaldo y el apoyo institucional que llegue a la sociedad tinerfeña para que conozca su importancia etnográfica y como símbolo». Entiende que «el regreso puede ser un punto de inflexión en ese sentido, como una oportunidad de difundir y divulgar todo lo que tiene que ver con el pasado y también con el presente». Al respecto subraya que «este ejemplo nos conecta con los vestigios de la forma de vida y la cultura aborígenes, con su evolución y su fusión tras la conquista y el proceso de culturación posterior». Explica: «Todo lo que tiene que ver en definitiva con la evolución de la sociedad de Tenerife».

Espacio ideal. Aunque sin definir nada todavía, Lope Afonso apunta que «el espacio ideal para su conservación tras ese hipotético regreso sería sin duda el MUNA». Cree, además, que esta aportación al inventario del museo tinerfeño «supondría una manera de reforzar la capacidad de promoción del centro en sí mismo, pero también tendría un efecto beneficioso para la sociedad y la institución en particular».

Orígenes. La momia guanche del Museo Arqueológico Nacional procede del barranco de Erques, ubicado entre Güímar y Fasnia. Se cree que pertenecía a la gran cueva sepulcral en la que se hallaron centenares en el último tercio del siglo XVIII. Se encontró concretamente en 1763 y luego fue trasladada a la corte del entonces rey de España Carlos III. Cuenta con un particular valor arqueológico, ya que refleja a la perfección el método de momificación guanche, así como las características físicas de los aborígenes de Tenerife.

Restitución. El Cabildo de Tenerife ya aseguró en 2022 que «no hay justificación para que la momia guanche de Madrid no sea devuelta a la Isla». Conrado Rodríguez-Maffiotte, director del MUNA, comenta que si a principios de este siglo –2003– se trasladaron dos, un hombre y una mujer, desde Necochea (Argentina) y en 2011 se hizo lo propio desde la Universidad Complutense sin problemas, «obviamente las razones no pueden ser técnicas». Para Rodríguez-Mafiotte la verdadera razón para oponerse al traslado es que se trata de la momia guanche «mejor conservado que existe y creo que de cuantas han existido». En octubre de 2013, el Cabildo reivindicó, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la restitución de las momias de Argentina, que «seguirá reclamando y no desfallecerá en la lucha porque Tenerife consiga el retorno los restos guanches dispersos».

Dispersión. Están documentadas momias guanches exiliadas en al menos diez instituciones por todo el mundo. Hay constancia de esos restos momificados de origen tinerfeño en la Universidad de La Habana (Cuba); la de McGill, en Canadá; la de Cambridge, en Inglaterra, y la de Göttingen, en Alemania; en el Musée de l’Homme, en París, y en el Museo Kunstkámera de San Petersburgo, en Rusia. «Deben estar aquí, de dónde salieron porque explican cultura, contexto e historia», resume Rodríguez. Lope Afonso remata: «Llevamos tiempo esperando por esto y ya no queremos esperar más. Es el momento y si se va a hacer en otros territorios, también en el nuestro».