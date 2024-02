Tenerife construirá 530 casas sociales para paliar la «emergencia habitacional»

El Gobierno de Canarias, en colaboración con las otras administraciones, la insular y las locales, construirá durante este año 530 viviendas sociales con precios de alquiler asequibles en Tenerife, una Isla con 13.800 demandantes registrados para tener una casa. Esta es una de las conclusiones del encuentro interadminisrativo de trabajo celebrado ayer entre el Cabildo y el Ejecutivo regional. Encabezaron los equipos de ambas representaciones institucionales la presidenta, Rosa Dávila, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Este dejó claro que «toda Canarias está en emergencia habitacional». En materia de Carreteras hubo conciencia en la prioridad de ejecutar las obras en las autopistas TF-1 (Sur) y TF-5 (Norte) para mejorar la movilidad en la Isla. En concreto se manifestó la urgencia de acometer el tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos.

La reunión también contó con la presencia del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y de los consejeros insulares Dámaso Arteaga (Carreteras), Eulalia García (Movilidad) y Sonia Hernández (Cooperación Municipal y Vivienda), así como, por parte del Gobierno, del viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González; la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la de Transportes, María Fernández; el de Costas, Antonio Acosta; y el del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega.

Compromiso

Pablo Rodríguez hizo hincapié, como el día anterior durante la inauguración de una promoción pública en La Orotava, en el esfuerzo que realiza su departamento para aportar medidas novedosas, sin precedentes, que den respuesta certeras a los más de 13.800 demandantes de vivienda en la Isla de Tenerife. Quiso dejar claro el compromiso del Ejecutivo en este ámbito. Valoró que «ha quedado demostrado que el Plan canario de la Vivienda no era suficiente para atender la gran demanda habitacional». Añadió que «se precisaba de una medida más ambiciosa, que aportara soluciones reales, ágiles y efectivas para atender en el corto plazo esta problemática».

En este sentido, Rodríguez recalcó que la situación de la vivienda «es una prioridad para el Gobierno de Canarias y también para el Cabildo». Reveló que «estamos construyendo este año en torno a unas 530 viviendas en Tenerife, tanto de alquiler social como asequible». Lo calificó como «un buen hito» y «si vemos el histórico de los últimos años, desde luego un récord». Adelantó que «ya estamos pensando en los siguientes periodos porque debemos seguir haciendo una apuesta muy importante para la vivienda». Explicó que «este ámbito será una prioridad absoluta durante la legislatura para este gobierno».

Suelo

El consejero indicó que «hay opciones de conseguir suelo para la vivienda pública a precio asequible, incluidos los edificios sin terminar de construir que en Tenerife hay unos cuantos». Pero, señaló, «también vamos a enfocar nuestro esfuerzo en incentivar a los promotores privados para que pongan viviendas en el mercado».

Rosa Dávila, por su parte, indicó que, junto a la labor del Ejecutivo regional, «el Cabildo aporta este ejercicio presupuestario cinco millones de euros adicionales con un programa específico, Activa Vivienda –aprobado en Consejo de Gobierno el pasado día 7–, para ponerlos a disposición de los ayuntamientos en la busca de ese suelo». Resumió: «Se trata de poner viviendas a disposición de la ciudadanía con precios asequibles porque esta es una de sus grandes demandas».

Isla ‘vaciada’

La presidenta del Cabildo explicó que existe un programa «muy interesante» de Gobierno de Canarias para «tratar de fijar población en las zonas rurales , al que nos vamos a sumar adquiriendo y viendo la capacidad de los municipios de ponerlo a disposición». Así, añadió Rosa Dávila, «trataremos de que, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, al menos se pongan 5 viviendas por cada 1.000 empadronados de manera que se vaya fijando ese suelo. Es algo para trabajar». La iniciativa está pensada inicialmente para las islas verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro) con descenso secular de su población rural, pero, explicó la presidenta, «el fenómeno de Isla vaciada se da también en Tenerife, en especial en la zona de la Isla Baja».

Parque público

En cuanto al programa de incremento del parque público de viviendas en alquiler titularidad del Icavi, en Tenerife, el Ejecutivo autonómico se encuentra actualmente trabajando, por un lado –en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025– en 123 inmuebles en distintas fases de desarrollo. Se suman a esta iniciativa la promoción de 65 viviendas en La Orotava, 17 en El Sauzal, 13 en Güímar, 17 en Santiago del Teide y 11 en Granadilla de Abona. Y, por otro lado, están las 129 viviendas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en los municipios de Guía de Isora, Arona y Adeje.

Subvenciones

Respecto a las subvenciones concedidas para ampliar el parque público de vivienda en arrendamiento, destaca la transferencia directa realizada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para 37 viviendas en María Jiménez y 29 en Cuevas Blancas; así como los diferentes Acuerdos de Comisión Bilateral (ACB), en el marco del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda suscritos con Provivienda para la adquisición de 36 en la Isla, con Visocan para la obtención de 13 inmuebles y, con la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA) para la construcción de 151 en Los Barriales, Tejina y El Centurión y la adquisición de 12 en San Cristóbal de La Laguna.

Zonas ‘tensionadas’

Pablo Rodríguez fue claro y contundente: «Toda Canarias tiene una emergencia habitacional». Sin embargo, «por ahora, ningún municipio de las islas al completo o para una parte de su territorio ha solicitado la declaración de zona tensionada, una posibilidad que admite la ley estatal de vivienda para poder regular los precios. Tanto Dávila como Afonso resaltaron, por su parte, la línea de cinco millones de euros abierta por el Cabildo para comprar suelo o vivienda inacabada en municipios de la Isla –con un máximo de un millón por cada uno– y ponerla en el mercado a precios asequibles.

Vital importancia

Por su parte, Lope Afonso indicó que «hemos tratado asuntos de vital importancia para Tenerife como son la movilidad y la vivienda». Vinculó la movilidad como «ligada directamente a la mejora de la calidad de vida y también a la competitividad de los sectores productivos». Por eso entiende como «fundamental» impulsar los proyectos de carreteras, que ya están previstos. También incidió en uno de los principales problemas, la vivienda, para el que «el Cabildo está poniendo soluciones».

Trabajadores remotos

Lope Afonso defiende que la escasez de viviendas y el auge de trabajadores remotos que aterrizan en la Isla «es algo compatible desde hace tiempo y no una cuestión nueva». Fue preguntado por el anuncio respecto al anuncio de esta semana sobre la promoción de Tenerife como lugar idóneo para los nómadas digitales. En este sentido, insistió en que la intención del Cabildo con la jornada monográfica celebrada ayer en Los Gigantes es «constatar que están interactuando con el tejido productivo local». Por lo tanto, valoró, «no sólo son una fuente de visitas, sino también de oportunidad económica». Concluyó el también líder del Partido Popular: «Estamos hablando, precisamente, de un turismo que no es especialmente invasivo, no se trata de un perfil de mas».

Otros asuntos

En la reunión de trabajo entre Cabildo y Consejería regional también se abordadaron otros asuntos, aunque tratados en menor nivel de profundidad, como la ejecución de proyectos para mejorar la accesibilidad al mar en la costa o el programa de la Unión Europea de descarbonización y movilidad sostenible a modo de un Posei del transporte. En relación con esto último, la presidenta del Cabildo insular adelantó que se desarrollará en la zona de la Isla Baja este programa de la institución continental que, subrayó, «está siendo sensible con la realidad de las regiones ultraperiféricas». El objetivo es materializar esa ansiada descarbonización e impulsar la movilidad sostenible. Dávila confirmó también que se volverá a retomar el proyecto de la conexión Ofra-El Chorrillo, en Santa Cruz, parado hace años y retomado en varias ocasione sin que termine de despegar.

Las dos partes mostraron su satisfacción por el resultado de la Rendón de trabajo que demuestra a «buena sintonía» que existe desde que accedieron a sus cargos Rosa Dávila y Pablo Rodríguez.