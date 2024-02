La experiencia reposada de una cocina con alma y tradición isleña

El Bar Teno Alto es un establecimiento que parece haberse rebelado contra el paso del tiempo. Y, ciertamente, llegar a esta localidad del norte de la isla es encontrar la esencia de tiempos pretéritos. En los más de setenta años, de La Ventita, como la conoce la gente, que han visto pasar por allí a millones de clientes de todas las partes del mundo, la evolución del paisaje ha sido mínima. El cuidado y el mimo con el que se atiende a los clientes sigue siendo el que la educación de antaño enseñaba a los más jóvenes, la disponibilidad, cordialidad y servicialidad son señas de identidad de este bar colmado que sirve queso tierno de la comarca, cabrito frito, cabra guisada, escaldón y, como novedad, giozas de carne de cabra.

Siempre curioso, Samir Makarem, el responsable del bar y nieto del propietario original, disfruta de su clientela tanto como la clientela de su cocina. “Con todos”, asegura, “se aprende algo. Incluso he aprendido a saludar y dar las gracias en varios idiomas, porque charlo y me intereso por los lugares de dónde vienen, me cuentan anécdotas y costumbres…”

Quien va como cliente se queda atrapado por el ambiente de este lugar que sin duda es mágico. Los fines de semana se intensifica mucho la actividad y por eso Samir prefiere una llamada para reservar mesa. Los domingos, además, se ha incorporado una atracción musical en el local. “Yo quiero que la gente venga a disfrutar de la comida y del entorno, que se sienten tranquilamente y no corriendo, como hacemos hoy en día todo. La comida, el vino, hay que degustarlo de forma reposada”, asegura Samir.

En la venta y el bar todavía se puede degustar el vino con el mismo sabor de hace cincuenta años. Este tipo de ventas son fundamentales para el mantenimiento de los pequeños negocios del entorno y desde luego, La Ventita es un ejemplo flamante de consumo Kilómetro 0. “Vendemos el queso de los productores locales, también la miel de abeja negra autóctona de Canarias única de Teno Alto, gofio de El Palmar, cebollas del Carrizal… El azafrán que vendemos está cultivado en nuestra huerta, y es el que usamos en los guisos”, nos cuenta Samir.

El pan, ese elemento tan importante que hay que cuidar tanto como la carta que ofrece La Venta, se trae de una panadería, un pequeño negocio de Las Canteras. “Es el mejor pan del mundo”, asegura Samir.

Vivir y tener un negocio en los altos de Teno no es fácil, nunca lo fue. “Mi abuelo primero, y luego mi madre, iban todos los días en burro a buscar los suministros a El Palmar, por el camino que dicen de los muertos. Hoy en día las cosas son algo más fáciles en ese sentido, pero la administración te pone todo tipo de trabas para poder ampliar el negocio o modificar mínimamente un terrero. Estamos en un Parque Rural y las trabas administrativas son tantas que a veces se quitan las ganas de hacer cosas”, se lamenta Samir.

Por eso es importante apoyar a estos negocios familiares. Los platos estrella del bar son la carne de cabra, que se degusta con un acompañamiento de papas fritas que maridan perfectamente con la rica salsa, igual que el cabrito frito, una delicia gastronómica típica a la que se añade el placer de la tranquilidad, la quietud del paisaje y la sensación de haber retrocedido muchos años atrás. El Instagram del negocio @bartenoaltolaventa muestra los platos que ofrecen a los transeúntes, y sus deliciosos postres elaborados con dedicación por el propio Samir. Una visita imprescindible para la que lo mejor es asegurarse una mesa reservando con antelación en el 673084265.