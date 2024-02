Dos locales de Tenerife, entre las mejores cafeterías para tomar café de España

Un buen café es muy valorado por todos aquellos cafeteros que necesitan de esta bebida para empezar su día o para cargar pilas durante el mismo. En Tenerife, dos locales han sido incluidos entre las cafeterías donde mejor café de especialidad se toma de España.

Makika & Co., en La Laguna, y Boutique Relieve, en el Puerto de la Cruz, han sido incluidas por The Best Coffee Shops en su lista de los 61 mejores establecimientos. Seis eran los criterios que se valoraban por el jurado para estos premios: calidad del café, calidad del servicio, confort del local, cualificación de los baristas, ambiente del local y especialidades de los lugares.

Entre el jurado, una canaria. Dara Santana, más conocida en redes sociales como Dartcaffeine, fue una de las encargadas de valorar todas las candidaturas de esta lista. Según explican en la publicación, Dara "fusiona la ciencia y el café desde su base de ingeniería química y sus certificaciones de Q-Grades, SCA Sensory y Brewing entre otras".

Makika & Co., punto de encuentro lagunero

Esta cafetería es una de las más conocidas de la ciudad de Aguere. Un local lleno de vegetación y familiar, que cuenta con una carta extensa de desayunos y brunch en los que perderse. Bollería, tartas o salados invaden las papilas gustativas de quien lo visita, al igual que su café.

El interior del Makika / Makika & Co.

Una de las últimas novedades que han implementado son los desayunos a domicilio. Varios menús en los que se puede elegir el contenido del mismo, y que llegan a varios rincones del municipio lagunero.

Boutique Relieve suma un premio más

En el Puerto de la Cruz también hay una cafetería premiada. Boutique Relieve, que cuenta también con locales en La Orotava, La Vera y La Montaña, mezcla la tradición con la innovación. Desayunos tradicionales con nuevas creaciones, que además han ganado premios.

Boutique Relieve en el Puerto de la Cruz / Pastelerías Relieve

Alfredo Marrero, director creativo de la empresa, ha sido premiado en su primera participación en el certamen de Mejor Maestro Artesano Heladero de España. Se llevó un total de tres distintos: Mejor Helado de Vainilla de España 2024, Mejor Helado de Galleta de España 2024 y Mejor Tarta Helada de Chocolate de España 2024.